14:00 24.06.2025

До відома: про презентацію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" книги екс-генерального прокурора України Віктора Шокіна "Міжнародна корупція Джо Байдена та моя боротьба як Генерального прокурора незалежної України"