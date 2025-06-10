Нові можливості в логістиці: як ХХХІІ День Логіста об’єднав галузь і кар’єру

29-30 травня в Києві відбулася наймасштабніша логістична подія року — ХХХІІ Всеукраїнський День Логіста: Нові можливості в логістиці.

Це єдина в Україні щорічна спеціалізована зустріч для професіоналів логістики та суміжних галузей. На ній зібралися понад 1500 учасників з усіх регіонів країни щоб обговорити тенденції розвитку логістики в поточних умовах і провести перемовини з поточними і перспективними партнерами.

Організатором конференції виступила В2В медіа-група TradeMasterGroup.

Розподіл учасників за галузями діяльності виглядав так:

Логісти — 35%

Виробники — 21%

Ритейлери — 13%

Учасники виставки — 9%

Дистриб’ютори — 9%

IT-рішення — 9%

ЗМІ — 4%

Партнерами конференції стали компанії:

Генеральний партнер - Genesis ID Group

4PL Логістичний Партнер- Fair Logics

Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP

Страховий партнер / Гарант АТ «Страхова компанія «ІНГО»

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

ІТ Партнер – ABM Cloud

Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics

ПАРТНЕР з AI-driven IT-екосистеми - SMART business

Партнер з міжнародної логістики - TURBOAVIA

Linqo - частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень

legas-logistics - Комплексний логістичний провайдер

Партнер з виготовлення кузовів-фургонів ІНТЕРКАРГОТРАК

SKLAD SERVICE Інтегратор комплексних рішень для складської логістики

IT партнер - WEZOM

Лідер міжнародних транспортних перевезень - Weizlogistics

Ваш персональний логістичний провідник - Навіс

Партнер кава-брейку – Discaf

Трансформаційний Партнер – EALC

Логістичний Партнер - КОНСОЛЬЛАЙН

Логістика та митні сервіси без обмежень по гео та вазі - від 1 кг до 22 т - Meest Cargo

Український онлайн-сервіс управління логістикою – sovtes.ua

Партнер із автоматизації - Quantum International

Технологічний Партнер - Listex

Комплексний логістичний провайдер - Legas Logistics

Офіційний імпортер та дилер комерційних автомобілів - WINNER AUTOMOTIVE

Твій надійний Партнер із автоматизації складу - KAPELOU

Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик

Технологічний партнер з автоматизації логістики - Konsort

Ваш надійний партнер у світі електронного документообігу - WhiteDoc

Партнер автоматизації прибирання в бізнесі – Керхер

29 травня сесію виступів відкрив модератор Євген Нікушин, директор з логістики Fado, який звернувся із вступним словом до учасників виставки.

Перший спікер, Андрій Мокряков, старший консультант аналітичного департаменту Pro-Consulting, презентував «Аналіз ринку логістичних послуг країни. Тренди, складності, можливості для України».

Андрій розглянув основні виклики, з якими стикається галузь, такі як зміни військово-політичної ситуації, зменшення довіри до логістичних процесів, посилення контролю, а також фокус на безпеці, як фізичній, так і цифровій. Крім того, зазначається про брак персоналу та продовження зростання цін, що створює додаткові труднощі для учасників ринку.

Євген Зборовський, заступник голови Державної служби України з безпеки на транспорті, виступив із темою «Укртрансбезпека: завдання, виклики та інновації у сфері безпеки на транспорті».

Спікер охопив ключові аспекти діяльності Укртрансбезпеки, зокрема нововведення в законодавстві, що стосуються контролю за робочим часом водіїв та використання тахографів. Зокрема, він розповів про зміни до Положення про робочий час водіїв, що дозволяє збільшувати фактичний період керування у випадку непередбачуваних обставин, таких як бойові дії. Це нововведення має на меті забезпечити гнучкість у роботі водіїв, особливо в умовах кризових ситуацій.

Марина Бондарчук, Head of sales, Genesis ID Group, презентувала доповідь «Machine Vision Zebra. Відкриваємо нові горизонти в технологіях, що бачать майбутнє».

Спікерка наголосила, що сучасний світ змінюється, стає динамічнішим, і в цьому контексті людські ресурси та час стають найціннішими активами бізнесу. Адаптація та автоматизація процесів є ключовими для успішного функціонування компаній у нових умовах, де швидкість і якість обслуговування клієнтів стають вирішальними факторами.

