Schneider Electric запускає нові рішення для центрів обробки даних

Schneider Electric, лідер цифрової трансформації в галузі енергетичного менеджменту та автоматизації, оголосила про нові рішення для центрів обробки даних, спеціально розроблені для задоволення вимог до потужності та GPU-інтенсивних додатків архітектур кластерів штучного інтелекту наступного покоління. Розширюючи свій портфель рішень для центрів обробки даних EcoStruxure™ Data Center Solutions, Schneider Electric представила рішення Prefabricated Modular EcoStruxure Pod Data Center **, яке консолідує інфраструктуру для рідинного охолодження, високопотужні шинні системи та стійки NetShelter високої щільності. Крім того, рішення EcoStruxure Rack Solutions включають детальні конфігурації стійок та конструкції рамки, розроблені для прискорення розгортання високопродуктивних обчислювальних (HPC) та ЦОД зі штучним інтелектом.

Організації розгортають кластери штучного інтелекту та стикаються з екстремальними щільностями потужності стійок, які, за прогнозами, досягнуть 1 МВт і більше. Нова лінійка рішень Schneider Electric надає клієнтам інтегровані, перевірені даними та легко масштабовані рішення для "білого простору", які вирішують нові виклики в проєктуванні модулів та стійок, розподілі потужності та тепловому управлінні.

"Величезна потужність та щільність, необхідні для кластерів штучного інтелекту, створюють вузькі місця, які вимагають нового підходу до архітектури центрів обробки даних", – зазначив Хімамшу Прасад, старший віцепрезидент EcoStruxure IT, Transactional & Edge та Energy Storage Center of Excellence в Schneider Electric. "Клієнтам потрібні інтегровані інфраструктурні рішення, які не тільки справляються з екстремальними тепловими навантаженнями та динамічними профілями потужності, але й швидко розгортаються, передбачувано масштабуються та працюють ефективно та екологічно. Наші інноваційні рішення EcoStruxure нового покоління безпосередньо вирішують ці критичні вимоги".

Огляд нових продуктів

Prefabricated Modular EcoStruxure Pod Data Center: Попередньо виготовлена, масштабована архітектура модулів дозволяє операторам масштабно розгортати високощільні стійки, підтримуючи модулі до 1 МВт і більше. Розроблена на замовлення, нова інфраструктура модулів пропонує гнучкість та підтримує рідинне охолодження, шину живлення, складну кабельну систему, а також архітектури охолодження з ізоляцією гарячого коридору, InRow і теплообмінником на задній двері. Prefabricated Modular EcoStruxure Pod Data Center зараз поставляється попередньо розробленим та попередньо зібраним з усіма компонентами для швидкого розгортання для підтримки робочих навантажень високої щільності.

EcoStruxure Rack Solutions:

Ці надійні системи стійок високої щільності відповідають стандартам EIA, ORV3 та MGX, затвердженим провідними виробниками ІТ-чіпів та серверів.

Конфігурації вміщують широкий спектр схем розподілу живлення та охолодження та використовують рідинне охолодження Motivair від Schneider Electric у стійці, а також нові та розширені продукти для стійок та розподілу живлення, включаючи:

NetShelter SX Advanced Enclosure: Ця нова лінійка має вищі, глибші та міцніші стійки для підтримки збільшеної ваги, кабельної системи та інфраструктури. NetShelter SX Advanced має посилений рейтинг вантажопідйомності та захищений ударостійкою упаковкою, що забезпечує безпечне транспортування серверів штучного інтелекту та систем рідинного охолодження.

NetShelter Rack PDU Advanced: Ці блоки розподілу живлення були оновлені для забезпечення потреб AI-серверів у високому струмі. Розроблені для ефективного розміщення в стійках, NetShelter Rack PDU Advanced пропонують компактні вертикальні та горизонтальні моделі з більшою кількістю виділених ланцюгів. Інтелектуальні робочі функції тепер забезпечуються мережевою платою Schneider Electric, що підвищує безпеку та забезпечує безперебійну інтеграцію в EcoStruxure IT.

NetShelter Open Architecture: Ця архітектура стійок, розроблена на основі Open Compute Project (OCP), доступна як рішення за замовленням і включає відкриті стандарти стійок, панель живлення та шинопровод у стійці. В рамках цього також була розроблена нова стійкова система Schneider Electric для підтримки стійки MGX в платформі NVIDIA GB200 NVL72, що вперше дозволило Schneider Electric увійти до екосистем NVIDIA HGX та MGX.

“Створення сильної екосистеми надійних партнерів є важливим для підтримки розгортання наших передових платформ штучного інтелекту, а рішення Schneider Electric допомагають забезпечити клієнтам надійну, перевірену інфраструктуру для прискорення їхнього успіху,” підкреслили в NVIDIA. "Ми також активно співпрацюємо, щоб підтримати зростаючі вимоги AI-фабрик та перехід від стійок з кВт до МВт, спільно розробляючи перспективні рішення, такі як архітектури для підвищення масштабованості, щільності та ефективності"

Нові рішення та набір розроблених еталонних проєктів центрів обробки даних надають операторам центрів обробки даних та партнерській екосистемі Schneider Electric інфраструктуру та інформацію, необхідну для швидшого та надійнішого розгортання потужних кластерів штучного інтелекту, усуваючи при цьому поширені бар'єри для впровадження, включаючи:

Надійність живлення та охолодження для робочих навантажень ШІ

Складність та ризики розгортання

Швидкість виходу на ринок та стійкість ланцюга поставок

Брак кваліфікованих кадрів у управлінні передовою інфраструктурою

Ці вдосконалені пропозиції EcoStruxure доповнюють надійну лінійку повністю інтегрованих, комплексних рішень для інфраструктури ШІ від Schneider Electric — від передового обладнання, інтелектуального програмного забезпечення, послуг, таких як EcoCare™ та EcoConsult для центрів обробки даних, до стратегічних галузевих партнерств з ключовими ІТ-гравцями. Schneider Electric є обраним партнером для побудови ефективних, стійких, масштабованих та оптимізованих для ШІ центрів обробки даних.

Нові рішення EcoStruxure Pod Data Center та EcoStruxure Rack вже доступні по всьому світу. Додаткову інформацію можна знайти тут.

Про Schneider Electric

Мета Schneider – створювати вплив, надаючи всім можливість максимально використовувати енергію та ресурси, забезпечуючи прогрес і сталість для всіх. Ми називаємо це Life Is On.

Наша місія — бути надійним партнером у сфері сталого розвитку та ефективності.



Ми є глобальним лідером галузевих технологій, запроваджуючи світовий досвід у сфері електрифікації, автоматизації та цифровізації для розумних галузей промисловості, надійної інфраструктури, перспективних центрів обробки даних, інтелектуальних будівель та інтуїтивно зрозумілих будинків. Спираючись на наш глибокий досвід у галузі, ми надаємо інтегровані наскрізні промислові рішення IoT із підтримкою штучного інтелекту з підключеними продуктами, автоматизацією, програмним забезпеченням і послугами, створюючи цифрові двійники, щоб забезпечити прибуткове зростання для наших клієнтів.

Головним ресурсом нашої компанії є 150 000 співробітників та понад мільйон партнерів, які працюють у понад 100 країнах світу, щоб забезпечити близькість до наших клієнтів та заінтересованих сторін. Ми підтримуємо різноманітність та інклюзію в усьому, що робимо, керуючись нашою значущою метою сталого майбутнього для всіх.

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