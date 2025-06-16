AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: як пройшов міжнародний агросаміт у Києві?

Минулої п’ятниці, 6 червня, в Києві вже другий рік поспіль відбувся міжнародний аграрний форум Agro Ukraine Summit.

Аграрний сектор є рушійною силою економіки України, а саміт – важливою платформою для обміну думками, аналізу викликів та розробки стратегій підвищення продуктивності, сталого розвитку й міжнародної торгівлі агропродукцією з фокусом на європейську інтеграцію.

Цьогорічний саміт готувався як масштабна подія на українському ринку з широким залученням європейських партнерів, міжнародних організацій і компаній з метою не лише об'єднати всіх ключових стейкхолдерів аграрного та продовольчого секторів, а й створити динамічну платформу для інклюзивного національного діалогу, співпраці й зростання.

Одним з ключових досягнень заходу стало те, що разом з компанією «ПроАгро Груп» до організації долучились провідні аграрні асоціації України, зокрема Українська зернова асоціація, Український клуб аграрного бізнесу, Всеукраїнська Аграрна Рада, Українська аграрна конфедерація, галузеве об’єднання «Укрхарчопром», Українська бобово-соєва асоціація, Спілка молочних підприємств України, Всеукраїнський конгрес фермерів, а також видання Aggeek, Ukraine Facility Platform, Асоціація сонячної енергетики та Ukrainian-European Business Hub. Підготовка до настільки масштабного заходу дійсно вимагала залучення великої кількості профільних організацій, які на своєму прикладі показали, що об’єднані зусилля фахівців дають неабиякі результати.

Крім того, саміт пройшов за активного сприяння Міністерства аграрної політики та продовольства України – на заході були присутні та безпосередньо брали участь в обговореннях і дискусіях не лише міністр Віталій Коваль і його заступники, а й голови та спеціалісти провідних департаментів міністерства. А колишня виконувачка обов’язків міністра агрополітики, доктор аграрних наук Ольга Трофімцев не лише очолила програмний комітет саміту, але й стала його співведучою і модератором кількох дискусійних панелей.

Ніч на 6 червня в Україні вчергове була неспокійною через масовані атаки рашистів. Знову під обстрілом перебувала й столиця, а на ранок кияни та гості міста зіштовхнулися з серйозними логістичними проблемами, через які не всі учасники Agro Ukraine Summit змогли вчасно приїхати на його відкриття. Але переважна більшість згодом дісталася до КВЦ «Парковий», де проходив захід, і вже за годину на ньому було зареєстровано більше 2000 осіб – це стало рекордною кількістю за відвідуваністю аграрних івентів в країні не лише за воєнні роки, але й за мирний час.

Саміт розпочався з виконання Гімну України – це наша неодмінна традиція, яка покликана засвідчити, хто ми є, яка країна в нашому серці й заради процвітання якої ми живемо, працюємо і воюємо. Далі хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих у війні з російськими окупантами – ця данина їх пам’яті теж вже стала традицією.

З вітальним словом до учасників й гостей Agro Ukraine Summit звернувся директор «ПроАгро Груп» Олег Клименко. Офіційно саміт відкрила Ольга Трофімцева, підкресливши, що аграрна галузь є рушійною силою економіки України, а саміт – важливою платформою для обміну думками, аналізу викликів та розробки стратегій підвищення ефективності й сталого розвитку українського агро як гаранта продовольчої безпеки країни і світу.

З Брюсселя учасникам саміту побажав плідної роботи заступник генерального директора Генерального директорату з питань сільського господарства Європейської комісії П’єр Баску. Він наголосив на неухильній підтримці України урядом ЄС та готовності максимально сприяти українським агровиробникам на шляху до євроінтеграції.

Окрім головної конференції учасники саміту мали можливість відвідати ще 5 галузевих конференцій, які працювали впродовж всього дня:

конференція AgTech Forum

конференція «Футурологія або майбутнє зберігання зерна»

конференція «Ефективне тваринництво і птахівництво»

конференція «Тренди переробки в рослинництві»

конференція Solar Agro Conference

Через таку кількість конференцій ми не маємо змоги в одній публікації розповісти про кожну, інакше це був би ну зовсім вже довгий лонгрід. Узагальнюючи скажемо лише, що в рамках кожної конференції відбулося по 6-7 тематичних панелей, на яких загалом виступили понад 140 спікерів - кожний з них говорив про найважливіше у своїй царині, дискутував зі слухачами, відповідав на питання модераторів й учасників. Переглянути ж записи виступів всіх спікерів можна на офіційній сторінці Proagro Information Company на YouTube.

Проте на головній темі основної конференції Agro Ukraine Summit ми все ж зупинимось. Так вийшло ненавмисне, але саміт відбувся на другий день після завершення дії автономних торгових преференцій ЄС у торгівлі з Україною. При цьому агропродукція є одним з головних товарів українського експорту, а агроекспорт до ЄС завдяки тим самим преференціям, запровадженим Єврокомісією на початку повномасштабного вторгнення рф, останні роки складав більше половини загального експорту сільгосппродукції з України.