Презентація Валерія Губарєва, директора компанії «Незалежної митної агенції», мав назву «Авторизований економічний оператор та митне представництво».

Спікер розглянув переваги, які надає статус авторизованого економічного оператора (АЕО), зокрема спрощення митних процедур, зменшення фінансових витрат та підвищення ефективності бізнесу. Валерій акцентував увагу на тому, що авторизація на спрощення надається митницею безкоштовно та діє безстроково, що робить цей статус привабливим для підприємств, які прагнуть оптимізувати свої митні операції.

Віталій Пересада, керівник відділу страхування фінансових ризиків, Страхова компанія «Інго», розповів про «Логістику під захистом: гарантування митних платежів, вантажі, склади — нові виклики, нові рішення».

Спікер обговорив актуальні питання, пов'язані з митними платежами та ризиками, які виникають у процесі логістики. Він акцентував увагу на важливості фінансових гарантій для забезпечення безпеки вантажів та складів, а також на нових викликах, які постають перед бізнесом у сучасних умовах.

Вячеслав Кужель, керівник відділу з безпеки руху, Fozzy Group Логістика, презентував виступ «Логістика майбутнього: реальний досвід, переваги та виклики використання штучного інтелекту в безпеці вантажного транспорту».

Спікер обговорив актуальні проблеми безпеки на дорогах, зокрема зростання кількості дорожньо-транспортних пригод (ДТП) з постраждалими, що вказує на необхідність впровадження нових технологій для покращення ситуації. Вячеслав акцентував увагу на тому, що 1 з 5 ДТП у вантажній логістиці відбувається через людський фактор, що підкреслює важливість використання штучного інтелекту (AI) для зменшення ризиків.

Вікторія Наумчева, засновниця компанії Fair Logics, виступила з доповіддю «Мультимодальні перевезення: інсайти, прогнози, поради».

У своїй презентації спікерка поділилася важливими інсайтами, прогнозами та порадами. Вона акцентувала увагу на змінах маршрутів, які призводять до збільшення транзитного часу та вартості фрахту, що, у свою чергу, впливає на ціни доставки. Вікторія також зазначила, що зміни в контейнерному парку та погіршення стану контейнерів ведуть до збільшення страхових випадків, що є серйозною проблемою для імпортерів.

Кирило Свірський, Head of Sales Department Lviv, Global Ocean Link, презентував виступ «Сервіс під тиском: практичні рішення експедитора у 2025 році».

Презентація була зосереджена на актуальних викликах та практичних рішеннях, з якими стикаються експедитори у 2025 році. У контексті сучасних умов, зокрема впливу воєнного часу на логістичні ланцюги, спікер розглянув, як зміни в ринковій ситуації, такі як зростання тарифів на імпортні вантажі та дефіцит спеціалізованого транспорту, впливають на бізнес-процеси. Він також підкреслив важливість адаптації до нових умов, зокрема через використання мультимодальних рішень, які можуть забезпечити кращу ціну та більшу вантажопідйомність.

Виступ Романа Лесика, керівника служби транспортної логістики, Kormotech, мав назву «Розвиток і впровадження електронної логістики для підвищення ефективності і зменшення витрат у логістичних процесах».

Спікер акцентував увагу на важливості цифрової трансформації, яка є стратегічною необхідністю для інтеграції цифрових рішень у всі ланки ланцюга постачання. Це дозволяє забезпечити швидкий і точний обмін даними між головним офісом, виробництвом та дочірніми структурами, що, в свою чергу, сприяє уникненню затримок і помилок.

Олександр Свирид, директор з логістики компанії Vovs-HoReCa (2021-2024 рр.), виступив із презентацією «Кейс впровадження сервісу ANT-LOGISTICS».

У своїй доповіді спікер акцентував увагу на важливості автоматизації логістичних процесів для розвитку компанії. Він підкреслив, що впровадження нового програмного забезпечення стало не лише технічним рішенням, а й значним кроком у трансформації бізнесу, що дозволило перейти до нової ери співпраці з партнером, який активно підтримував їх на всіх етапах.

