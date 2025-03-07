6 помилок у використанні артиклів, які роблять усі
Англійські артиклі a, an і the часто викликають труднощі у тих, хто вивчає мову, особливо в діловому спілкуванні, де важливо звучати впевнено. Освоїти їх використання допомагає англійська для компаній за посиланням. Помилки в їхньому вживанні можуть змінювати сенс фрази і робити мовлення менш природним, але уникнути цього можливо, якщо вивчати англійську для компаній за посиланням.
Часті помилки та їх виправлення
- Помилка 1: Пропуск артикля перед обчислювальними іменниками
- В англійській мові обчислювальні іменники в однині майже завжди вимагають артикля. Наприклад:
- ❌ I bought book.
- ✅ I bought a book.
- Без артикля фраза звучить некоректно.
- Помилка 2: Використання «the» з невизначеними предметами
- Артикль the позначає щось конкретне, вже відоме тому, хто говорить, і слухачеві. Якщо предмет згадується вперше, використовується a/an:
- ❌ I saw the dog in the park. (якщо не відомо, про яку собаку йдеться)
- I saw a dog in the park.
- Помилка 3: Пропуск «the» перед унікальними об'єктами
- Деякі іменники потребують the, оскільки позначають єдиний у своєму роді об'єкт:
- ❌ Sun is bright today.
- ✅ The sun is bright today.
- Сюди належать назви океанів, річок, гірських ланцюгів.
- Помилка 4: Зайвий артикль перед незлічуваними іменниками
- Незлічувані іменники, такі як advice, information, furniture, не використовують артикль a/an:
- ❌ She gave me an advice.
- She gave me an advice.
- За потреби можна додати some або інше уточнювальне слово: some advice, a piece of advice.
- Помилка 5: Пропуск артикля в назвах професій
- В англійській мові перед назвами професій обов'язково використовується a/an:
- ❌ She is doctor.
- She is a doctor.
- Без артикля речення звучить неправильно, оскільки професія - це іменник, що обчислюється.
- Помилка 6: Використання артикля з назвами країн і міст
- В англійській мові назви країн, міст і континентів зазвичай не потребують артикля. Однак є винятки - назви, які включають слова типу kingdom, states, republic або позначають групи островів:
- ❌ I visited the France last summer.
- Я відвідав Францію минулого літа.
- She dreams of living in United Kingdom.
- Вона мріє жити в Сполученому Королівстві.
- Щоб уникнути помилок, запам'ятайте: якщо назва складається з одного слова, артикль не використовується.
Як покращити знання артиклів
Помилки в артиклях можна уникнути, якщо регулярно практикуватися й отримувати професійний зворотний зв'язок. У Corporate English Today студенти вивчають артиклі в реальних контекстах, виконують практичні вправи та тренують навички на прикладах ділового спілкування.
Знання артиклів допомагає будувати грамотні фрази та робить англійську мову більш природною. А з професійною підтримкою процес навчання стає швидшим та ефективнішим.