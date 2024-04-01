Креми Eucerin - краса та здоров’я вашої шкіри

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Візитна картка бренду Eucerin – це дерматологічні та фармакологічні дослідження у поєднанні з ретельним контролем якості на всіх етапах виробництва продукції. Дізнатися докладніше про косметичні засоби Eucerin можна, якщо перейти за посиланням https://liki.ua/ru/shop/brands/eucerin-581 на сайт liki.ua. Тут дуже зручно забронювати товари Eucerin за прийнятними цінами. Оплатити та забрати замовлення можна у зручній аптеці.

Основні лінійки кремів Eucerin

В асортименті бренду Eucerin можна знайти різноманітні креми, що використовуються для догляду за різними типами шкіри, а також для усунення вікових змін.

До основних лінійок Eucerin належать:

DermatoCLEAN;

DermoPURIFYER;

AtopiControl;

Anti-Pigment;

Hyaluron-Filler.

Крем з серії DermatoCLEAN – очищувальний. У його складі містяться натуральні активні компоненти, які дозволяють не лише ефективно видаляти залишки декоративної косметики, але і допомагають підтримувати гідроліпідний баланс шкіри.

Ефективні креми DermoPURIFYER якнайкраще підходять проблемній шкірі. Компоненти цих дерматокосметичних засобів здатні знижувати запалення, позитивно впливають на себорею та гіперкератоз.

Для сухої, подразненої та атопічної шкіри розробили засоби AtopiControl. Вони зменшують лущення, сухість і полегшують свербіж. Також креми AtopiControl допомагають скоротити використання медикаментів, які містять стероїдні гормони.

Щоби повернути шкірі здоровий блиск та рівний тон, використовують креми Anti-Pigment. І денний, і нічний крем містять тіамідол, який знижує вироблення меланіну та зменшує пігментні плями. Вже за два тижні можна помітити перші результати, а при постійному використанні досягається стійка ремісія.

Креми Hyaluron-Filler збагачені низько- та високомолекулярною фракцією гіалуронової кислоти, вони ефективно протидіють появі зморшок.

Сонцезахисні креми Eucerin

Бренд Eucerin пропонує не лише засоби для щоденного гігієнічного догляду. Сонцезахисні креми подарують комплексний захист від шкідливого впливу сонячного випромінювання. У складі таких засобів міститься UVA- і UVB-фільтри. Сонцезахисні креми легко наносяться завдяки легкій текстурі та швидко всотуються.

У Eucerin ви знайдете все необхідне для комплексного догляду за шкірою. Також всю докладну інформацію можна дізнатися на liki.ua.