На зустрічі з найвпливовішими німцями Кличко запропонував конфіскувати для України заморожені російськи активи

Кличко запропонував найвпливовішим людям Німеччини, які відвідали захід Bild 100, конфіскувати для України заморожені російськи активи. В обговоренні взяли участь премʼєр-міністр Баварії Маркус Зьодер, міністр внутрішніх справ Александер Добріндт, міністр економіки Катерина Райхе, члени урядів федеральних земель та медіа діячі. Про це мер Києва повідомив в своєму телеграм-каналі.

"У розмовах з німецькими політиками ми наголошували на важливості більш рішучих кроків Європи задля зупинення російської агресії. Зокрема, запровадження більш суворих та ефективних санкцій проти росії, а також конфіскація заморожених російських активів і спрямування їх на допомогу Україні", - зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що після зустрічі з мером Києва Міністерство внутрішніх справ Німеччини виділить понад 100 млн грн і закупить дрони для Сил оборони і безпеки України.