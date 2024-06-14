Порошенко пропонує план термінових заходів для захисту від енергетичного колапсу

Петро Порошенко запропонував план термінових заходів, аби Україна могла уникнути енергетичного колапсу. За словами пʼятого Президента, наслідки енергетичної кризи можуть бути катастрофічні, а часу для підготовки до зими дуже мало, тому діяти треба швидко.

Перш за все треба підтримати людей, які самотужки намагаються вирішити проблеми з енергозабезпеченням. Україну врятує енергетична децентралізація, переконаний Петро Порошенко. Це означає залучення фінансової допомоги партнерів і бюджетних коштів на побудову малих електро- і теплових станцій у територіальних громадах. ОСББ мають отримати пільгові кредити для забезпечення безперебійним живленням критичних потреб, зокрема ліфтів, водопостачання, водовідведення. «Людина може вкрутити лампочку з акумулятором, людина може поставити екофлоу. Набагато важче на балконі поставити генератор. Але вона точно не може забезпечити функціонування тепла, каналізації, воли, ліфтового господарства і такого іншого», – пояснив Порошенко під час брифінгу.

«Що має зробити уряд і зробити це негайно – терміново внести до Верховної Ради законопроєкт, яким повністю ліквідувати будь-які мита, ПДВ щодо обладнання, яке ми імпортуємо, щоб місцева влада закупила позиції, які дадуть можливість децентралізувати енергетику. Це мініТЕЦ. Це балансуючі потужності. Це те, що ми можемо вирішити шляхом об’єднання зусиль будинку, кварталу, району», – говорить Порошенко.

Пʼятий Президент також пропонує максимально спростити правила проектування і здачі в експлуатацію енергетичного устаткування. Потрібні податкові канікули для виробників енергетичного обладнання і устаткування, а також мораторій на перевірки підприємств, зайнятих виробництвом, монтажем і обслуговуванням енергетики. «Якщо бізнес або об’єднання громадян прийняли рішення інвестувати у власну енергетичну безпеку, вони мають бути під страховим, фінансовим, енергетичним і регулятивним захистом держави», – переконаний Порошенко.

Він навів приклади розбудови ефективної енергонезалежності місцевими органами влади Житомира, Хмельницького, Києва: «я вітаю рішення, яке було прийнято за пропозицією нашої фракції в Київраді, коли виділено більше мільярда на закупівлю міні ТЕЦ. Це якраз вдалий приклад ефективної децентралізації, роботи міського голови, роботи міської ради. Думаю, що цей досвід треба вивчити і розповсюдити».

Пʼятий Президент також вважає, що треба відмовитись від підвищення акцизів на паливо та інших платежів, які призведуть до обвального зростання цін. А також від довготермінових проєктів на кшталт «закупівлі ядерних реакторів уже сьогодні», які потребують багатьох років для реалізації. За словами Порошенка, підвищення тарифів та акцизів на пальне призведе до інфляційного стрибка, внаслідок якого українці збідніють, товари та послуги суттєво здорожчають, а бюджетні кошти знову підуть в корупційні годівниці.

«Зараз точно не той час. Зараз нам треба зробити максимум можливого для того, щоб гроші залишилися в людей, не видирати їх з кишень. Ви штовхаєте величезний відсоток українського народу за межу бідності. Припиніть вбивати конкурентоздатність української економіки, припиніть проштовхувати інфляцію», – застерігає Порошенко.

«Отже, ми чекаємо від уряду комплексний пакет законопроектів, який має стабілізувати, оптимізувати і захистити населення України від наслідків енергетичної кризи і ракетних атак по об’єктам критичної енергетичної інфраструктури», – резюмує Порошенко.