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13:22 09.02.2022

Розробка нової стратегії міграційної політики в Україні зменшить відтік трудових ресурсів за кордон - UIF

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Київ. 9 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Розробка нової стратегії міграційної політики в Україні зменшить відтік трудових ресурсів за кордон, упевнені співробітники економічної сфери Українського інституту майбутнього (UIF).

Як зазначила консультант з економічних питань UIF Юлія Самаєва під час презентації нової стратегії міграційної політики в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна", за приблизними підрахунками Україна щорічно втрачає майже $30 млрд унаслідок відтоку трудових ресурсів за кордон.

Одночасно основними причинами виїзду українців на роботу за кордон є низька заробітна плата в Україні, відсутність роботи за спеціальністю і складна економічна ситуація в країні.

"Щороку 300-400 тис. українців виїжджають на роботу за кордон (переважно – Угорщини, Словаччини, Польщі тощо), де є спеціальні програми залучення наших громадян: спрощення правил в'їзду та перебування, соціальні пакети, пільги програми залучення студентів та школярів… Через десять років Україна може втратити орієнтовно 5 млн трудового населення", - зазначає експерт, наголошуючи, що достовірних цифр, які показують реальну трудову міграцію, немає, що "відображає байдужість влади до проблеми втрати працездатного населення".

У цьому контексті, як зазначає директор економічних програм UIF Анатолій Амелін, Україні вже сьогодні необхідно розробити нову стратегію міграційної політики, яка знижує ризики втрати українських трудових ресурсів.

Така стратегія має базуватися на стимулюванні бізнес-активностей у регіонах зі значним трудовим відпливом (регіони західної України), розвитку спільних державно-приватних проєктів, покращенні якості освіти, запуску повноцінної пенсійної реформи та страхової медицини з можливістю участі у ній мігрантів з інших країн, адаптаційному навчанні для мігрантів та їхніх сімей в Україні.

Відповідно, за словами Самаєвої, план дій зі скорочення відтоку трудових ресурсів з України, який базуватиметься на новій стратегії, обов'язково має містити два паралельних процеси, а саме - повернення українських мігрантів на батьківщину та залучення трудових мігрантів з інших країн.

"Щодо повернення українських мігрантів до України, необхідне створення комплексної програми, яка міститиме можливості повторного асимілювання на батьківщині, кредити, гранти на відкриття бізнесу, купівлю нерухомості, пільги, інвестиційні програми та інформаційну підтримку", - зазначив Амелін.

Водночас залучення трудових мігрантів з інших країн має базуватися на спрощенні правил в'їзду та перебування, трудового оформлення, спрощення інтеграції та адаптації.

За словами експертів, ці питання потрібно вирішувати і на загальнодержавному, і на регіональному рівнях.

Теги: #міграція #трудова
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