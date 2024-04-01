11 квітня 2024 року в КВЦ “Парковому” відбудеться Recovery Construction Forum Ukraine!
🌐Recovery Construction Forum Ukraine - форум, що об’єднує представників влади і будівельну спільноту для обговорення поточних викликів галузі та ефективної координації зусиль щодо відбудови України.
Перший блок обговорення буде присвячений державній політиці відбудови України:
🔹Діалог з владою щодо пріоритетів відбудови та залученість інших країн світу
🔹Дискусійна панель “Державні програми підтримки та транспарентність відбудови України”
Під час другого блоку обговоримо підтримку громад - від сервісу до можливостей:
🔹Діалог з владою щодо співпраці влади з громадами
🔹Дискусійна панель “Відбудова громад: можливості та планування”
В рамках третього блоку зосередимось на питаннях запуску процесів відбудови - регулювання та інновації:
🔹Дискусійна панель “Технічне регулювання та стандарти відбудови”
Також в рамках форуму відбудуться дискусійні обговорення на теми:
🔹“Сучасний девелопмент в умовах відбудови: аналітика та реалії”
🔹“Відбудова очима архітекторів: пропозиції та кейси для реалізації”
Так, спікери представлять огляд поточного ринку житлової та комерційної нерухомості, перепони, які стримують розвиток девелопменту, особливості будівництва в регіонах, що значно постраждали, динаміку програми єОселя, пропозиції та кейси проєктів, що вже можливі для реалізації.
Пропонуємо ознайомитися зі спікерами у відео 👇 або на сайті: https://recoveryforum.in.ua/programme
Приєднуйтеся до обговорення актуальних питань, які зроблять відбудову більш швидкою, якісною та ефективною!
❗Ваша участь - це внесок на відбудову постраждалих громад, на цілі якої буде передана частина зібраних коштів.
Раніше КБУ разом з партнерами вже перерахували до Фонду UNITED24 на напрямок “Відбудова України” понад 1 млн гривень. Також громадам було передано сертифікати на медобладнання на суму понад 1,5 млн гривень.
❗Для окремих категорій відвідувачів передбачена БЕЗКОШТОВНА участь у форумі за умови попередньої реєстрації: https://recoveryforum.in.ua/#tickets
🏗️Ставайте частиною майбутньої відбудови вже сьогодні!
Долучитись до форуму: https://recoveryforum.in.ua/#tickets
Забронювати стенд: https://recoveryforum.in.ua/exhibitors#stand
Стати партнером: https://recoveryforum.in.ua/exhibitors#partnership
Організатори форуму: Конфедерація будівельників України КБУ та Міжнародний виставковий оператор Premier Expo Ukraine
Генеральний партнер: Креатор-Буд
Стратегічний партнер: Caparol Україна, Würth – Ukraine, Kvertus
Фінансовий партнер: Глобус Банк
Логістичний партнер: EURO Forwarding
Галузеві партнери: Асоціація міст України, Всеукраїнська Асоціація об'єднаних територіальних громад, Асоціація малих міст України, Американська торговельна палата в Україні (American Chamber of Commerce in Ukraine), ICC Ukraine, Асоціація "Укрцемент", Асоціація Інженерів-Консультантів України (AECU)
Генеральний інформаційний партнер: Інтерфакс-Україна
Інформаційні партнери: Build Portal, ProfBuild, MIND, Property Times, ЛУН, RED Community, IRS, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG), ЧАС ПЕРШИХ, zagorodna.com, TRUE, Address Group, КиївВлада, Столична нерухомість, Україна Комунальна, ВГО “Жива планета”
ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО! 💪
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ! 🇺🇦
СЛАВА УКРАЇНІ! 💙💛