Інтерфакс-Україна
Пресанонси
14:00 24.06.2025

До відома: про презентацію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" книги екс-генерального прокурора України Віктора Шокіна "Міжнародна корупція Джо Байдена та моя боротьба як Генерального прокурора незалежної України"

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До відома: про презентацію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" книги екс-генерального прокурора України Віктора Шокіна "Міжнародна корупція Джо Байдена та моя боротьба як Генерального прокурора незалежної України"

У вівторок, 24 червня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться презентація книги екс-генерального прокурора України Віктора Шокіна "Міжнародна корупція Джо Байдена та моя боротьба як Генерального прокурора незалежної України".

Учасники: екс-генеральний прокурор України Віктор Шокін (онлайн); доктор юридичних наук, шеф-редактор газети "Юридичний вісник України", видавець книги Віктор Ковальський; адвокат, науковець, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В. Корецького Микола Сірий (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

Теги: #шокін_книга

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