Чи є життя після АТМ, коли експорт в ЄС повернеться до довоєнних правил разом з їхніми митами й квотами на низку українських товарів? На це запитання відповідали міністр агрополітики Віталій Коваль і його перший заступник Тарас Висоцький, заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка, радник віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олена Сотник, й вже згаданий представник Гендиректорату з питань сільського господарства ЄК П’єр Баску. Також з цього приводу висловилися виконавчий директор Міжнародної ради по зерну Арно Петі, генеральний секретар європейської асоціації агровиробників COCERAL Іліана Аксіотіадес президент УЗА Микола Горбачьов, керівник європейського офісу УКАБ Назар Бобицький.

Частково заспокоїти пристрасті вдалося Віталію Ковалю, який повідомив, що робота за колишніми правилами торгівлі, вже охрещеними як 7/12, триватиме до кінця липня. До того часу мають завершитися переговори української делегації з представниками Єврокомісії, результатом яких мають стати оновлені правила торгівлі між Україною і ЄС в рамках угоди про асоціацію. Вони не будуть настільки ж ліберальними, як АТМ, але українська сторона наразі докладає усіх зусиль, щоб вони були максимально справедливими для України як для офіційного кандидата на членство в ЄС і як до країни, яка веде жорстоку війну, захищаючи у ній не лише себе, а й увесь східний фланг Євросоюзу.

Віталій Коваль у невеликому інтерв’ю на Agro Ukraine Summit також відповів й на кілька інших запитань, у тому числі й поставленими з-зали конференції. Так, один з учасників поцікавився, якою є найамбітніша мета міністра на 2025 рік. «Моя головна мета – провести Україну через точку неповернення від сировинної до агроіндустріальної держави й зустріти 1 січня 2026 року вже у мирній країні, в якій аграрії зробили для перемоги не менше, ніж усі інші», - відповів він.

На кожній конференції Agro Ukraine Summit, та й на кожній панелі були свої актуальні теми, свої цікаві питання й відповіді. Але найбільше їх, мабуть, було на виставці Agro Ukraine Expo, яка працювала в межах саміту і на якій було представлено більше 110 компаній зі своїми стендами, на яких вони наочно представити свої передові продукти й послуги для аграрної галузі, новітні технології й рішення.

Також на саміті працювали дві великі лаунж-зони зі зручними місцями для нетворкінгу. В окремі моменти здавалося, що їх заповнюваність навіть перевищує заповнюваність конференц-залів. Але це й зрозуміло, оскільки однією з головних цінностей і переваг подібних подій є можливість для учасників зустрітися, обмінятися бізнес-контактами та провести ділові переговори. Тому на Agro Ukraine Summit цим можливостям ми стараємося сприяти по-максимуму, у тому числі й невимушеною атмосферою, приємною живою музикою, смачним частуванням. Як зауважив один з гостей саміту: «Більше контактів – більше контрактів». Ми з цим цілком згодні, саме тому й стараємося.

Яскравим завершенням дня роботи саміту стали виступ Національного академічного оркестру народних інструментів України, який спричинив вибух емоцій через неймовірне звучання й унікальне поєднання традиційної української музики з найвідомішими хітами світової сцени, а також майже годинний концерт української співачки, переможниці «Євробачення-2016» Джамали.

Варто також відзначити, що цьогорічний Agro Ukraine Summit став для компанії-організатора «ПроАгро Груп» 200-ою ювілейною конференцією. А це означає, що з урахуванням понад 2000 учасників нинішнього саміту, загальна кількість людей, що відвідали заходи компанії за 20 років івент-діяльності досягла позначки в 50 тисяч осіб!

Щоб відзначити цю подію та віддячити всім учасникам на саміті «ПроАгро Груп» розіграла сертифікат на розміщення виставкового стенду на наступних заходах компанії. А ще 5 переможців розіграшу отримали абонемент на безкоштовне відвідування усіх конференцій впродовж наступних 20 років!

Після всіх урочистостей директор «ПроАгро Груп» анонсував проведення наступного року вже не Agro Ukraine Summit, а Agro Ukraine Week – кількаденної події, яка покликана стати не лише найбільшим агрозаходом в Україні, але й одним з провідних у всій Європі. До речі, цю ідею вже схвалило й підтримало Міністерство аграрної політики й продовольства. Тож підготовка уже розпочата!

Ну а на сам останок «ПроАгро Груп» висловлює свою щиру вдячність титульним партнерам цьогорічного Agro Ukraine Summit – компаніям AgriGo, GRECO group й VITAGRO, генеральним партнерам – компаніям ЕРІДОН й TOKMAK DIESEL, ексклюзивним партнерам – компаніям A.TOM й VOLTAGE, а також ще понад 100 компаніям-партнерам.

Також дякуємо всім медіа, які стали інформаційними партнерами Agro Ukraine Summit на чолі з генеральним медіапартнером – телеканалом «МИ – УКРАЇНА». Принагідно вітаємо усіх журналістів з їх професійним святом – Днем журналіста, який відзначався паралельно з проведенням саміту 6 червня.

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер.