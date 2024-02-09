Інтерв'ю

15:30 09.02.2024

Біоенергетика не в змозі укласти нові договори з "ГарПоком", їй загрожує банкрутство - голова БАУ Георгій Гелетуха

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Біоенергетика не в змозі укласти нові договори з "ГарПоком", їй загрожує банкрутство - голова БАУ Георгій Гелетуха

Бліцінтерв'ю голови правління Біоенергетичної асоціації України Георгія Гелетухи проєкту з енергетики "Енергореформа" інформагентства "Інтерфакс-Україна" щодо ситуації з екстреним переукладенням договорів з ДП "Гарантований покупець" для збереження зобов'язань із викупу "зеленої" е/е.

Текст: Ніна Яворська


- БАУ вже заявила, що більшість біоенергетичних компаній не можуть укласти нові договори з "ГарПоком" по постанові НКРЕКП від 24 січня №178, і з 27 січня вони втратили можливість оплати за відпущену е/е, доки не укладуть ці договори. Розкажіть детальніше, скільки компаній змогли укласти такі договори, у чому проблема для інших і про які збитки йдеться?

- Якщо врахувати, що станом на 24 січня в Україні було 69 електростанцій на біогазі загальною потужністю 158,7 МВт ел та 23 електростанції на біомасі загальною потужністю 154,2 МВт ел, то встигли укласти нові договори приблизно не більше 5%. Зараз ще деякі компанії продовжуть це робити, але більшість такої можливості не має.

Хоча проблема набагато глибша – біо-ТЕС та біо-ТЕЦ технічно не в змозі виконати вимоги постанови. Для того, щоб укласти новий договір з "ГарПоком", потрібно по постанові укласти договір з "Укренерго" на послугу зі зменшення навантаження. Але надати таку послугу НЕК біоенергетичні станції не можуть за своєю природою. Це технічно неможливо. Поясню: для станцій на біогазі, потрібно тепло для підтримання температури реакції від 36 до 40 градусів. На це навіть улітку йде 10% виробленого тепла, взимку – до 40%. Зупиняється виробіток е/е за командою диспетчера, зупиняється виробіток тепла, внаслідок чого загинуть бактерії і буде зруйновано весь процес.

Також у станцій може бути так зване корисне навантаження. Наприклад, МХП використовує пару від ТЕЦ на біогазі в технології виробництва курятини. Це постійний процес, який також не можна зупинити без негативних наслідків.

ТЕС на твердій біомасі також мають свої проблеми – у разі вимоги зниження потужності вони не зможуть зупинити горіння в котлі і змушені будуть вироблену пару випускати просто в повітря. Компенсації за це не передбачені. Методика компенсацій за зменшення навантаження написана під сонце і вітер, особливості виробників е/е з біомаси та біогазу вона не враховує. Якщо, наприклад, навіть допустити, що ТЕС на біомасі зупиниться на вимогу, то щоб запуститися знову, їй треба від 6 до 12 годин. Взагалі я ніколи не чув ідей балансування енергосистеми станціями на біомасі та біогазі.

До речі, до ТЕЦ на традиційному паливі особливе відношення – їм дають команду на розвантаження винятково за їхньою згодою. Бо зменшення потужності електричної зменшує теплову і створює проблеми у секторі теплопостачання. Тому найпростіший варіант – прирівняти станції на біомасі та біогазі до традиційних ТЕЦ, це означатиме, що нам не будуть давати команди розвантаження.


- Але ви самі сказали, що певна кількість біоенергетичних станцій уже підписала договір з НЕК. Вони готові нести втрати, які ви описали вище?

- Вони технічно не виконають команду на розвантаження, тому, думаю, розраховують, що їм її просто не дадуть, оскільки в "Укренерго" розуміють ці проблеми.


- Наскільки я розумію, проблема виникла і з тим, що тільки невелика кількість біо-ТЕЦ та біо-ТЕС має телеметрію, яка тепер вимагається при підписанні договору з НЕК і з "ГарПоком"?

- Вимога телеметрії в цілому прийнятна, всі обладнають, але треба час – максимум три місяці. Постанова НКРЕКП була прийнята 24 січня, і відводилося всього фактично два дні на перепідписання договорів. За цей час поставити телеметрію просто фізично неможливо. А поки не було вимоги укладати договори на розвантаження, то ніхто й не вимагав телеметрію. У листах "Укренерго" було більше прохання добровільно її зробити. Дехто потихеньку робив, але далеко не всі.


