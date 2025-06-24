Про презентацію книги екс-генерального прокурора України Віктора Шокіна "Міжнародна корупція Джо Байдена та моя боротьба як Генерального прокурора незалежної України"

Видавнича організація ТОВ "Юрінком Прес" випустила в світ цю книгу в травні цього року. Це – своєрідний біографічний нарис про службовий шлях, складну роботу слідчого, життєві ризики й небезпеки та про пошук справедливості. Значна частина видання присвячена історії міжнародної корупції на той час Віце-президента США Джозефа Байдена (в 2014–2016 рр.), яку розслідував автор книги. На думку Віктора Шокіна, злочини та правопорушення високопосадовця США на території України передусім пов’язані з діяльністю його сина Гантера в Раді директорів української компанії "Бурісма". Автор привідкриває завісу над політичною та особистою складовими взаємин українського Президента та його найближчих соратників і Віце-президента США періоду 2015–2016 рр. Окрім власних роздумів та суджень автора, книга наповнена документалістикою – державними офіційними документами, листами посадовців вищого рівня, судовими позовами та рішеннями судів, які доводять позицію автора книги. Переважна більшість із цих документів публікуються вперше. Думається, вона буде цікавою широкому загалу читачів, які цікавляться політичним життям України, міжнародними взаєминами та боротьбою з корупцією.

Незвичним є й сам початок книги: "Я двічі помирав, але Бог повернув мене до життя. Пробачте, якщо ця книга видається вам важкою. Однак, якщо вона хоча б якось допоможе розібратися, — хто є хто в сучасній американській та українській політиці, я буду радий. Тож помоліться за мене", – пише автор, закликаючи до уваги. Вона буде потрібна читачеві від початку і до кінця знайомства з виданням.

Хоча контент видання чітко структурований – 13 розділів, книгу умовно можна поділити на три частини. Перша – особисті спогади про службовий шлях автора, розкриті кримінальні справи, імена відомих злодіїв та авторитетів тих часів. Згадуються, зокрема, справи Георгія Гонгадзе, "Білого братства", резонансна справа банди Громова, яка наводила страх на всю країну, адже на її рахунку було 16 убивств та близько 70-ти розбійних нападів, зокрема на банківські установи, справа Юлії Тимошенко, за яку Віктор Шокін, як каже, "не замазав свої руки, адже справи як такої не відбулося".

Друга – це ретельний аналіз діяльності Джо Байдена в Україні, яка пов’язана з ім’ям його сина Гантера, який обіймав посаду в дирекції міжнародної кампанії "Бурісма". Саме увага Джо Байдена до "Бурісми", його небажання прибрати з неї сина, врешті-решт бажання вплинути на заміну Генпрокурора України на іншу людину, яке прийняв чинний на той час Президент держави, відбулося всупереч здорового глузду.

Третя частина книги – аналіз діяльності попередників Віктора Шокіна на посаді Генпрокурора, критичної ситуації, яка склалася в структурі цього авторитетного колись органу держави. На всі гострі питання в автора видання є своя відповідь та своє бачення виходу з критичних ситуацій.

Книга не позбавлена гострих міркувань, проте В. Шокін не ставить за мету нападки на відомих політичних діячів, колег, з якими автор працював. В ній усе, як кажуть, чітко вивірено та ретельно проаналізовано, як і немає місця для малозначимих сентенцій. Певно, читачі звернули увагу й на головний парадокс його діяльності – Шокіна тричі звільняли з органів прокуратури й тричі запрошували назад на високі посади в цьому відомстві. Багато хто пам’ятає, що Віктор Миколайович був поранений на службі, а його життю загрожувала реальна небезпека.

Принциповість і відданість справі – головні риси характеру Шокіна. Не випадково його вважають кращим Генеральним прокурором незалежної України. І мова не лише про колег автора, але й авторитетних міжнародних експертів.

Вкажемо й те, що за кілька днів до виходу своєї книги Віктор Шокін надав інтерв’ю газеті "Юридичний вісник України": https://yvu.com.ua/viktor-shokin-lyshe-zakon-robyt-nas-spravedlyvymy-gumannymy-ta-rozsudlyvymy/, в якому він розповів про мотиви та бажання видати цю книгу (радимо прочитати).

Зазначимо також, що видавництво підготувало переклад контенту видання англійською й планує розмістити книгу на міжнародних маркетплейсах, аби ще й ще раз доказати, що в нас є свої людські ресурси для боротьби з корупцією, створення належної прокуратури, здолання інших кризових явищ.

Книга також розміщена на сайті видавництва "Юрінком Прес": https://yurincompress.com/book/mizhnarodna-koruptsiia-dzho-bajdena-ta-moia-borotba-iak-heneralnoho-prokurora-nezalezhnoi-ukrainy/

Прес-реліз підготовлено редакцією газети "Юридичний вісник України"