У Києві вручили національну премію "Скарб нації"

Четверта урочиста церемонія нагородження лауреатів Національної премії "Скарб нації 2-25" відзначила українців, що разом працюють для підсилення країни у час війни і задля Перемоги.

Премію вручили у чотирьох номінаціях: "Організації", "Благодійні фонди та ГО", "Особистості", "Молоде покоління".

Усі присутні вшанували пам’ять загиблих за роки вторгнення росії співвітчизників хвилиною мовчання.

Тетяна Забавська, голова ГО "Оберіг людства", яка замислила та втілила нацпремію "Скарб нації", розповіла, що історій людей, які щоденною працею роблять те, що вважається подвигом, журі конкурсу дізналось дуже багато.

"Як "Скарби нації" поруч з нами! Це люди, які ризикуючи життям, рятують немічних стареньких та дітей, вивозять з прифронтових зон, або першими прибувають на місця обстрілів. Це військові, які з 2014-гороку – на найгарячіших напрямках фронту. Але вражає і зовсім юне покоління – вони здатні на вчинки у найвищих проявах людяності. Такі "скарби" - в українських серцях", - зазначила Забавська.

До слова, не всі лауреати змогли бути у Києві на урочистостях. Наприклад Кирило Верес – Герой України, підполковник , командир 20-го окремого полку Безпілотних систем К-2, який з 2014 року він стояв на передовій, отримав премію раніше за інших – він на фронті і йому доставили відзнаку поштою.

На сцені цьогоріч лауреатам вручали премії також визначні особистості, адже вести бізнес, давати роботу тисячам родин та підтримувати ЗСУ і вразливі категорії населення – можуть сильні особистості.

Оксана Тихоненко, керує мережею ресторанів азійської та європейської кухні "Євразія", вона - багаторічна партнерка "Скарбу нації". Її компанія з початку повномасштабного вторгнення перерахувала близько 20 млн гривень на закупку дронів, комплекси РЕБ, автомобілі, зарядні станції та інше спеціальне обладнання. На сцені Оксана Тихоненко вручала премію "Скарб нації" і зізналась, що всі лауреати – люди, які дають силу жити далі і діяти для Перемоги.

Лауреати національної премії "Скарб нації" 2025 року

Благодійні фонди та Громадські організації:

Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" - забезпечує волонтерську допомогу ЗСУ, медичним закладам, військовим госпіталям та ВПО. Щотижня виїжджають до місць бойових дій. Сьогодні фонд "Надія" працює за трьома ключовими напрямками – допомога фронту, медицині та людям. В умовах війни команда здійснила понад 300 місій на передову, подолавши понад 300 тисяч кілометрів і передавши сотні одиниць критично важливого обладнання.

забезпечує волонтерську допомогу ЗСУ, медичним закладам, військовим госпіталям та ВПО. Щотижня виїжджають до місць бойових дій. Сьогодні фонд "Надія" працює за трьома ключовими напрямками – допомога фронту, медицині та людям. В умовах війни команда здійснила понад 300 місій на передову, подолавши понад 300 тисяч кілометрів і передавши сотні одиниць критично важливого обладнання. Українська військова ліга — спільнота, яка через спорт та культуру допомагає військовим та ветеранам проходити реабілітацію і повертатися до активного життя. Допомагає відновлювати фізичний, психологічний і ментальний стан воїнів. Проводить спортивні турніри між військовими частинами з 10-ти видів спорту.

— спільнота, яка через спорт та культуру допомагає військовим та ветеранам проходити реабілітацію і повертатися до активного життя. Допомагає відновлювати фізичний, психологічний і ментальний стан воїнів. Проводить спортивні турніри між військовими частинами з 10-ти видів спорту. БФ "Батальйон Волонтер" - спеціалізується на постачанні нелетальних засобів: амуніції, захисного спорядження, техніки, транспорту, медичних засобів, дронів. до бою. Фонд на постійній основі підсилює військові медичні частини обладнанням та медикаментами, а також систематично допомагають лікарням Донецького напрямку.

спеціалізується на постачанні нелетальних засобів: амуніції, захисного спорядження, техніки, транспорту, медичних засобів, дронів. до бою. Фонд на постійній основі підсилює військові медичні частини обладнанням та медикаментами, а також систематично допомагають лікарням Донецького напрямку. Реабілітаційні Сили України - рух відновлення та підтримки, який поєднав медицину, психологію, фізичну реабілітацію й соціальну інтеграцію ветеранів та їхніх родин. Завдяки їх комплексним програмам багато хто повернувся до служби, інші — до активного життя в громаді.

