European Design Upgrade 3.0. Міжнародний проєкт про переосмислення модульного житла
Війна в Україні призвела до втрати своїх домівок понад 4 мільйонами людей через руйнування внаслідок ракетних атак та вимушене переселення з прифронтових та окупованих територій. На тлі цих викликів виникає гостра потреба в доступному, адаптивному та гнучкому житлі.
Саме цій проблемі кинув виклик European Design Upgrade 3.0 — міжнародний проєкт, спрямований на пошук та реалізацію ефективних рішень та технологій у розробці модульного житла для осіб, які втратили свої домівки. Метою проєкту є загальне переосмислення модульного будівництва для кризових територій та ситуацій — війн, стихійних лих та інших негараздів.
«Ключова ідея EDU 3.0 — обʼєднати архітекторів, інженерів, дизайнерів та інших зацікавлених сторін для створення нових та ефективних рішень у будівництві модульних будинків. Це важливе завдання і серйозний виклик, адже модульні будинки є ключем до вирішення проблеми тимчасового доступного житла в Україні для усіх, хто постраждав від війни», — коментує Юрій Пивоваров, президент фонду K.Fund, що займається реалізацією проєкту.
Програма EDU 3.0 була розроблена спільно із провідними експертами з Естонії, України та Фінляндії та будується на принципах людиноцентричного дизайн-мислення. Зокрема, на відкритті проєкту експерти поділились, що у модульному житлі цей підхід має враховувати комфорт, функціональність, енергоефективність та сталість, аби відповідати потребам та досвіду людей, які втратили свої домівки. «Наша головна задача — змінювати ставлення людей в Україні до цього типу житла, доносити, що модульне будівництво — це якість, естетика та енергоефективність в тому числі», — додає Ольга Батова, менторка проєкту EDU 3.0.
Проєкт також зосереджений на вирішенні нагальних проблем, з якими стикаються українські та світові модульні поселення. Фіналістка EDU 2.0 і спікерка цьогорічного проєкту Катерина Ткачук розповіла про найголовніші з них:
- Брак особистого і спільного простору, а також кімнат, спеціально обладнаних для готування їжі та гігієни.
- Ігнорування важливих для безпечного та комфортного життя факторів, таких як недотримання правил пожежної безпеки або постійна сирість та пліснява.
- Відсутність гнучкості та адаптивності, що також є важливим фактором для підлаштування для людей з інвалідністю.
У проєкті беруть участь фахівці у сфері дизайну, будівництва та архітектури, студенти та випускники профільних закладів вищої освіти, а також підприємці та представники громадськості. Зараз учасники на етапі відбору на хакатон розробки нових ідей, де у форматі групової роботи зможуть планувати та проєктувати свої рішення для модульного житла. Протягом хакатону, а також під час розробки власних проєктів учасники отримуватимуть постійну менторську підтримку, а згодом – оцінку та відбір найкращих проєктів для нагородження на церемонії нагородження. Автори кращих концепцій отримають додаткову підтримку та фінансування для реалізації свого проєкту.
Участь є безкоштовною. EDU 3.0 реалізується фондом K.Fund, Brand Manual, UrbanMill та Ultrahack. Проєкт фінансується Європейським Союзом в рамках програми Creative Europe. Медіапартнером проєкту є інформаційна агенція Інтерфакс-Україна.
Встигнути зареєструватись на хакатон, що триватиме з 11 по 13 квітня, а також дізнатись більше про проєкт можна за посиланням: https://edupgrade.design/