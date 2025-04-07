Інтерфакс-Україна

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20:59 07.04.2025

AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: як і коли пройде міжнародний саміт для фахівців агросектору?

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6 червня 2025 року відбудеться Agro Ukraine Summit – велика міжнародна агроподія, яка об'єднає всіх ключових стейкхолдерів аграрного та продовольчого секторів України.

Завдання саміту: визначити поточні виклики й можливості розвитку агросектору, обговорити шляхи інтеграції в ЄС та сформувати бачення агропродовольчого майбутнього України.

Місце проведення: м. Київ, Паркова дорога 16а, КВЦ «Парковий»

Для кого подія: виробники продукції рослинництва і тваринництва, елеватори, переробники агропродукції, логісти, трейдери та усі компанії, що забезпечують відповідні галузі обладнанням, технологіями і послугами.

Кількість учасників: 2500+

Саміт включатиме:

  • 6 конференцій:

— Конференція «Agro Ukraine Summit»

— Конференція «AgriTech Conferencе»

— Конференція «Футурологія або майбутнє зберігання зерна»

— Конференція «Ефективне тваринництво і птахівництво»

— Конференція «Тренди переробки в рослинництві»

— Конференція «Solar Agro Conference»

  • Виступи фахівців галузей з кейсами ефективного ведення агробізнесу, представників влади та експертного середовища;
  • Виставку технологічних рішень і обладнання від провідних виробників (100+ стендів);
  • Живу музику, лаунж зону;
  • Кава-паузи, фуршети.

Більше інформації дізнавайтеся на офіційному сайті: https://agro-ukraine-summit.com

З питань партнерства та участі у виставці звертайтеся до організаторів за контактами:

+38 096 899 4272 | +38 067 243 3803 | [email protected]

Інтерфакс-Україна - офіційний інформаційний партнер події.

Теги: #агро #agro_ukraine_summit

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