Нові виклики та моделі зростання: підсумки XXXІІІ Дня Логіста та DistributionMaster-2025!

27–28 листопада 2025 року в Києві, відбулася XXXІІІ Всеукраїнська виставка та конференція XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

Це єдина в Україні щорічна спеціалізована зустріч для професіоналів логістики та суміжних галузей. На ній зібралися понад 1500 учасників з усіх регіонів країни щоб обговорити тенденції розвитку логістики в поточних умовах і провести перемовини з поточними і перспективними партнерами.

Організатором конференції виступила В2В медіа-група TradeMasterGroup.

Розподіл учасників за галузями діяльності виглядав так:

Логістичні компанії та оператори, транспорт, перевезення — 31%

Виробники —21%

Консалтинг, фінанси, страхування — 12%

Дистриб’ютори — 11%

Ритейлери — 9%

ІТ, автоматизація та цифрові рішення — 8%

Складська інфраструктура та обладнання — 4%

Митно-брокерські послуги — 3%

ЗМІ — 1%

27 листопада сесію виступів відкрив модератор Дмитро Линник, керівник Департаменту операційної логістики української аграрної компанії «Агросем», який звернувся із вступним словом до учасників виставки.

Перший спікер, Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting, презентував аналіз «Ринок перевезень в Україні: основні показники, тренди та перспективи».

Спікер навів огляд поточної ситуації на ринку, підкресливши важливість економічної активності, яка безпосередньо впливає на обсяги перевезень. Він також зазначив, що зменшення чисельності населення та дефіцит кадрів є серйозними викликами для галузі, що потребують термінового вирішення.

Валерій Кулик-Куличенко, заступник голови Державної служби України з безпеки на транспорті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, виступив із темою «Цифровізація контролю перевезень: електронні документи, онлайн-сервіси та прозорість».

Спікер наголосив на необхідності переходу до електронних документів та онлайн-сервісів, які сприяють підвищенню прозорості та ефективності в управлінні перевезеннями. Це включає використання сучасних технологій для зменшення корупційних ризиків і покращення доступності інформації для всіх учасників процесу.

Анастасія Конончук, маркетолог компанії ANT-Logistics, презентувала доповідь «TMS як драйвер прибутковості: як оптимізувати маршрути, паливо і персонал».

Анастасія акцентувала увагу на важливості оптимізації маршрутів, споживання пального та управління персоналом для досягнення ефективності в логістиці. Вона підкреслила, що TMS не лише спрощує процеси, але й стає основою для стратегічного розвитку компаній у майбутньому.

Презентація Олександра Москаленка, директор департаменту митної політики Міністерства фінансів України, мала назву «Зміни митного законодавства України в контексті вступу до Європейського Союзу».

Спікер акцентував увагу на важливості адаптації українського митного законодавства до європейських стандартів, що є необхідною умовою для інтеграції України в європейську економічну спільноту. Він підкреслив, що ці зміни спрямовані на поліпшення митних процедур, спрощення торгівлі та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності.

Віталій Пересада, керівник відділу страхування фінансових ризиків АТ «Страхова компанія «ІНГО», розповів про «Роль страхування в управлінні ризиками логістики під впливом воєнних загроз. Актуальні страхові продукти та нові можливості гарантування».

Спікер виділив чотири стратегії управління ризиками: уникнення, зниження, передачу (наприклад, через страхування) та прийняття, що дозволяє компаніям адаптуватися до непередбачуваних ситуацій. Важливим аспектом є страхування вантажів, яке пропонує два типи покриття — повне (всі ризики, крім виключень) та обмежене (ДТП, пожежа, намокання тощо), з можливістю включення воєнних ризиків, таких як пошкодження транспорту від ракет, вибухів або пожеж, викликаних бойовими діями.

Олена Пасюта, керівник компанії BIT-UA, виступила з доповіддю «Як ми зробили дистриб’юторів ближче до мережі».

Спікерка наголосила, що дистриб’юторський бізнес, хоч на перший погляд зводиться до простої схеми «купив-продав-доставив-отримав гроші», на практиці є дуже складним, особливо на етапі логістики та продажів. BIT-UA пропонує вирішення цих проблем через цифровізацію, а саме — впровадження готових інструментів на базі системи BAS, щоб зробити дистриб’юторів ефективнішими та «ближчими» до їхніх клієнтів.

Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад та територій України, презентував виступ «Українські перевезення на шляху до ЄС: нові правила, цифрові інструменти та реальні перспективи».

Презентація була присвячена стратегічним крокам України щодо інтеграції автомобільних вантажних перевезень у єдиний транспортний простір ЄС. Ключовими напрямами цього процесу є цифровізація, гармонізація нормативної бази та впровадження європейських технічних стандартів.