Володимир Дудін, керівник департаменту планування та автоперевезень, ТОВ «Ковальська Бетон», презентував доповідь «Використання новітніх технологій у логістиці: роль ШІ у підвищенні ефективності бізнес-процесів».

Спікер підкреслив, що штучний інтелект може суттєво підвищити ефективність бізнес-процесів, допомагаючи логістам у вирішенні щоденних викликів, таких як оптимізація транспортування, управління ланцюгами постачання та зниження витрат. Він зазначив, що нейронні мережі, які імітують роботу людського мозку, можуть стати незамінним інструментом для аналізу даних і адаптації до змін у ринкових умовах.

Роман Кудрін, комерційний директор ABM WMS, і Аліна Калістратова, Head of PM, ABM WMS, ABM Cloud, виступили з темою «Впровадження YMS на заводі IBT PepsiCo».

Спікери розповіли, що основною метою впровадження YMS стало підвищення ефективності управління логістичними процесами, зокрема, зменшення часу очікування транспорту, покращення прозорості в русі товарів та оптимізація роботи персоналу. Завдяки новій системі, компанія змогла скоротити час очікування на в'їзд до 40%, а продуктивність персоналу на рампі зросла на 25-40%..

Доповідь Ірини Данилець, начальниці відділу імпорту, ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна», мала назву «Автоматизація процесів відділу імпорту. Як робот Мартін допомагає з прийманням товару в систему».

Спікерка розповіла про робота Мартіна, створеного за допомогою технології RPA, який виконує рутинні завдання, такі як зчитування інформації з документів, заповнення даних в Excel та збереження заповнених файлів. Його основні функції включають аналіз супровідної документації, визначення валюти в митних деклараціях, а також обробку вхідної інформації, що значно підвищує ефективність роботи відділу.

Альона Матійчик, директорка з розвитку продажів авіаперевезень, ТОВ «Консольлайн Україна», виступила з презентацією «Логістика без посередників: чому прямий сервіс — це новий стандарт».

Спікерка наголосила, що прямий сервіс у логістиці стає новим стандартом для бізнесу. Основні переваги такого підходу — мінімізація посередників, найшвидший транзитний час і конкурентна ціна. Прямий оператор забезпечує повний супровід — від складу постачальника до дверей отримувача — з високим рівнем контролю, гнучкістю в нестандартних ситуаціях і прозорим ціноутворенням.

Владислав Жежель, керівник управління логістичних послуг, МХП-Логістика, виступив із доповіддю «Розвиток мережевої логістики в умовах міжнародного ринку».

Спікер зазначив, що МХП, як одна з провідних компаній у сфері харчових та агротехнологій, має значний досвід у забезпеченні логістичних послуг, об'єднуючи 36 тисяч працівників та експортує продукцію у понад 80 країн. Він підкреслив важливість сучасних складських терміналів та логістичних хабів, які забезпечують ефективне зберігання та транспортування продукції.

Максим Литвинчук, Corporate Sales Manager, Winner Automotive, розповів про «Комерційну лінійку Ford: найширший вибір та надійний інструмент професійного логіста».

Спікер підкреслив важливість надійності та різноманітності автомобілів, що дозволяє задовольнити потреби різних підприємств. Він акцентував увагу на тому, що комерційні автомобілі Ford забезпечують високу продуктивність і ефективність, що є критично важливим для успішного ведення бізнесу.

Закінчився день нагородженням премії Innovation in Logistics 2025, переможцями стали:

Найкраще інноваційне рішення в складській логістиці - Sklad Service Найефективніше рішення «Останньої милі» - UNI-LAMAN GROUP Лідер цифрової трансформації в логістиці - ABM Cloud Технологічне враження виставки - GENESIS ID GROUP Головна інновація в логістиці - ТОВ ІнтерКаргоТрак Зірковий стенд виставки - Winner Automotive Найкращий інноваційний стенд року - WhiteDoc Стенд №1 за кількістю запрошених гостей - Цифрові сервіси для бізнесу «Вчасно» Найкраща IT-платформа / WMS / TMS рішення - SCTP Інноваційне пакування/вантажне рішення - Consolline

Сесію 30 травня розпочала Анастасія Бардакова, керівниця групи по роботі з великим корпоративним бізнесом robota.ua. Вона презентувала «Аналітику ринку праці в логістиці України».

