6 помилок у використанні артиклів, які роблять усі

Англійські артиклі a, an і the часто викликають труднощі у тих, хто вивчає мову, особливо в діловому спілкуванні, де важливо звучати впевнено. Освоїти їх використання допомагає англійська для компаній за посиланням. Помилки в їхньому вживанні можуть змінювати сенс фрази і робити мовлення менш природним, але уникнути цього можливо, якщо вивчати англійську для компаній за посиланням .

Часті помилки та їх виправлення

Помилка 1: Пропуск артикля перед обчислювальними іменниками

В англійській мові обчислювальні іменники в однині майже завжди вимагають артикля. Наприклад:

❌ I bought book.

✅ I bought a book.

Без артикля фраза звучить некоректно.

Помилка 2: Використання «the» з невизначеними предметами

Артикль the позначає щось конкретне, вже відоме тому, хто говорить, і слухачеві. Якщо предмет згадується вперше, використовується a/an:

❌ I saw the dog in the park. (якщо не відомо, про яку собаку йдеться)

I saw a dog in the park.

Помилка 3: Пропуск «the» перед унікальними об'єктами

Деякі іменники потребують the, оскільки позначають єдиний у своєму роді об'єкт:

❌ Sun is bright today.

✅ The sun is bright today.

Сюди належать назви океанів, річок, гірських ланцюгів.

Помилка 4: Зайвий артикль перед незлічуваними іменниками

Незлічувані іменники, такі як advice, information, furniture, не використовують артикль a/an:

❌ She gave me an advice.

She gave me an advice.

За потреби можна додати some або інше уточнювальне слово: some advice, a piece of advice.

Помилка 5: Пропуск артикля в назвах професій

В англійській мові перед назвами професій обов'язково використовується a/an:

❌ She is doctor.

She is a doctor.

Без артикля речення звучить неправильно, оскільки професія - це іменник, що обчислюється.

Помилка 6: Використання артикля з назвами країн і міст

В англійській мові назви країн, міст і континентів зазвичай не потребують артикля. Однак є винятки - назви, які включають слова типу kingdom, states, republic або позначають групи островів:

❌ I visited the France last summer.

Я відвідав Францію минулого літа.

She dreams of living in United Kingdom.

Вона мріє жити в Сполученому Королівстві.

Щоб уникнути помилок, запам'ятайте: якщо назва складається з одного слова, артикль не використовується.

Як покращити знання артиклів

Помилки в артиклях можна уникнути, якщо регулярно практикуватися й отримувати професійний зворотний зв'язок. У Corporate English Today студенти вивчають артиклі в реальних контекстах, виконують практичні вправи та тренують навички на прикладах ділового спілкування.

Знання артиклів допомагає будувати грамотні фрази та робить англійську мову більш природною. А з професійною підтримкою процес навчання стає швидшим та ефективнішим.