Благодійний фонд "Україна понад усе" - систематично підтримує медичні заклади та військові частини. Під керівництвом Євгенії Нерсесян фонд реалізує масштабний проєкт "Понад усе" для реабілітації жертв війни. Це - комплексний підхід до відновлення. Фонд опікується родинами з дітьми, внутрішньо переміщеними особами, дітьми-сиротами та людьми з особливими потребами у різних регіонах України.

Молоде покоління:

Таїсія Онофрійчук — українська художня гімнастка; абсолютна чемпіонка Європи 2025 року в індивідуальному багатоборстві, срібна призерка юніорського чемпіонату світу у вправі з булавами; майстер спорту міжнародного класу.

українська художня гімнастка; абсолютна чемпіонка Європи 2025 року в індивідуальному багатоборстві, срібна призерка юніорського чемпіонату світу у вправі з булавами; майстер спорту міжнародного класу. Кирило Ілляшенко – юнак, який є прикладом неймовірної мужності, сміливості та любові до життя; срібний призер Чемпіонату Європи з пляжної боротьби, який в Сумах під час ракетного обстрілу рятував пасажирів з "автобуса смерті".

юнак, який є прикладом неймовірної мужності, сміливості та любові до життя; срібний призер Чемпіонату Європи з пляжної боротьби, який в Сумах під час ракетного обстрілу рятував пасажирів з "автобуса смерті". В’ячеслав Ялов - 21-річний молодий чоловік, який після трагічної смерті матері взяв на себе опіку над своїми молодшими 4 братами та сестрами. Він щодня доводить, що справжня зрілість вимірюється не віком, а серцем.

Організації:

Відділ організації евакуаційних заходів "Білий Янгол" УПД ГУНП в Донецькій області - їхня місія — евакуація мирних жителів із найгарячіших точок Донеччини, порятунок дітей, людей похилого віку, тяжкохворих та тих, хто опинився у пастці війни.

- їхня місія — евакуація мирних жителів із найгарячіших точок Донеччини, порятунок дітей, людей похилого віку, тяжкохворих та тих, хто опинився у пастці війни. Видавництво "Горобець" - реалізує унікальний культурний проєкт "Повертаємо в Україну культурну спадщину". За роки існування проєкту дослідили та офіційно видали факсимільні копії 11 рукописних книг багатої книжкової спадщини часів Київської Русі-України загальним накладом 5400 примірників.

реалізує унікальний культурний проєкт "Повертаємо в Україну культурну спадщину". За роки існування проєкту дослідили та офіційно видали факсимільні копії 11 рукописних книг багатої книжкової спадщини часів Київської Русі-України загальним накладом 5400 примірників. Національний олімпійський комітет України - є рушієм розвитку українського спорту та об’єднує 40 федерацій олімпійських видів спорту, має власні відділення у всіх регіонах країни, забезпечуючи єдність спортивного руху від столиці до найвіддаленіших областей.

є рушієм розвитку українського спорту та об’єднує 40 федерацій олімпійських видів спорту, має власні відділення у всіх регіонах країни, забезпечуючи єдність спортивного руху від столиці до найвіддаленіших областей. Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка - виховав сотні талановитих артистів, диригентів, музикантів, балетмейстерів, котрі прославляють нашу державу на найпрестижніших сценах світу. Просто зараз понад 30 працівників театру нині служать в лавах Збройних Сил України.

виховав сотні талановитих артистів, диригентів, музикантів, балетмейстерів, котрі прославляють нашу державу на найпрестижніших сценах світу. Просто зараз понад 30 працівників театру нині служать в лавах Збройних Сил України. Культурно-мистецький і науковий проєкт "Хата під стріхою. Останній штрих минулого тисячоліття" - це енциклопедія української душі, створена завдяки десятиліттям наполегливої праці. За 28 років команда знавців та митців об’їздили майже 800 сіл, зафіксували понад 400 хат під солом’яною стріхою, зробили тисячі світлин і замальовок.

це енциклопедія української душі, створена завдяки десятиліттям наполегливої праці. За 28 років команда знавців та митців об’їздили майже 800 сіл, зафіксували понад 400 хат під солом’яною стріхою, зробили тисячі світлин і замальовок. Національна рада психологів України - організувала навчання та провела підвищення кваліфікації для 3 000 практикуючих психологів з усіх регіонів країни. Систематично співпрацює з 30 госпіталями по всій Україні, де надає професійну допомогу як пацієнтам, так і персоналу.