Презентація була присвячена аналізу ринку праці в Україні, зокрема тенденціям, викликам та прогнозам на 2025 рік. Спікерка розповіла про те, як змінюється ринок праці, які професії стають більш затребуваними, а також які фактори впливають на ці зміни. Зокрема, Анастасія акцентувала увагу на важливості адаптації до нових умов, що виникають внаслідок технологічних змін та глобалізації.

Андрій Прозоров, експерт із впровадження Microsoft Dynamics 365 BC, SMART Business, виступив із темою «Від процесів до результатів: Як підвищити ефективність складських операцій. Кейс впровадження SMART WMS».

Спікер розповів про впровадження системи SMART WMS на складі площею 17 000 м², де було виявлено, що традиційні паперові процеси призводили до значних втрат у продуктивності та якості обслуговування клієнтів. Андрій підкреслив, що автоматизація дозволяє зменшити кількість помилок, покращити контроль за товарними запасами та скоротити час на навчання нових співробітників.

Сергій Поляков, заступник директора департаменту логістики EVA та EVA.UA, презентував кейс «Автоматизація та оптимізація складських процесів в Е-СОМ».

Спікер підкреслив важливість автоматизації для підвищення ефективності логістичних операцій, що є критично важливим у сучасному середовищі електронної комерції. Сергій зазначив, що швидкість, точність і масштабованість стали вимогами, а не перевагами, оскільки клієнти очікують бездоганної доставки та обслуговування.

Володимир Новіков, керівник впровадження проєктів Linkos Group, і Діна Михайленко, менеджера проєктів логістики Carlsberg Ukraine, виступили із доповіддю «Лайфхаки логіста: як зекономити бізнесу завдяки ЕДО від Linkos Group. Досвід Carlsberg Ukraine».

Спікери обговорили, як рішення від Linkos Group можуть суттєво зекономити час і ресурси компаній, зокрема на прикладі досвіду Carlsberg Ukraine. Вони підкреслили важливість швидкого обміну документами, зменшення паперового документообігу та підвищення рівня безпеки даних.

Презентація Дмитра Пасенкова, CEO DP Development & Property, була присвячена «Тенденціям та перспективам ринку складської логістики».

Спікер розглянув ключові показники ринку складської та логістичної нерухомості, включаючи обсяги поглинання, рівень вакантності та орендні ставки. Згідно з прогнозами, у 2025 році очікується введення в експлуатацію близько 500 тис. квадратних метрів нових складських приміщень, що свідчить про зростаючий інтерес до цього сегменту ринку.

Олександр Зозуля, заступник комерційного директора Uni-Laman Group, виступив із доповіддю «Як знизити витрати на логістику: практичні кейси та лайфхаки Uni-Laman Group».

У своїй доповіді спікер акцентував увагу на важливості оптимізації витрат в логістиці, підкреслюючи, що це не лише про скорочення витрат, а й про впровадження гнучких рішень, які надають конкурентні переваги. Він зазначив, що ефективна логістика може суттєво вплинути на фінансові результати компанії.

Володимир Кузнець, директор з логістики «ЧудоМаркет», презентував доповідь «Проблеми в складській логістиці через війну та їх вирішення».

Спікер розповів, що основні виклики, з якими стикається галузь, включають втрату складських приміщень, руйнування інфраструктури, зміни маршрутів доставки та дефіцит персоналу. Ці фактори суттєво ускладнюють процеси логістики, що вимагає від компаній швидкої адаптації до нових умов.

Євген Кулик, менеджер по роботі з ключовими клієнтами ТОВ «КАПЕЛОУ», виступив із темою «Інклюзивність = ефективність. Технології, що працюють на кожного».

Спікер наголосив на важливості адаптації технологій для забезпечення доступності праці для всіх, зокрема для людей з обмеженими можливостями. Він підкреслив, що автоматизація не є заміною людей, а навпаки, створює умови для їх повернення до роботи, що особливо актуально в умовах кадрової кризи, викликаної демографічними змінами.

Ярослав Степченков, експерт і консультант у сфері логістики та операційного менеджменту, виступив із темою, «Last Mile (LM) Management: керування чергою замовлення на складі при same-day доставці».