- Це дуже дорого?

- Наприклад, "Смілаенергопромтранс" порахували, що встановлення телеметрії обійдеться приблизно в 300 тис. грн. Але проблема не тільки в грошах – там уже своя черга, з війною різко зменшилася пропозиція по обладнанню, не все є на місці.

І ще одне: вона насправді потрібна, якщо ми беремо участь в командах на зменшення потужності, якщо ні, вона на практиці не буде використовуватися. Хоча всі, думаю, все одно поставлять. Кажу ж, з цим ми не сперечаємося.

Але практично весь біоенергетичний сектор зараз працює вхолосту, за винятком тих кількох компаній, які встигли укласти договори до 27 січня, і їхню електроенергію враховують і за яку заплатять. А як іншим – працювати і не отримувати грошей. Скільки вони протягнуть? Це загроза банкрутства галузі.


- Яких збитків зазнають компанії?

- Наприклад, по компанії "Галс-Агро" збитки становлять 1,5 млн грн/добу. Прямі збитки через відсутність генерації електроенергії в "Смілаенергопромтранс" становлять 500-550 тис.грн/добу.

Давайте порахуємо загалом по біогазовій галузі. Її потужність 150 МВт. Множимо на 0,75, бо рахуємо власні потреби і нестабільність генерації, і на 24 години. Це орієнтовно 2700 МВт-год на добу. При тарифі в середньому 4,99 грн/кВт-год, це 16,2 млн грн на добу з ПДВ.


- По "Смілаенергопромтранс" ви сказали про збитки через відсутність виробництва е/е. Тобто вони все-таки зупинилися?

- Так, "Смілаенергопромтранс" і Переяславська біо-ТЕС зупинилися. Сміла має газовий котел і отримала певний ліміт газу від "Нафтогазу" для виробництва тепла для населення по ПСО. Поки будуть спалювати його, щоб підтримувати тепло у місті. Що робитимуть далі, не знаю. Переяслав тепло не забезпечує, то повністю зупинився: якщо працювати у збиток, то краще стати.


- Розумію, що постанова НКРЕКП була прийнята 24 січня, а виконати її вимоги потрібно було до 27 січня, і це справді стало проблемою для багатьох станцій на ВДЕ і для самого "ГарПока". Але ж її кілька місяців готували, схвалювали. Чому ці проблеми не вдалося вирішити на тому етапі?

- Думаю, тут виникла якась проблема в комунікації. Ми не в курсі були, що буде така жорстка вимога до станцій на біомасі та біогазі. Ми ходимо на всі зустрічі в НКРЕКП і в "ГарПок", на які нас запрошують. Чи нас не запрошували, чи з якоїсь іншої причини це пройшло повз нас… Допустимо, асоціація пропустила проблему, тепер нам кажуть, що це іде ще з закону про зелену трансформацію, прийнятого у червні минулого року, на виконання якого й вийшла постанова регулятора. Але у нас 92 гравці на ринку, і ніхто нічого про це не знав.

Поки що в мене є одна відповідь: це якась колективна помилка. Напевне, та ж НКРЕКП не хотіла створювати проблеми спеціально. Але треба все виправляти і якомога швидше, щоб зберегти сектор біоенергетики.


- Давайте резюмуємо, як це можна виправити, на ваш погляд як представника цього сектору?

- Все це можна вирішити в якомусь спокійному режимі. НКРЕКП визнає проблему, але поки що не знає, як її вирішити. Ми вважаємо, що потрібно тимчасово зупинити дію постанови регулятора №178 на три місяці в частині електростанцій на біомасі і біогазі. За цей час ми обладнаємо телеметрію, але все одно потрібно виключити вимогу надання біоенергетичними станціями послуги із зменшення навантаження. Я вже сказав, що ми не можемо виконувати команди на розвантаження.

Крім того, потрібно передбачити з 27 січня зарахування та оплату обсягів електроенергії за "зеленим" тарифом для наших станцій. І так всі в збитках, у стресах, дефіцит е/е. Не можна взяти і викинути з ринку цілий сектор.

Теги: #енергетика #вде #гелетуха #бау

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