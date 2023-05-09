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18:18 09.05.2023

Представники олійно-жирової галузі вимагають справедливого доступу до "зернового коридору"

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Представники олійно-жирової галузі вимагають справедливого доступу до "зернового коридору"

Представники олійно-жирової галузі вимагають справедливого доступу до "зернового коридору"

Київ. 9 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Асоціація учасників олійно-жирової галузі "Укроліяпром" вважає несправедливим і неврегульованим поточний стан із доступом до "зернового коридору" та пропонує вирішити проблему з квотуванням і чергою агропродукції на експорт морем постановою уряду, що закріпить за кожним сектором АПК квоти та сформує прозору і зрозумілу всім експортерам чергу.

"Питання логістики вийшли на перший план у роботі галузі. Неможливість відвантажити вироблену продукцію призводить до необхідності зупиняти заводи. Такого не повинно бути навіть у важких умовах війни в країні", - повідомив генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він зазначив, що олійно-жирова галузь посідає 30% у структурі українського АПК, 70% у структурі виробництва товарів із доданою вартістю і приносить 15% валютної виручки від усього експорту країни.

За його словами, традиційно покупцями української олії були Індія і Китай. "Через плутанину у формуванні так званих квот для експорту сільгосптоварів Україна втрачає свої позиції в Індії", - констатував Капшук.

Голова "Укроліяпром" заявив, що галузева асоціація вимагатиме виділення першочергових квот заводам, розташованим у портах, для експорту олійно-жирової продукції. Вирішити ситуацію може виділення галузі 15 танкерів на місяць, які експортуватимуть продукти, що скупчилися в портах, вважає він.

Група компаній Allseeds, один із найбільших виробників соняшникової олії та шроту України, протягом тижня не може відновити експорт із порту "Південний" через цю проблему, повідомив на пресконференції виконавчий директор групи Allseeds Євгеній Охріменко.

"Олійно-жирова галузь та її клієнти стикаються з тим, що під час експорту перевага надається зерну пшениці, кукурудзи, словом, експорту сировини, а не експорту продукції з доданою вартістю. Різні види олій - це і є додана вартість. Вона демонструє більш вагомий економічний ефект для держбюджету. Це валютна виручка, яка суттєво вища, ніж від реалізації зернових", - зазначив він.

За інформацією Охріменка, наразі у підприємства повністю завантажені портові склади, на яких зберігається продукція і групи компаній Allseeds, і клієнтів, які орендують ці потужності. "Товари, що накопичилися, мають термін придатності, який значно коротший, ніж у товарів зернової групи. Вони мають оперативно вирушати на експорт", - наголосив він.

Начальник юридичного департаменту ТОВ "Олсідз Блек Сі" Василь Фастовець поінформував, що підприємство надсилало запити до різних відомств, проте всі їхні відповіді зводилися до фрази "питання розглядається". Зокрема, Одеська ОДА повідомила, що питання формування черги сільгосптоварів, які мають експортуватися морем, курирує координаційний логістичний штаб, який функціонує при Мінагрополітики.

За його словами, Мінінфраструктури порекомендувало пошукати відповідь на проблему в правилах роботи портів, які регулюються постановою Адміністрації морських портів України (АМПУ). Під час вивчення на сайті АМПУ всіх положень про роботу порту "Південний" поняття "квота" не трапляється. У Мінагрополітики на засіданнях логістичного штабу дискутується базовий принцип розподілу квот і "питання буде далі опрацьовуватись", додав він.

"Самого принципу формування квот ніхто не знає і не розуміє. Це доводить, що жодних правил формування черги суден немає, її лише розглядають. По суті, квотування вже працює", - констатував Фастовець.

Він наголосив, що працювати за відсутності регулювання або за ручного регулювання за непрозорими правилами неможливо.

За інформацією представників Allseeds, щомісячна потреба їхнього підприємства з урахуванням вантажів, що скупчилися, для експорту в рамках Чорноморської зернової ініціативи становить п’ять суден на місяць для відвантаження олії та щонайменше трьох суден на місяць - для відвантаження шроту.

"Укроліяпром" і представники Allseeds звернулися до уряду з вимогою втрутитися в ситуацію і забезпечити рівність усіх портових операторів під час користування портовою інфраструктурою і експорту морем.

"Наразі без роботи залишилися 400 співробітників. Поруч розташоване ще одне підприємство, де простоюють 107 співробітників. З 5 квітня вони не можуть вивезти і 10 тис. тонн олії до Великої Британії. Це загальна тенденція, яка потребує невідкладного втручання", - констатував Капшук.

Група компаній Allseeds входить до п'ятірки найбільших українських виробників та експортерів рослинних олій і шротів. Вона має в порту "Південний" (Одеська обл.) завод із переробки олійних культур потужністю 2200 тонн на добу насіння соняшнику (або 1500 тонн на добу ріпаку, або 1200 тонн на добу соєвих бобів).

Allseeds також надає послуги з перевалки рослинних олій і шротів олійних культур на своїх терміналах у "Південному". Потужності для одночасного зберігання рослинних олій становлять понад 100 тис. тонн, шротів - 30 тис. тонн.

Теги: #allseeds_black_sea #allseeds #зерновий_коридор #капшук #укроліяпром #охріменко

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