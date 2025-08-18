Інтерфакс-Україна
14:40 18.08.2025

До Дня Незалежності ПриватБанк запускає у Приват24 колекцію скінів «Україна очима військових» та пропонує всім українцям доєднатися до ініціативи #ПокажиСвоюУкраїну

До Дня Незалежності України ми зібрали фотографії, зроблені українськими захисниками і захисницями, щоб дати можливість кожному побачити Україну такою, якою її бачать воїни на передовій. 

Ми створили колекцію скінів у Приват24 «Україна очима військових», яку ви можете встановити на свої картки в Приват24 вже сьогодні. Як нагадування, що навіть серед війни можна побачити справжню красу своєї країни.

Це Україна, яку сьогодні бачать наші військові: схід сонця на межі Миколаївської та Херсонської областей, терикони Донеччини, острів Зміїний після обстрілу, де на передньому плані швидкісні човни ГУР МОУ. Ці кадри - погляд крізь досвід і безмежну любов до рідної землі. У кожному - не тільки мальовничі види, а й невидима історія: про боротьбу, надію, силу та красу очима Ірини Рибакової (93-тя ОМБР Холодний Яр,

Харківщина), Антона Шевельова (МОУ, Донеччина), Олега Петрасюка (24 ОМБР ім. короля Данила, Херсонщина), Вадима Ворошилова (Karaya, Повітряні сили України), "Лучника" (ЦСО "А" СБУ, Донеччина), Павла Вишебаби (68 ОЄБр, Харківщина), "Міністра" (ГУР, о. Зміїний) та Юрія Горського, (12 ОЦСП, Харківщина).

А щоб ця ініціатива стала нашим діалогом із захисниками, ми пропонуємо вам доєднатися до ініціативи. Діліться власними світлинами України - такою, якою ви її бачите зараз: ваше місто, вулиця, парк чи вид з вікна. Публікуйте фото з хештегом #ПокажиСвоюУкраїну, щоб разом створити велику мапу краси та стійкості країни.

Або доєднуйтесь до ініціативи через Instagram: використовуйте шаблон від команди ПриватБанку і публікуйте свій особистий куточок свободи та місце сили. 

Бо Україна - це те, що ми бачимо, відчуваємо й підтримуємо разом.

Теги: #приватбанк #покажисвоюукраїну

