Пресрелізи

14:51 07.03.2025

6 помилок у використанні артиклів, які роблять усі

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Англійські артиклі a, an і the часто викликають труднощі у тих, хто вивчає мову, особливо в діловому спілкуванні, де важливо звучати впевнено. Освоїти їх використання допомагає англійська для компаній за посиланням. Помилки в їхньому вживанні можуть змінювати сенс фрази і робити мовлення менш природним, але уникнути цього можливо, якщо вивчати англійську для компаній за посиланням.

Часті помилки та їх виправлення

  • Помилка 1: Пропуск артикля перед обчислювальними іменниками
  • В англійській мові обчислювальні іменники в однині майже завжди вимагають артикля. Наприклад:
  • I bought book.
  • I bought a book.
  • Без артикля фраза звучить некоректно.
  • Помилка 2: Використання «the» з невизначеними предметами
  • Артикль the позначає щось конкретне, вже відоме тому, хто говорить, і слухачеві. Якщо предмет згадується вперше, використовується a/an:
  • I saw the dog in the park. (якщо не відомо, про яку собаку йдеться)
  • I saw a dog in the park.
  • Помилка 3: Пропуск «the» перед унікальними об'єктами
  • Деякі іменники потребують the, оскільки позначають єдиний у своєму роді об'єкт:
  • Sun is bright today.
  • The sun is bright today.
  • Сюди належать назви океанів, річок, гірських ланцюгів.
  • Помилка 4: Зайвий артикль перед незлічуваними іменниками
  • Незлічувані іменники, такі як advice, information, furniture, не використовують артикль a/an:
  • She gave me an advice.
  • She gave me an advice.
  • За потреби можна додати some або інше уточнювальне слово: some advice, a piece of advice.
  • Помилка 5: Пропуск артикля в назвах професій
  • В англійській мові перед назвами професій обов'язково використовується a/an:
  • She is doctor.
  • She is a doctor.
  • Без артикля речення звучить неправильно, оскільки професія - це іменник, що обчислюється.
  • Помилка 6: Використання артикля з назвами країн і міст
  • В англійській мові назви країн, міст і континентів зазвичай не потребують артикля. Однак є винятки - назви, які включають слова типу kingdom, states, republic або позначають групи островів:
  • I visited the France last summer.
  • Я відвідав Францію минулого літа.
  • She dreams of living in United Kingdom.
  • Вона мріє жити в Сполученому Королівстві.
  • Щоб уникнути помилок, запам'ятайте: якщо назва складається з одного слова, артикль не використовується.

Як покращити знання артиклів

Помилки в артиклях можна уникнути, якщо регулярно практикуватися й отримувати професійний зворотний зв'язок. У Corporate English Today студенти вивчають артиклі в реальних контекстах, виконують практичні вправи та тренують навички на прикладах ділового спілкування.

Знання артиклів допомагає будувати грамотні фрази та робить англійську мову більш природною. А з професійною підтримкою процес навчання стає швидшим та ефективнішим.

Теги: #corporate_english_today #артиклі

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