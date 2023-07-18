Україна до повномасштабної війни не стикалася з такою кількістю травм, які потребують реконструкції - думка

До повномасштабної війни Україна не стикалася з такою кількістю травм, зокрема, венних, які потребують реконструкції, вважає медичний директор центру реконструктивної хірургії Superhumans Андрій Віленський.

"До війни у нас не було досвіду роботи з такою кількістю і різновидом травм, які вимагали реконструкції, і це очевидно. Цей досвід набувається з часом", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Віленський зазначив, що нині "є деякі технології, які не дають змоги говорити про якість реконструкції на певних етапах евакуації пацієнтів".

"Це також важливо розуміти. Ми не можемо вимагати від лікарів, які працюють біля лінії зіткнення, щоб вони робили все так, як це необхідно в операційній у тилових містах. Завдання хірурга на лінії фронту - зберегти життя пацієнта. Завдання лікаря, який працює у шпиталі не на передовій, - максимально відновити функції уражених частин тіла, внутрішніх органів. І тут потрібно вже говорити про експертизу з реконструктивної хірургії", - наголосив експерт.

Водночас він прогнозує збільшення попиту на реконструктивну хірургію. "Попит зростатиме і залишатиметься на дуже високому рівні після закінчення війни тривалий час", - сказав Віленський.