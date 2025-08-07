Інтерфакс-Україна
20:05 07.08.2025

У Києві обговорили проблеми та перспективи реабілітації військових на Київщині

У середу в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" відбулось засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" на тему: "Проблеми та перспективи організації реабілітації військових на Київщині: позитивні приклади та системні недоліки".

Захід організували інформаційне агентство "Моя Київщина", Інститут української політики та благодійний фонд "Українська Громада".

У дискусії взяли участь представники Київської ОВА, ветеранських організацій, медичних закладів, громадських ініціатив та ЗМІ. Серед основних тем обговорення — стан медичної інфраструктури регіону, досвід державного та приватного партнерства, програми реабілітації, а також недоліки у фінансуванні та доступі до допомоги.

Модератор заходу Олексій Усачов зазначив, що зібрання має на меті напрацювання практичних рекомендацій для покращення ситуації з реабілітацією. За його словами, перші інспекції, які проводилися півтора року тому, виявили низку серйозних проблем, проте згодом у ряді центрів ситуація покращилася.

"Сьогодні є приклади, де військові та їхні родини задоволені умовами. Важливо ділитися цим досвідом, адже зміни можливі", — сказав Усачов.

Радник голови Київської ОВА з питань ветеранської політики Павло Якимчук наголосив на необхідності ефективнішого використання бюджетних коштів. Він зазначив, що сам проходив реабілітацію за кордоном через нестачу місць в Україні, і закликав до активнішої співпраці з громадськими ініціативами.

"Нерівномірне фінансування залишається проблемою. Без залучення громадського сектору ми не зможемо покращити ситуацію", — заявив Якимчук.

Представник ГО "Об'єднані гольфом", ветеран ЗСУ Олександр Кікін розповів про нестачу доступної інформації щодо реабілітаційних центрів і поділився досвідом фізичної та психологічної адаптації за допомогою гольфу.

"Інформація про центри часто недоступна, а бюрократія ускладнює доступ до послуг. Нам потрібна єдина база даних для ветеранів з інвалідністю", — підкреслив Кікін.

Директорка КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" Дарина Мельник повідомила, що в медичному закладі завершено будівництво протезної лабораторії, а наступним кроком стане облаштування гольф-поля. За її словами, успіхи досягнуто завдяки державно-приватному партнерству.

"Співпраця з Фондом Пінчука дозволила створити сучасне реабілітаційне відділення. Але без залучення держави і бізнесу наші можливості обмежені", — зазначила Мельник.

Військовий лікар Данило Михайлов, ініціатор проєкту "Потяг Життя", акцентував на нестачі місць для реабілітації та закликав до співпраці з міжнародними установами.

"Маємо три категорії ветеранів, і не всі мають доступ до реабілітації. Без залучення закордонного досвіду ми ризикуємо втратити людей, яких можна було б врятувати", — сказав Михайлов.

Директорка департаменту охорони здоров’я Київської ОВА Наталія Кришталь підкреслила роль громади та самих ветеранів у розвитку системи реабілітації, а також важливість реалізації програм у всіх населених пунктах області.

"Ми прагнемо реалізувати програми у кожній громаді. Маємо позитивний приклад обласної лікарні й будемо розвивати цей досвід", — зазначила Кришталь.

Учасники заходу дійшли згоди щодо необхідності створення єдиного інформаційного ресурсу з реабілітаційних послуг, залучення іноземних партнерів і посилення міжсекторальної взаємодії. Як зазначив Олексій Усачов наприкінці обговорення, позитивні приклади мають бути масштабовані, а інші регіони — запрошені до обміну досвідом.

Теги: #київщина

