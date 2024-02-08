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14:07 08.02.2024

Сукупна пропозиція на ринку торговельної нерухомості в Києві становить близько 250 тис. кв. м - UTG

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Київ. 8 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Сукупну пропозицію на ринку торговельної нерухомості Києва оцінюють у 250 тис. кв. м, водночас висока девелоперська активність спостерігається і в регіонах, випливає з дослідження компанії UTG.

"Лише в Києві є близько 50 анонсованих проєктів, які можуть з'явитися в найближчій перспективі. Багато з них перебувають на високій стадії готовності: майже готовий Ocean Mall, на високій стадії ТРЦ Lukiyanivka, "Дитячий світ". Є й проєкти, реалізацію яких призупинено. Крім того, у складі майже кожного житлового комплексу анонсовано доволі великі комерційні приміщення площею 5-15 тис. кв. м невеликих супермаркетів, чи то торгових центрів", - розповів керівник департаменту юридичного консалтингу UTG Костянтин Олійник на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Сукупну пропозицію нових площ у Києві оцінюють у 250 тис. кв. м. Так, у 2024-2025 роках задекларовано до відкриття ТРЦ White Lines (28 тис. кв. м), New Ray (34,5 тис. кв. м), April Mall (36,5 тис. кв. м), BalticSky (20 тис. кв. м), Ocean Mall (110 тис. кв. м), Lukiyanivka (47 тис. кв. м) та ін.

За словами експерта, наразі девелоперська активність поступово зміщується в західні області України, проте в найбільших містах центральних, східних і південних областей також анонсують великі проєкти.

"Девелоперська активність спостерігається в багатьох містах України. В Одесі анонсовано приблизно 20%, у Дніпрі будується кілька великих проєктів і близько 10 невеликих площею до 4 тис. кв. м. Водночас девелоперська активність зараз зміщується до західних регіонів України. У перспективі трьох-чотирьох років усі ці об'єкти поступово виходитимуть на ринок, і це впливатиме на вакантність", - розповів він.

За даними UTG, до відкриття поточного року в Одесі заявлено ТРЦ "Акварель" (7,5 тис. кв. м), МФК IT Town (15 тис. кв. м), Portico Mall (5 тис. кв. м), тоді як сукупна пропозиція, включно із замороженими і заявленими до запуску у 2023 році проєктами, становить понад 306 тис. кв. м.

У Дніпрі на 2025 рік заявлено відкриття ТРЦ "Караван" (63 тис. кв. м), Terra-Nova (23,1 тис. кв. м) і МФК "Січ" (23,1 тис. кв. м). Сукупна пропозиція оцінюється в 164,3 тис. кв. м.

Серед очікуваних проєктів у Хмельницькому на 2024 рік заявлено відкриття ТРЦ "ТЕМП" (14,6 тис. кв. м), БФК Sport City (50 тис. кв. м), 2-3 черги ТРЦ Urban Street (18 тис. кв. м); на 2025 рік - ТРЦ Proskyriv Plaza (24,6 тис. кв. м) і БФК Harmony Plaza (25 тис. кв. м). Сукупна пропозиція на ринку торговельної нерухомості міста становить 145,7 тис. кв. м.

Перспективна пропозиція ТРЦ у Запоріжжі становить 228 тис. кв. м, проте анонсовані проєкти наразі заморожено, включно з ТРЦ Khortitsa Mall (69 тис. кв. м), River Park (колишній "Караван", 67,5 тис. кв. м), Alexander Plaza (46 тис. кв. м), "Аполло" (40 тис. кв. м) та ін.

Тим часом в Ужгороді заявлені до введення в найближчі два роки об'єкти включають ТРЦ "Україна" (11,7 тис. кв. м), Korona (7,8 тис. кв. м), а також торговельний центр на вул. Гагаріна (2 тис. кв. м).

Як зазначила в компанії, в інших регіонах України на 2024 рік заявлено відкриття ТРЦ Bucha Gallery (66 тис. кв. м, Буча Київської обл.), Green Gallery (62,6 тис. кв. м, смт Чабани Київської обл.), Sakura Park (9 тис. кв. м, Кам'янець-Подільський), А7 (7,5 тис. кв. м, Івано-Франківськ), Pokrovsky (4,5 тис. кв. м, Ізмаїл Одеської обл.), "Росвиговський" (3,5 тис. кв. м, Мукачево Закарпатської обл.).

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.

 

Теги: #utg

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