організувала навчання та провела підвищення кваліфікації для 3 000 практикуючих психологів з усіх регіонів країни. Систематично співпрацює з 30 госпіталями по всій Україні, де надає професійну допомогу як пацієнтам, так і персоналу. Державна служба надзвичайних ситуацій України - захищає населення та територію у найскладніші часи. Під час повномасштабної війни, служба стоїть пліч‑о‑пліч із громадянами: рятує під завалами після ракетних ударів, гасить пожежі, які виникають через бойові дії.

Особистості:

Олеся Капуш - громадська діячка, голова правління громадської організації "Спілка жінок Тернопільщини". З початку повномасштабної війни вона організувала та провела понад 200 гуманітарних місій. Під її керівництвом "Спілка жінок Тернопільщини" перетворилась на великий простір жіночої солідарності.

Вікторія Доценко - громадська діячка, професорка, лікар-реабілітолог та волонтерка, співзасновниця благодійної Фундації “Victoriia”. Сьогодні в Польщі під її опікою перебувають понад 1000 українських родин. Одна з нових ініціатив фундації — "Хочеш повернутися додому? Ми готові допомогти!", створена для українців, які прагнуть повернутися на Батьківщину, але стикаються з труднощами.

громадська діячка, професорка, лікар-реабілітолог та волонтерка, співзасновниця благодійної Фундації “Victoriia”. Сьогодні в Польщі під її опікою перебувають понад 1000 українських родин. Одна з нових ініціатив фундації — "Хочеш повернутися додому? Ми готові допомогти!", створена для українців, які прагнуть повернутися на Батьківщину, але стикаються з труднощами. Гурт “Los Yankovers” - колумбійський колектив, який не просто грає музику — він несе українське слово та мелодію в серця людей за тисячі кілометрів від України. Їхні концерти — не лише події для фанів, це акти підтримки. Гурт дає концерти на підтримку України по всій Європі.

колумбійський колектив, який не просто грає музику — він несе українське слово та мелодію в серця людей за тисячі кілометрів від України. Їхні концерти — не лише події для фанів, це акти підтримки. Гурт дає концерти на підтримку України по всій Європі. Людмила Монастирська - народна артистка України, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка. Співачка, яка підкорила всі кращі оперні сцени світу: Ла Скала, Паризька ОперА-Бастиль, Королівська опера Англії Ковент-Гарден, МетропОлітен-Опера, а кошти зібрані з світового турне передала на підтримку ЗСУ.

Організатори четвертої церемонії: ГО "Оберіг людства" та Асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів.

Урочистості відбулись завдяки підтримці компанії "Сафарі Київ", яка від початку війни активно допомагає продуктами харчування військовим частинам, ЗСУ, лікарням, дитячим будинкам, Державній Прикордонній Службі України, та ресторанам, які забезпечували харчування ЗСУ. Логістику цих продуктів здійснюють також за власний кошт компанії.

Підтримку надала й благодійна організація "Турбота Харків". Під їх опікою вся Харківська область. Організація забезпечує найнеобхіднішим дитячі будинки, санаторії та медичні заклади, реабілітаційні центри, освітні заклади, та притулки для тварин.

"Скарб нації" допоміг організувати й благодійний фонд "МХП-Громаді" - національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який 10 років впроваджує системні зміни у 700 населених пунктах 13-ти областей країни.

Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша - від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи бізнес владу та громаду.

Велику підтримку надала й Всеукраїнська громадська організація "Стоп корупції". Організація спрямовує свою діяльність на боротьбу з корупцією в різних сферах життєдіяльності нашої країни.

Основна увага приділяється викриттю та протидії корупційним діянням та злочинам у сфері управління державою, де існують найбільші корупційні ризики.

Партнери "Скарбу нації": БФ "Формат 20", PR-агенція повного циклу "People Media", Адвокатське об"єднання "Стратегічна адвокація", Ювелірний завод "Ремточмеханіка", "Київський БКК", Товариство зв'язків з українцями за межами України "Україна-Світ", Всеукраїнський жіночий рух "За вільну Україну", Київська ОДА, Печерська РДА, Нагородна палата України, компанія "Феєрія", компанія "Медіа Тек".

Учасники та гості церемонії мали змогу побачити й експозицію державних нагород та відзнак Нагородної палати України.

"Хрест громадянських заслуг" отримала народна артистка України Наталія Бучинська. Почесну відзнаку вручили й популярній співачці Олені Тополі.

Режисеркою-постановницею цьогорічної церемонії біла Катерина Крохмальна, а провели її Денис Денисенко та Анна Заклецька.