Спікер підкреслив, що до 53% витрат на доставку припадає саме на «останні милі», що робить їх ключовим фактором для задоволення клієнтів. Вчасна доставка не лише впливає на лояльність споживачів, але й стимулює повторні покупки, що є важливим аспектом для бізнесу.

Ярослав Бендяк, керуючий партнер, керівник відділу автоматизації Sklad Service, презентував доповідь «Підвищення продуктивності складу завдяки простим механізованим рішенням».

Спікер підкреслив важливість оптимізації складських процесів, що дозволяє зменшити витрати та підвищити ефективність роботи персоналу. Він навів приклади успішних проектів, реалізованих компанією, які демонструють можливості автоматизації в складській логістиці.

Вікторія Остапчук, керівниця відділу розвитку професійного продукту та Керхер Академії, розповіла про «Роботизоване прибирання в логістиці».

Спікерка наголосила на важливості автоматизації процесів прибирання для забезпечення безперервної роботи логістичних центрів. Використання роботизованих рішень дозволяє зменшити потребу в ручному прибиранні, що, в свою чергу, надає персоналу більше часу для виконання комплексних завдань, підвищуючи загальну ефективність роботи.

Василь Іздебський, Business manager WEZOM, виступив із доповіддю «Логістична система + АІ: автоматизація рутин і підвищення лояльності клієнтів. Кейс WEZOM».

Спікер обговорив важливість впровадження сучасних технологій у логістичні системи, що дозволяє оптимізувати робочі процеси, зменшити витрати та покращити обслуговування клієнтів. Він підкреслив, що автоматизація може суттєво зменшити час обробки замовлень та підвищити ефективність роботи компаній.

Завершив сесію презентацій Михайло Барський, керівник відділу логістики ТОВ «МЦ Баухемі». Він розповів про «Ризки-менеджмент у supply chain management, безперервність бізнесу».

Спікер акцентував увагу на широкому значенні ризику, який визначається як невизначеність щодо подій у майбутньому, що може призвести до втрат часу та грошей. Він розглянув різноманітні види ризиків, включаючи традиційні, політичні, фінансові, соціальні та технологічні, а також ризики, спричинені війною, які можуть суттєво вплинути на стабільність бізнесу.

Михайло підкреслив важливість системи управління ризиками, яка включає в себе ідентифікацію, оцінку та моніторинг ризиків. Він запропонував використовувати різноманітні інструменти, такі як аналіз SWOT, технології блокчейн, штучний інтелект та інші сучасні IT-рішення для підвищення прозорості та ефективності управління ризиками. Спікер також наголосив на необхідності адаптації до змін, готовності реагувати на непередбачувані ситуації та важливості координації ресурсів і стратегій для забезпечення безперервності бізнесу.

На завершення, Михайло Барський наголосив на важливості планування безперервності бізнесу (BCP) та управлінні безперервністю (BCM), які є критично важливими для відновлення ділової активності компанії в умовах ризиків. Він підкреслив, що ефективне управління ризиками дозволяє не лише зменшити негативні наслідки, але й забезпечити стійкість бізнесу в умовах невизначеності.

Кульмінацією заходу стала Ярмарка вакансій, що підсумувала грантову програму «Збільшення кадрового потенціалу в логістиці» від TradeMasterGroup. У рамках програми 100 учасників пройшли навчання за чотирма ключовими напрямками та отримали підготовку до виходу на ринок праці. Саме на ярмарку вони вперше зустрілися з провідними роботодавцями галузі — такими як METRO Україна, EVA, Comfy, IDS Aqua Service та іншими. Понад 50 випускників уже пройшли співбесіди й отримали реальні шанси на працевлаштування. Таким чином, виставка завершилася не лише обміном знаннями, а й конкретними кроками до професійного старту нової хвилі логістів.

B2B Медіа-група TradeMasterGroup, вітає учасників конференції з набутими знаннями і новими знайомствами.

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Дякуємо ЗМІ за підтримку: 44.ua, Marketer, Depo, Dsnews.ua, Интерфакс-Украина, Worldexpo, Ukrpres.info, Postfactum, Open4business, Fixygen, Agrostory, Delo.ua, Igate, Агронавт ,