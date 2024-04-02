Фокстрот і Федорчук з успіхом провели танцювальний Парад надій-2024

30 березня у рамках Київського благодійного туру танцювальних фестивалів на підтримку українських захисників «Все буде Україна!» відбулися змагання із бально-спортивних танців Парад надій. Організатори - Валентина Федорчук (заслужений тренер України зі спортивного танцю, суддя вищої категорії Всесвітньої Ради Танцю), Альона Федорчук-Лемішко (чемпіонка України з латиноамериканської програми) та меценат Геннадій Виходцев (співзасновник бренда Фокстрот) прийняли більше тисячі спортсменів зі 102 клубів з усієї України. Їх майстерність в європейській та латиноамериканській програмі танців оцінювала судейська бригада з 61 рефері з США, Німеччини, Польщі, Молдови, а також найкращі тренери України.

Танцювальні пари на турнірі змагалися в 41 категорії: дебют, діти, ювенали, юніори, соло, школа, сеньйори, pro-am (тренер та ученик). Найбільш видовищними були змагання в категоріях «молодь» та «дорослі». У європейській програмі в категорії «молодь-2» перше місце посіли Валерія Мотилькова та Олександр Розумей (столичний клуб StarDance). А в латині серед дорослих - Олександра Путіліна та Максим Лебідь (клуб InterDance, м Київ). У найбільш видовищній категорії pro-am (тренер та ученик/учениця) перемогли кияни Зінаїда Кукіна (учениця) та Кирило Довгалін (тренер). Володарка 2 місця цієї категорії Анастасія Вінокурова, яка виступала в парі з тренером Романом Шапошніковим, поділилася баченням ролі Парада надій в житті спортсменів: «Якщо є Парад Надій, отже все буде добре!»

21-й кубок Фокстроту на краще виконання цього танцю забрали кияни Віталіна Кульба та Арем Грищенко, яких у клубі Астра тренують Віталій та Вероніка Григорович. За словами судді змагання Юрія Васютяка (чемпіона України по 10 танцям, фіналіста чемпіонатів Європи та світу) – це найскладніший танець європейської програми, бо на 4 такти треба зробити 3 кроки: «У змаганнях по фокстроту виступають найсильніші пари».

Олексій Зозуля, виконавчий директор компанії Фокстрот, привітав киян із однойменним кубком: «На Параді надій відчуваєш потужну енергію спортсменів, яких зібрала Валентина Федорчук, – це енергія України, яка виборює свою незалежність».

Те, що це Парад надій, організований у військові часи, відчувалося повсякчас: відділення турніру Валентина Федорчук починала з хвилини мовчання за янголами паркету - спортсменами, які загинули захищаючи Україну. Змагання двічі преривалося через тривогу і всі спортсмени спускалися в укриття. Частину коштів організатори передали на підсилення матеріального забезпечення військової частини Повітряних сил України (ПСУ) – захисників неба над Києвом. Фокстрот як партнер турніру подвоїв суму внеску, адже з початку війни допомагає технікою майже 20 військовим частинам ПСУ.

Серед партнерів турніру – відомі вітчизняні компанії. Добрий партнер – торгова марка «Гулівер Країна» та магазин дитячих іграшок «ГУЛІВЕР» привітав молодших переможців змагань. Алкогольний холдинг BAYADERA GROUP - партнер маленьких та великих перемог - відзначив дорослих переможців.

Свої подарунки успішним спортсменам надав танцювальний магазин YoDance. Квітковий партнер турніру – компанія This is квіти. Спеціальні креативні партнери – Ideas bank Film Production.

Інформаційний партнер Параду надій з 2013 року - інформаційне агентство “Інтерфакс-Україна.