Виступ Івана Ісаєнко, керівника LCL-відділу Freight Transport Partner, мав назву «LCL покроково: контроль, швидкість та профіт для ваших вантажів».

Спікер розповів, що ключовим елементом LCL-послуг від компанії FTP є фізичний контроль вантажів на складах у Китаї, де здійснюється їхня консолідація. Компанія надає послуги фото- та відеофіксації вантажів при заїзді на склад, а також при консолідації, а за запитом клієнта — перепакування, маркування та перевірку вмісту.

Михайло Таран, власник компанії 4PROFIT GROUP, і Валентин Бєляєв, директор департаменту логістики AFINA GROUP, виступили з презентацією «Прогнозування попиту та управління запасами: досвід впровадження 4PROFIT SCM в AFINA GROUP».

Спікери продемонстрували переваги та результати впровадження системи 4PROFIT SCM у співпраці з AFINA GROUP. Ключовим досягненням стала оптимізація управління ланцюгами постачання, що призводить до конкретних бізнес-результатів: скорочення рівня товарних залишків до 20% та покращення рівня сервісу на 2%. Це досягається завдяки впровадженню єдиних стандартів у керуванні запасами та автоматизації закупівельних процесів, що знижує залежність від людського фактору.

Сергій Волоський, заступник генерального директору з комерційної діяльності ТОВ «Інтеркарготрак», презентував доповідь «Вітчизняний виробник комерційної техніки: рефрижераторних, ізотермічних, промтоварних, бортових, тентованих автофургонів».

Спікер презентував широкий спектр продукції компанії, включаючи рефрижераторні, ізотермічні, промтоварні, бортові та тентовані автофургони. Він акцентував увагу на важливості адаптації продукції до потреб ринку, підкресливши, що компанія активно розвиває нові технології та рішення, щоб задовольнити вимоги сучасних споживачів.

», виступив із темою «Власні торгові марки, виробництво та імпорт як стратегії дистрибуції для забезпечення стійкості та ефективності бізнесу у нових економічних реаліях».

Спікер акцентував увагу на важливості адаптації до змінюваного ринкового середовища, зокрема через розвиток власного виробництва. Він зазначив, що інвестиції в сучасні технології та автоматизацію виробництва дозволяють знижувати витрати та підвищувати якість продукції. Це, у свою чергу, сприяє формуванню стабільного асортименту товарів, що відповідає потребам споживачів, і забезпечує компанії стійкість до зовнішніх економічних шоків.

Доповідь Дар'ї Сеньченко, Head of Land Boxline UCL UA, мала назву «Від конкуренції до співпраці: новий тренд на ринку логістики».

Спікерка підкреслила, що в умовах сучасного ринку, де понад 60% логістичних компаній ЄС шукають партнерів для оптимізації витрат, довіра стає новою валютою. Замість традиційної боротьби за ресурси, компанії починають об'єднувати зусилля для досягнення спільних цілей, що дозволяє підвищити ефективність і знизити витрати.

Марія Голубова, керівниця відділу імпортної логістики ТОВ «Бюро Вин», виступила з презентацією «Глобальні виклики: стратегії адаптації до геополітичних змін та криз».

Спікерка акцентувала увагу на реформуванні української митниці в контексті вступу України до ЄС до 2030 року. Вона підкреслила, що ключовим завданням є приведення національного митного законодавства у відповідність до законодавства ЄС, зокрема шляхом ухвалення нового Митного кодексу України, адаптованого на основі Митного кодексу ЄС. Це реформування є частиною більш широкої ініціативи ЄС, яка включає запуск амбітної митної реформи, що має на меті спростити та цифровізувати митні процедури.

Людмила Грищишин, керівниця з розвитку митного терміналу «Шегині», ТОВ «Омега Захід», виступила з доповіддю «Митний термінал «Шегині» — найкраще логістичне рішення вашого бізнесу».

Спікерка акцентувала увагу на перевагах та можливостях, які надає митний термінал «Шегіні» для бізнесу. Вона підкреслила, що «Шегині» є найкращим логістичним рішенням, яке забезпечує швидкість та ефективність у процесах митного оформлення. Завдяки оптимізації процедур, середній час оформлення митних декларацій складає лише 1 годину 20 хвилин, що значно знижує затрати часу для підприємств.

Олексій Болтєнков, Supply planning and Logistic Lead PepsiCo Україна, розповів про «Стійкість у кризу: як зберігати ефективність у нестабільних умовах».

Спікер підкреслив важливість ефективної логістики та клієнтського сервісу як основних складових успішного функціонування бізнесу в умовах кризи. Він акцентував увагу на необхідності адаптації та взаємодії між різними підрозділами компанії, що дозволяє забезпечити стійкість та гнучкість в управлінні ресурсами.

