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14:32 27.03.2024

"Відчувай! Проявляй! Рухайся далі!": який вектор обрав девелопер ТРК в Україні Arricano для ініціатив у новому сезоні?

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"Відчувай! Проявляй! Рухайся далі!": який вектор обрав девелопер ТРК в Україні Arricano для ініціатив у новому сезоні?

Український бізнес, зокрема торговельні комплекси, попри війну в Україні та низку супроводжуючих факторів, продовжують працювати, підтримувати економіку країни й більше того — створювати нові креативні й суспільно важливі проєкти. Девелопер ТРК "Проспект" і ТРЦ "РайON" у Києві, ТРК CITY MALL у Запоріжжі та ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі — компанія Arricano, у попередньому сезоні акцентувала увагу ком’юніті своїх торговельних центрів на важливості турбуватися про власне здоров’я, у широкому розумінні. "Дбай про себе — надихай інших" лунало в соціальному ролику та комунікаціях Arricano зі спільнотами. Адже оптимізм та віра в краще може допомогти іншим тримати себе в ресурсі.

У новому сезоні маніфест торговельних комплексів Arricano — "Відчувай! Проявляй! Рухайся далі!", є нагадуванням того, що емоції важливі й ними потрібно ділитися; варто проявляти любов, турботу, повагу до інших, а головне — продовжувати діяти, працювати та допомагати.

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"Меседж, який ми обираємо для всіх ТРК Arricano, проходить наскрізною червоною ниткою крізь наші майбутні проєкти та віддзеркалює внутрішній стан відвідувачів, те, про що вони говорять, чого потребують. Попри всі негаразди за період війни, команда Arricano невпинно працює й закликає партнерів, наших орендарів та улюблених відвідувачів продовжувати діяти, робити те, що надає сил працювати, допомагати іншим, підтримувати українських військових, які щодня наближають нашу перемогу", — зауважила директорка з маркетингу Arricano Інна Морозова.

Щоденне нагадування про важливість емоцій, прояв бажань і навіть найменших дій задля покращення життя чи допомоги іншим здатне підтримувати ментальний стан українців та додавати сил рухатися далі.

Діяльність Arricano зосереджена в трьох містах України, зокрема у наближених до лінії фронту Запоріжжі та Кривому Розі. Девелопер щоденно докладає всіх зусиль для забезпечення безперебійної роботи торговельних комплексів, а відповідно — надає робочі місця населенню. Arricano відгукується на запити українських військових про допомогу, підтримує громадські організації та благодійні фонди, створює соціальні, освітні й розважальні заходи для родин, аби вони відпочили й відволіклися від щоденних проблем та викликів. Діями команда Arricano наголошує на важливості відчувати, чим живуть ті, хто поруч, проявляти людяність, допомагати  та невпинно рухатися далі.

Більше інформації про проєкти Arricano — на офіційному сайті та на сторінці у Facebook.

 

 

Теги: #arricano

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