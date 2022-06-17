Політика

13:39 17.06.2022

Шмыгаль: статус кандидата и движение к членству в ЕС поможет Украине в эффективном восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками

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Шмыгаль: статус кандидата и движение к членству в ЕС поможет Украине в эффективном восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что статус кандидата и движение к членству в Европейский Союз поможет Украине в эффективном восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками и стандартами.

«Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз! Большое спасибо Урсуле фон дер Ляен за это решение от всего украинского народа. Статус кандидата значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС, формирование общих энергетических и цифровых рынков, дальнейшей либерализации торговли, сближения в таможенной и транспортной сферах», - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

По его словам, как страна-кандидат и будущий член Евросоюза Украина готова вносить существенный вклад в стратегическое развитие и укрепление ЕС путем взаимодействия в рамках Европейского зеленого курса, энергетической безопасности, продовольственной стабильности и лучшей совмещенности.

«Статус кандидата и движение к членству в ЕС поможет Украине в эффективном восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками и стандартами», - подчеркнул премьер.

Теги: #украина_ес #шмыгаль
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