Юрій Свірський, Co-Founder & CEO Consolid.ai, виступив із темою «Цифрова трансформація логістики: підходи, кейси та ризики». Спікер наголосив на важливості впровадження нових технологій для підвищення ефективності бізнес-процесів у логістиці, підкреслюючи, що цифрова трансформація є комплексним підходом, який передбачає не лише технологічні зміни, але й залучення людей та адаптацію бізнес-процесів.

Завершив сесію 27 листопада Євген Дьордяй, радник директора «МХП-Логістика». Він презентував кейс «Системний підхід до оптимізації складських процесів: досвід МХП-Логістики». Спікер підкреслив важливість інтеграції різних елементів складської логістики для досягнення високої ефективності. Він акцентував увагу на стабілізації потоків, раціональному використанні ресурсів та оптимізації навантаження, що дозволяє зменшити операційні витрати та підвищити якість обслуговування клієнтів.

Закінчився перший день врученням національної Премії - Ukrainian Logistics Award-2025, яку четвертий рік поспіль ініціює наша компанія ТрейдМастерГруп

Конференція продовжилася 28 листопада. Після вступного слова модератора Дмитра Лінника сесію виступів у цей день розпочав Євген Євтушенко, комерційний директор STV Group, виступив із темою «Консолідація ринку, виклики та можливості для дистрибуційного бізнесу».

Спікер акцентував увагу на актуальних викликах, з якими стикається дистрибуційний сектор в умовах сучасної економіки, зокрема на впливі зовнішніх факторів, таких як волатильність ринку, зміни в споживчих уподобаннях та регуляторні обмеження. Він підкреслив, що дистриб'ютори повинні бути готовими до швидких змін і адаптувати свої стратегії відповідно до нових умов.

Василь Росада, керівник «Вчасно.ТТН» і Юлія Зінкевич , менеджерка проєктів з цифрової трансформації «Еколь Логістікс», виступили з презентацією «е-ТТН від «Вчасно»: як легко цифровізувати найскладніший для перевізників процес».

Спікери підкреслили важливість цифровізації документообігу для підвищення ефективності роботи перевізників, зокрема, як е-ТТН може спростити складні процеси, пов’язані з оформленням та обробкою документів.

Дмитро Пасенков, експерт з логістичної та промислової нерухомості, представив аналіз «Ринку складської та логістичної нерухомості України у 2025 році та перспективи розвитку». Спікер окреслив ключові показники ринку в київському регіоні, зокрема стабільно низьку вакантність на рівні 2,2% та високий попит на сучасні склади класу А. Це, за його словами, створює сприятливе підґрунтя для нового девелопменту.

Олексій Сумарєв, СЕО компанії «Навіс Груп», і Артем Амергулов, директор по роботі з клієнтами компанії «Навіс Груп», виступили з доповіддю «Побудова та збереження команди в компанії. Тримання і утримання клієнта: формула успіху в логістиці».

Спікери підкреслили, що основним активом компанії є люди, і для успішної роботи необхідно створити ефективну корпоративну культуру, яка сприяє командній роботі, взаємодопомозі та спільним рішенням. Вони детально розглянули етапи найму, онбордингу та навчання нових співробітників, акцентуючи увагу на важливості створення комфортного середовища для розвитку талантів.

Максим Тищук, заступник генерального директора з комерційних питань ТОВ «ВТФ «ЕКМІ», розповів, «Як вибудувати ефективну дистрибуційну модель під тиском ритейлу: досвід компанії ACME.

Спікер акцентував увагу на трансформації ринку FMCG, де великі мережі займають домінуючу позицію, що створює виклики для українських виробників. Він підкреслив, що традиційні моделі дистрибуції стають нерентабельними, і компанії повинні адаптуватися, скорочуючи кількість посередників та переходячи до прямих або гібридних форм обслуговування ключових мереж.

Ярослав Зінченко, директор Офісу трансформації Fozzy Group Логістика, виступив із темою «Продукт для процесів чи процес для продукту».

Спікер зазначив, що для досягнення успіху в управлінні логістикою необхідно не лише мати сучасні технології, такі як SRM, WMS та TMS, але й забезпечити належну стандартизацію та оптимізацію процесів. Він акцентував увагу на Lean-підході, який допомагає зменшити витрати та підвищити ефективність, враховуючи при цьому «людський фактор».

Володимир Новіков, керівник відділу впровадження проєктів Linkos Group, презентував доповідь «е-ТТН як фундамент цифрової логістики: інтеграція з ЕДО та перевірені вигоди для бізнесу».

