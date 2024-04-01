11 квітня 2024 року в КВЦ “Парковому” відбудеться Recovery Construction Forum Ukraine!

🌐Recovery Construction Forum Ukraine - форум, що об’єднує представників влади і будівельну спільноту для обговорення поточних викликів галузі та ефективної координації зусиль щодо відбудови України.

Перший блок обговорення буде присвячений державній політиці відбудови України:

🔹Діалог з владою щодо пріоритетів відбудови та залученість інших країн світу

🔹Дискусійна панель “Державні програми підтримки та транспарентність відбудови України”

Під час другого блоку обговоримо підтримку громад - від сервісу до можливостей:

🔹Діалог з владою щодо співпраці влади з громадами

🔹Дискусійна панель “Відбудова громад: можливості та планування”

В рамках третього блоку зосередимось на питаннях запуску процесів відбудови - регулювання та інновації:

🔹Дискусійна панель “Технічне регулювання та стандарти відбудови”

Також в рамках форуму відбудуться дискусійні обговорення на теми:

🔹“Сучасний девелопмент в умовах відбудови: аналітика та реалії”

🔹“Відбудова очима архітекторів: пропозиції та кейси для реалізації”

Так, спікери представлять огляд поточного ринку житлової та комерційної нерухомості, перепони, які стримують розвиток девелопменту, особливості будівництва в регіонах, що значно постраждали, динаміку програми єОселя, пропозиції та кейси проєктів, що вже можливі для реалізації.

Пропонуємо ознайомитися зі спікерами у відео 👇 або на сайті: https://recoveryforum.in.ua/programme

Приєднуйтеся до обговорення актуальних питань, які зроблять відбудову більш швидкою, якісною та ефективною!

❗Ваша участь - це внесок на відбудову постраждалих громад, на цілі якої буде передана частина зібраних коштів.

Раніше КБУ разом з партнерами вже перерахували до Фонду UNITED24 на напрямок “Відбудова України” понад 1 млн гривень. Також громадам було передано сертифікати на медобладнання на суму понад 1,5 млн гривень.

❗Для окремих категорій відвідувачів передбачена БЕЗКОШТОВНА участь у форумі за умови попередньої реєстрації: https://recoveryforum.in.ua/#tickets

🏗️Ставайте частиною майбутньої відбудови вже сьогодні!

Долучитись до форуму: https://recoveryforum.in.ua/#tickets

Забронювати стенд: https://recoveryforum.in.ua/exhibitors#stand

Стати партнером: https://recoveryforum.in.ua/exhibitors#partnership

Організатори форуму: Конфедерація будівельників України КБУ та Міжнародний виставковий оператор Premier Expo Ukraine

Генеральний партнер: Креатор-Буд

Стратегічний партнер: Caparol Україна, Würth – Ukraine, Kvertus

Фінансовий партнер: Глобус Банк

Логістичний партнер: EURO Forwarding

Галузеві партнери: Асоціація міст України, Всеукраїнська Асоціація об'єднаних територіальних громад, Асоціація малих міст України, Американська торговельна палата в Україні (American Chamber of Commerce in Ukraine), ICC Ukraine, Асоціація "Укрцемент", Асоціація Інженерів-Консультантів України (AECU)

Генеральний інформаційний партнер: Інтерфакс-Україна

Інформаційні партнери: Build Portal, ProfBuild, MIND, Property Times, ЛУН, RED Community, IRS, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG), ЧАС ПЕРШИХ, zagorodna.com, TRUE, Address Group, КиївВлада, Столична нерухомість, Україна Комунальна, ВГО “Жива планета”

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО! 💪

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ! 🇺🇦

СЛАВА УКРАЇНІ! 💙💛