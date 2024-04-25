У Києві презентували міжнародну премію "Берегиня людства"

ГО "Оберіг людства" та Асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів презентували Міжнародну премію "Берегиня людства".

Тетяна Забавська, очільниця громадської організації "Оберіг людства" і ТОВ "Мистецький центр "Тріумф" зазначила:

"Ми зустрічаємо багато жінок, які на рівні з чоловіками, а у деяких моментах і потужніше своєю працею роблять для держави неймовірні речі. Особливо це відчувається зараз, коли у нашу державу прийшла війна. Ми побачили, скільки достойних жінок борються за власну державу. Тому ми вирішили заснувати міжнародну жіночу премію "Берегиня людства", щоб познайомити усіх з жінками світу і в першу чергу, звичайно, України".

Оскільки премія міжнародна, то серед її номінанток українки та закордонні діячки представлені 50х50.

За словами пані Забавської історичний контекст нової міжнародної премії має глибоке підгрунтя. Вона нагадала про роль доньок Ярослава Мудрого, які увійшли у правлячі династії Європи.

Анна, Анастасія, Єлизавета та Агата - чотири доньки Ярослава Мудрого стали королевами чотирьох європейських країн.

Ще тоді українські жінки зміцнювали зв'язки між Руссю-Україною та країнами Європи. Нинішні складні часи вкотре доводять, що жінки України та Європи мають чималу силу.

“Жінки своїми діями, своєю працею бережуть світ і ми вважаємо за потрібне подякувати їх за такий величезний внесок”, - пояснила Тетяна Забавська.

Сьогодні презентували чотири номінації:

1.Впливова жінка,

2. Благодійність і меценатство,

3. Велич просвітництва (культура і мистецтво, освіта, наука, спорт),

4. Незламна українка.

Перша церемонія нагородження відбудеться у листопаді цього року.

Нинішні складні часи вкотре доводять, що жінки України та Європи мають чималу силу. Війна, волонтерство, допомога, дипломатія, культурне співробітництво та формування іміджу України в світі - напрямків багато, проте мета залишається єдиною.

Організатори премії звертаються до усіх з проханням подавати журі конкурсу своїх номінантів.

Серед тих, хто представляв сьогодні видатних жінок світу у номінаціях - Тетяна Забавська, президентка благодійного фонду “Благодійне товариство захисту жінок та дітей "Шішіралей" Людмила Онофриєсе і голова Всеукраїнської ліги українських жінок, перша заступниця голови Національної ради жінок України Марія Петрова-Мацюк.

Організатори вдячні за підтримку партнерці Міжнародної премії “Берегиня людства” Оксані Тихоненко, українській підприємиці, генеральній директорці та керуючій партнерці мережі ресторанів японської та європейської кухні “Євразія”, а також Раїсі Михайловій, директорці ТОВ “Фірма Фавор” АМА.

Засновники Міжнародної премії “ Берегиня людства” впевнені, що вона приверне увагу до важливої місії жінки у формуванні й функціонуванні державності та світоустрою, ролі жінки у війні і Перемозі.