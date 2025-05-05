Прокуратура проти енергонезалежності України: чи заблокують безпідставні претензії прокурорів державну програму балансування енергосистеми

7 травня 2025 року може стати ключовою датою для енергетичного майбутнього України. Саме в цей день Київський апеляційний суд розглядатиме апеляційну скаргу на судову ухвалу, якою Києво-Святошинська окружна прокуратура за сфабрикованою справою заблокувала будівництво однієї з перших приватних електростанції під Києвом. Якщо інвесторам електростанції не вдасться відстояти очевидну законність проєкту, в Україні буде створено вкрай небезпечний прецедент, який здатний заблокувати виконання всіх проєктів будівництва розподільної енергетики, завдати відчутних втрат коштів вже вклавших в енергонезалежність українському бізнесу та інвесторам та залишити українців без світла і тепла взимку.

На Київщині за позовом Києво-Святошинської окружної прокуратури районний суд постановив зупинити будівництво електростанції у селі Софіївська Борщагівка. Мова йде про перший український проєкт народної електростанції Inzhur Energy вартістю $20 млн, що реалізується в межах Президентської програми із балансування енергосистеми. За договором з НЕК "Укренерго" перша черга потужністю 18 МВт має бути побудована до 1 жовтня 2025 року, до того, як можуть початися масові відключення. Однак судова тяганина відтермінує запуск електростанції щонайменше на два місяці. Через це об'єкт не буде введено в експлуатацію до початку опалювального сезону.

Формально обвинувачення стверджує, що розташування електростанції порушує норми безпеки й будується над газопроводом високого тиску. Головним доказом прокуратури є намальована від руки схема земельної ділянки без прив'язки до розмірів і координат. В реальності електростанція Inzhur Energy знаходиться більш ніж за 5 м від газопроводу, навіть не торкаючись офіційної охоронної зони газової труби 2 м. Тобто аргумент прокуратури є лише формальним та, як свідчать матеріали провадження, не має доказів.

На противагу, Inzhur Energy будує станцію, маючи всі необхідні документи для будівництва відповідно до чинного законодавства. В тому числі від Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ). Також Inzhur Energy має погодження від Бучанської районної військової адміністрації, позитивну оцінку впливу на навколишнє середовище, погоджений та виконаний робочий проєкт на захист газопроводу в межах забудови. Крім цього відповідні державні газові служби, які провели перевірку об'єкта, не виявили жодних порушень.

"Вочевидь, дії прокурора переслідують чиїсь особисті інтереси, а не суспільні, – каже СЕО Inzhur Андрій Журжій, – бо вони фактично блокують створення балансуючих потужностей і прирікають країну на нові відключення світла вже цієї осені".

Не секрет, що в Україні всі подібні речі відбуваються за "просьбами трудящихся". Подання позову, вірогідно, ініціював один з мешканців сусіднього з електростанцією кооперативу "Скіфський", який є родичем прокурора одного з українських міст, та дуже переймається, що новий безпечний з усіх боків проєкт електростанції буде паплюжити вид з вікна.

Inzhur почала будувати електростанцію в селі Софіївська Борщагівка поруч з окружною дорогою у листопаді 2024 року на земельній ділянці що, відповідно до містобудівної документації, понад 60 років є інженерно-транспортним коридором та не призначена для житлового будівництва. Але там же знаходиться кооператив з 10 таунхаусів "Скіфський". Занепокоєні особистим комфортом та побоюваннями, що нерухомість поруч з електростанцією впаде в ціні, вони найняли адвокатів, які зверталися до різних інстанцій, щоб припинити будівництво. Але порушень не знайшов ані ДІАМ, ані АТ "Київоблгаз".

"Питання, хто дав дозвіл на будівництво таунхаусів поруч з інженерно-транспортним коридором залишається відкритим, – зауважує Андрій Журжій. – Їхні мешканці свідомо обрали для життя будинки біля окружної дороги, поруч із СТО та базами з продажу автозапчастин і пиломатеріалів. Очевидно, що в такій ситуації не варто розраховувати, що навкруги розбудують парк. Це не рекреаційна зона".

Коли мешканцям не вдалося досягти бажаного, до справи й підключилася прокуратура, використовуючи сумнівні інструменти для блокування важливого для країни енергетичного проєкту. "Власники генераторів на своїх приватних територіях відмежувались від енергетичних проблем країни", – каже СЕО Inzhur.

В день затвердження ухвали суд не викликав на засідання власника земельної ділянки, а також не надіслав власнику копію ухвали у встановлений законом термін. А прокуратура, отримавши відповідну ухвалу суду, за класичною схемою затягує розгляд апеляції. 16 квітня Київський апеляційний суд вже мав розглянути апеляційну скаргу Inzhur Energy на цю ухвалу. Однак прокурор Павлюк Олена Володимирівна не з’явилась в судове засідання і листом попросила перенести його через свою зайнятість. Чи буде для прокурора будівництво електростанції пріоритетним на засіданні суду 7 травня? Питання риторичне.

Про проєкт Inzhur Energy

Навесні 2024 року російські ракети, за різними оцінками, зруйнували від 8 до 9 ГВт генеруючих потужностей – це близько 40% усіх доступних енергетичних ресурсів країни. Того ж року Президент ініціював програму зі створення 1 ГВт потужності газової генерації.

Аби допомогти країні відновити енергонезалежність, компанія Inzhur відкрила інвестиційний фонд Inzhur Energy. Він об'єднав 2500 інвесторів для будівництва газопоршневої електростанції потужністю 36 МВт. У серпні 2024 року Inzhur Energy перемогла в аукціоні на надання допоміжних послуг для енергосистеми й підписала договір з НЕК "Укренерго". Проєкт підтримала місцева територіальна громада та районна військова адміністрація.

З $20 млн, які потрібні на будівництво, $12 млн внесли інвестори Inzhur Energy. Це звичайні українці, які готові були зробити вклад в енергонезалежність країни. Мінімальна інвестиція в проєкт складала трохи більше, як 6 000 грн. Решта $8 млн буде залучено у вигляді кредиту від українських держбанків.

"Електростанція Inzhur Energy, є так званим пікером – станцією швидкого реагування, яку запускають, коли в енергосистемі не вистачає потужності, – пояснює СЕО Inzhur Андрій Журжій. – Вона не працює постійно – диспетчер НЕК “Укренерго” вмикає її лише, коли потрібно зняти пікові навантаження або стабілізувати роботу мережі".

Але чи будуть у "Укренерго" потужності для такої стабілізації? Якщо будівництво електростанції у Софіївській Борщагівці не відновлять, їх точно буде менше.

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