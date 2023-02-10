Пресконференції

16:51 10.02.2023

Справедливою для України оцінкою потенціалу виробництва біометану є показник 20 млрд куб. м на рік замість 9,7 млрд куб. м – голова БАУ

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Справедливою для України оцінкою потенціалу виробництва біометану є показник 20 млрд куб. м на рік замість 9,7 млрд куб. м – голова БАУ

Біоенергетична асоціація України (БАУ) переглянула оцінку потенціалу виробництва біометану з урахуванням можливості використання для цього покривних культур, у результаті чого ці обсяги можуть сягати 20 млрд куб. м на рік, повідомив голова асоціації Георгій Гелетуха.

"Із сьогоднішнього дня вважаємо за правильне орієнтуватися на потенціал виробництва біометану не в 9,7 млрд куб. м, як раніше вважали, а приблизно в 20 млрд куб. м. Раніше ми не враховували можливості використання так званих покривних культур для біометану" , – сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Біоенергетик пояснив, що покривні культури (або енергетичне жито) – це культури, які засівають між збиранням урожаю та новими посівами спеціально для енергетичних цілей, а не для дозрівання з метою використання як сировини для виробництва продуктів харчування.

Як зазначив Гелетуха, для збільшення обсягу виробництва біометану достатньо засівати покривними культурами 20% території України, що не створюватиме конкуренції з виробництвом продуктів харчування.

За його словами, потенціал використання покривних культур враховують, наприклад, Німеччина та Франція, у результаті чого вони декларують свій потенціал біометану на рівні 20 млрд куб. м.

Як заявив голова БАУ, виробництво біометану – це шанс для України розвинути декарбонізовану, відновлювану енергетику.

Як повідомлялося раніше, на цій самій пресконференції Гелетуха повідомив, що у 2023 році в Україні очікується відкриття щонайменше п'яти біометанових заводів потужністю від 3 млн куб. м до 50 млн куб. м на рік. За його словами, розвиток виробництва біометану наразі найбільш перспективний напрям біоенергетики.

Теги: #бау

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