Диджитал-інструмент "Карта руйнувань" оприлюднив дані 1500 постраждалих через війну об'єктів в Україні

Київ. 22 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - ГО "Антикорупційний штаб" презентувала диджитал-інструмент "Карта руйнувань", на ньому на сьогодні оприлюднено дані 1500 об'єктів, повідомив голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик під час пресконференції "Карта руйнувань - допоможемо відбудувати Україну" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у середу.

"Аналітики штабу з перших днів війни вносять фотографії зруйнованих або пошкоджених цивільних об'єктів: будинків, шкіл, церков, стадіонів тощо. Такі фото штаб знаходить та додає вручну із зазначенням точної адреси, координат, лінків на публікації у медіа. На нашій карті вже півтори тисячі зруйнованих об'єктів. На сайті встановлено лічильник, і він жодного дня не зупинявся", - повідомив Миткалик.

Голова організації зазначив, що кількість об'єктів на карті дуже далека від реального обсягу руйнувань, проте автори проєкту не ставили за ціль охопити абсолютно всі будинки та споруди, але внести найбільш емоційні, яскраві приклади. Публікація даних не становить небезпеки для безпеки країни - для кожного з об'єктів із боку Міністерства оборони України отримано дозвіл.

"Наша карта унікальна: на відміну від інших схожих ресурсів, вона містить фото споруди до "денацифікації". Але головне завдання - не просто фіксація та оцінка збитків, а допомога у залученні коштів на відновлення", - розповів Миткалик.

За його словами, економічними розрахунками займаються фахівці Київської школи економіки, проєкту "Росія заплатить" та уряд. Для залучення коштів "Антикорупційний штаб" використовує платформу United24, ініційовану президентом України Володимиром Зеленським. На сайті зазначені рахунки цієї платформи, куди і просять переказувати кошти.

При цьому зазначено, що "Карта руйнувань" орієнтована насамперед на зарубіжних користувачів. "Британців, французів чи німців важко вразити кількістю руйнувань. Але вони можуть зайти на сайт і побачити, що приніс із собою "рускій мір": що було "до", а що залишилося "після". Фото зруйнованого будинку, в якому обірвалось чиєсь життя, краще за будь-які статистичні дані може підштовхнути людей перевести кошти на підтримку України", - говорить Миіткалик.

Він додав, що на сьогодні завдяки United24 зібрано $54 млн, проте, за його словами, згідно з оприлюдненим звітом, "жодної гривні на відновлення країни з цих коштів не спрямовано, люди поки що обирають дві актуальніші позиції: армія та охорона здоров'я".

Експерт переконаний, що у довгостроковій перспективі фотографії з карти будуть використані у Гаазі як доказ воєнних злочинів Росії в Україні. А після завершення війни "Карта руйнувань" буде синхронізована з "Картою ремонтів".

"Як не прикро це визнавати під час війни, але корупція в Україні ще не подолана, тому за відновленням ми вестимемо пильний нагляд за допомогою нашого інструменту "Карта ремонтів", який дає змогу відстежити використання бюджетних коштів", - запевнив Миткалик.

Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

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https://www.youtube.com/watch?v=xIrYsZn-93U