Direct Relief виділить $10 млн на розвиток реабілітаційної допомоги в Україні

Гуманітарна організація Direct Relief виділить додатково $10 млн на розвиток реабілітаційної допомоги, заявив президент і генеральний директор Direct Relief Томас Тіге, повідомляється на урядовому порталі.

"Direct Relief продовжить надавати підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно. Крім цього, заплановано виділити додатково $10 млн на розвиток реабілітаційної допомоги", - ідеться в повідомленні на урядовому порталі у вівторок із посиланням на Тіге.

Як повідомляється, таку заяву Тіге зробив на зустрічі з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком за участю заступників міністра Сергія Дуброва та Марії Карчевич.

"Direct Relief були одними з перших, хто відгукнувся на потреби України і надали численні гуманітарні вантажі з ліками, медичними виробами, травматичними наборами та обладнанням. Добре пам'ятаємо першу екстрену поставку: 360 рюкзаків для польових медиків, які мали справу з травмами, інфекціями та іншими гострими медичними потребами. Це мало критичне значення та дозволило зберегти чимало життів. Наразі обсяг наданої гуманітарної допомоги становить уже понад $800 млн", - зазначив Ляшко.

Як повідомляється, представники міністерства та Direct Relief обговорили напрями посилення співпраці відповідно до потреб, що виникають, і пріоритетів. Зокрема, йшлося про підходи до обліку, логістики та адміністрування гуманітарної допомоги, які дають змогу організувати процес у такий спосіб, щоб вони потрапляли туди, де в ній є найбільша потреба. Окремо зупинилися на енергетичних рішеннях, пов'язаних із забезпеченням належних умов зберігання. Особливо це актуально з огляду на атаки ворога на енергетичну інфраструктуру України.

"Також Direct Relief планує й надалі розвивати напрям роботи мобільних амбулаторій на деокупованих територіях, що дасть змогу забезпечити доступність медичної допомоги для людей на перехідний період, допоки зруйновані медичні заклади не будуть відбудовані", - ідеться в пресрелізі.

Крім цього, реалізується низка проєктів щодо навчання лікарів. Йдеться про курси реабілітаційної допомоги, починаючи з відділення інтенсивної терапії, теми ментального здоров'я та інше.