Спікер підкреслив важливість інтеграції е-ТТН з електронним документообігом (ЕДО), що дозволяє підприємствам оптимізувати процеси документообігу, зменшити витрати та підвищити ефективність роботи. Володимир навів приклади успішної реалізації е-ТТН в Україні, зазначивши, що ці рішення відповідають сучасним вимогам бізнесу та держави.

Мирослав Зварич, директор департаменту Nestle, BERTA Group, розповів про «Стратегічне партнерство дистрибутора з мультинаціональними компаніями».

Спікер наголосив, що успіх у сучасному світі FMCG-дистрибуції залежить від глибини та якості партнерських відносин, які забезпечують не лише стабільність, але й можливості для зростання. Він зазначив, що стратегічне партнерство вимагає гнучкості, технологій та прозорості, що відкриває нові горизонти для розвитку бізнесу.

Олександр Зозуля, заступник комерційного директора UNI-LAMAN GROUP, виступив із доповіддю «Оптимізація вартості та термінів доставки в логістиці».

Спікер розглянув ключові стратегії, які дозволяють знизити витрати на міжнародні перевезення та підвищити ефективність логістичних процесів. Основну увагу Олександр приділив використанню генеральної згоди з однією Т1, що суттєво спрощує процедури митного оформлення та скорочує час транзиту, а також впровадженню власних автотранспортних підприємств (АТП) у різних країнах.

Максим Скрипник, Head of Supply Chain & FSD, METRO Ukraine. Він виступив із доповіддю «Покращення колаборації із постачальниками: інструменти та підходи в роботі».

Спікер акцентував увагу на важливості цифровізації та оптимізації процесів, які сприяють підвищенню ефективності співпраці. Він підкреслив, що успішна колаборація базується на професійній команді, прозорості, дисципліні та чітких комунікаціях з партнерами.

Євген Кулик, керівник напрямку комплексних рішень KAPELOU, презентував доповідь «BD ROWA & KAPELOU: автономний роботизований комплекс. Повне управління рухом товарів: поповнення, зберігання, відбір, пакування».

Головною темою презентації стало повне управління рухом товарів на всіх етапах логістичного процесу, за допомоги автономного роботизованого комплексу, розробленого у співпраці з BD ROWA. Спікер підкреслив важливість автоматизації у сучасному бізнес-середовищі, де швидкість і точність виконання операцій стають критично важливими для успіху компаній.

Ірина Карпенко, Key Account Manager robota.ua, виступила з презентацією «Стан ринку праці України: що важливо знати бізнесу».

Спікерка розповіла про ключові тенденції в наймі, зокрема про зростаючий попит на спеціалістів у сферах торгівлі, виробництва та логістики. Вона зазначила, що незважаючи на певні труднощі, ринок праці демонструє ознаки стабілізації, зокрема в кількості нових резюме, що свідчить про відновлення активності.

Виступ Едуарда Сергієнко, директора з розвитку ID Group, мав назву «Єдина автоматизована платформа управління даними (SOFT)».

Спікер розглянув концепцію створення інтегрованого цифрового рішення для логістичного бізнесу, яке об'єднує всі процеси управління даними. Основна мета платформи полягає в автоматизації збору даних, фінансової звітності та забезпеченні прозорості на всіх етапах перевезення, що дозволяє мінімізувати витрати часу та операційні ризики.

Валерій Ткачов, заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця», розповів про «Зміни в законодавстві залізничних комерційних перевезень. Перспективи розвитку внутрішнього та зовнішнього ринку перевезень УЗ».

Спікер акцентував увагу на важливості адаптації законодавства до сучасних умов, що дозволить покращити ефективність перевезень та забезпечити конкурентоспроможність української залізниці на міжнародному ринку.

Завершила сесію презентацій Катерина Артюх, яка виступила з темою «Майбутнє міжнародної логістики: стійкість, інновації та глобальні тренди для України, Європи, Близького та Далекого Сходу та Африки».

Спікерка розповіла про ключові аспекти, які визначають розвиток логістичних систем у сучасному світі. Катерина підкреслила важливість стійкості та інновацій у логістиці, що стає конкурентною перевагою для компаній. Вона також проаналізувала глобальні тренди, такі як автоматизація, екологічні та соціальні стандарти (ESG), декарбонізація транспорту, а також важливість безпеки та прозорості у ланцюгах постачання.

Цей захід традиційно об'єднав представників галузі для вирішення всіх етапів ланцюга постачання, підвищення ефективності складської обробки товарів, транспортного та інформаційного забезпечення компаній, роботи з персоналом у логістиці, а також передачі логістичних бізнес-процесів на аутсорсинг.

