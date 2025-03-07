Пресрелізи

11:51 07.03.2025

Як швидко запам'ятати неправильні дієслова: 5 ефективних методів

2 хв читати

Запам'ятовування неправильних дієслів - одне зі складних завдань під час вивчення англійської мови. Однак використання перевірених методик може значно полегшити процес. Особливо це актуально для тих, хто вивчає корпоративну англійську в Corporate English Today і хоче впевнено застосовувати мову в робочому середовищі.

Викладачі мовної школи Corporate English Today застосовують сучасні підходи, які допомагають студентам запам'ятовувати складні теми швидко та без зайвого напруження.

Метод 1: Групування дієслів

Один із найефективніших способів - поділ неправильних дієслів на групи за схожістю:

Дієслова, у яких усі три форми однакові: cut - cut - cut, let - let - let.

Дієслова з однаковими другою та третьою формами: build - built - built, send - sent - sent.

Дієслова, де кожна форма відрізняється: go - went - gone, break - broke - broken.

Такий підхід скорочує обсяг нової інформації та робить запам'ятовування простішим.

Метод 2: Асоціації та візуалізація

Яскраві образи та асоціації покращують запам'ятовування. Наприклад, дієслово fall - fell - fallen можна уявити у вигляді осіннього листя, що падає. А drink - drank - drunk можна пов'язати з образом людини, яка тримає чашку кави.

Використання ментальних карт або малюнків також допомагає закріпити візуальні образи та полегшити запам'ятовування.

Метод 3: Використання карток

Картки допомагають тренувати пам'ять. На одному боці картки записується інфінітив дієслова, на іншому - його форми та приклад використання. Повторення таких карток прискорює запам'ятовування.

Метод 4: Контекстне навчання

Найкраще запам'ятовувати дієслова в контексті. Корисно складати речення, писати невеликі розповіді або вести щоденник англійською. Наприклад:

Вчора я побачив гарний захід сонця і сфотографував його.

Минулого тижня він зламав свій телефон, тому купив новий.

Метод 5: Ігровий підхід

Запам'ятовування можна зробити захопливим за допомогою ігор. Наприклад, складання римованих текстів або вивчення пісень із неправильними дієсловами допомагає краще засвоїти матеріал.

 

Переваги навчання в Corporate English Today

Методи, описані в статті, активно застосовуються в Corporate English Today. Тут навчання проходить у комфортній атмосфері, а викладачі використовують сучасні методики, даючи змогу студентам запам'ятовувати складні теми легко і без стресу. Курси адаптовані під різні рівні підготовки, що робить їх доступними як для початківців, так і для більш досвідчених студентів.

Крім того, навчання побудоване на інтерактивних завданнях і практичних вправах, які допомагають не тільки запам'ятовувати теорію, а й застосовувати знання на практиці.

Відвідавши заняття, студенти переконуються, що навіть складні теми можна опанувати швидко та ефективно. Курси Corporate English Today допомагають покращити рівень мови та вільно використовувати англійську в професійному середовищі.

Теги: #corporate_english_today #неправильні_дієслова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:05 06.03.2025
Який рівень англійської вважається достатнім для роботи?

Який рівень англійської вважається достатнім для роботи?

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Купити квиток на автобус Укрпас: швидко, зручно, надійно

Рекрутинг до лав ЗСУ набирає обертів в Україні: "Чоло і Тило" та інші проєкти

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав партію FPV-дронів, техніку та обладнання бригадам ЗСУ

Як правильно вибрати викладача англійської: 4 важливі критерії

Пільги на комунальні послуги для військових: все, що треба знати

Екстрена грошова допомога від УВКБ ООН в Україні забезпечує швидку підтримку сім’ям, які постраждали від ракетних обстрілів або були змушені евакуюватись з прифронтових регіонів

iPhone 16 із чипом A18: нове покоління продуктивності

Українці стали міцніше триматися робочих місць

Alliance Novobud на XI Національному форумі «Ринок нерухомості як сегмент економіки держави»

Аптеки знизили ціни на більше ніж 100 препаратів згідно зі списком МОЗ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА