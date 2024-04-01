European Design Upgrade 3.0. Міжнародний проєкт про переосмислення модульного житла

Війна в Україні призвела до втрати своїх домівок понад 4 мільйонами людей через руйнування внаслідок ракетних атак та вимушене переселення з прифронтових та окупованих територій. На тлі цих викликів виникає гостра потреба в доступному, адаптивному та гнучкому житлі.

Саме цій проблемі кинув виклик European Design Upgrade 3.0 — міжнародний проєкт, спрямований на пошук та реалізацію ефективних рішень та технологій у розробці модульного житла для осіб, які втратили свої домівки. Метою проєкту є загальне переосмислення модульного будівництва для кризових територій та ситуацій — війн, стихійних лих та інших негараздів.

«Ключова ідея EDU 3.0 — обʼєднати архітекторів, інженерів, дизайнерів та інших зацікавлених сторін для створення нових та ефективних рішень у будівництві модульних будинків. Це важливе завдання і серйозний виклик, адже модульні будинки є ключем до вирішення проблеми тимчасового доступного житла в Україні для усіх, хто постраждав від війни», — коментує Юрій Пивоваров, президент фонду K.Fund, що займається реалізацією проєкту.

Програма EDU 3.0 була розроблена спільно із провідними експертами з Естонії, України та Фінляндії та будується на принципах людиноцентричного дизайн-мислення. Зокрема, на відкритті проєкту експерти поділились, що у модульному житлі цей підхід має враховувати комфорт, функціональність, енергоефективність та сталість, аби відповідати потребам та досвіду людей, які втратили свої домівки. «Наша головна задача — змінювати ставлення людей в Україні до цього типу житла, доносити, що модульне будівництво — це якість, естетика та енергоефективність в тому числі», — додає Ольга Батова, менторка проєкту EDU 3.0.

Проєкт також зосереджений на вирішенні нагальних проблем, з якими стикаються українські та світові модульні поселення. Фіналістка EDU 2.0 і спікерка цьогорічного проєкту Катерина Ткачук розповіла про найголовніші з них:

Брак особистого і спільного простору, а також кімнат, спеціально обладнаних для готування їжі та гігієни. Ігнорування важливих для безпечного та комфортного життя факторів, таких як недотримання правил пожежної безпеки або постійна сирість та пліснява. Відсутність гнучкості та адаптивності, що також є важливим фактором для підлаштування для людей з інвалідністю.

У проєкті беруть участь фахівці у сфері дизайну, будівництва та архітектури, студенти та випускники профільних закладів вищої освіти, а також підприємці та представники громадськості. Зараз учасники на етапі відбору на хакатон розробки нових ідей, де у форматі групової роботи зможуть планувати та проєктувати свої рішення для модульного житла. Протягом хакатону, а також під час розробки власних проєктів учасники отримуватимуть постійну менторську підтримку, а згодом – оцінку та відбір найкращих проєктів для нагородження на церемонії нагородження. Автори кращих концепцій отримають додаткову підтримку та фінансування для реалізації свого проєкту.

Участь є безкоштовною. EDU 3.0 реалізується фондом K.Fund, Brand Manual, UrbanMill та Ultrahack. Проєкт фінансується Європейським Союзом в рамках програми Creative Europe. Медіапартнером проєкту є інформаційна агенція Інтерфакс-Україна.

Встигнути зареєструватись на хакатон, що триватиме з 11 по 13 квітня, а також дізнатись більше про проєкт можна за посиланням: https://edupgrade.design/