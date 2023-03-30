Українська "Юрія-Фарм" придбала узбецьку "Река-Мед" за допомогою ЄБРР

"Юрія-Фарм", одна з провідних українських фармацевтичних компаній, придбала фармацевтичну компанію "Река-Мед" в Узбекистані, використавши фінансування у розмірі EUR10 млн з наявного кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) після зміни.

"Кредит ЄБРР дозволить "Юрія-Фрам", що експортує 30% своєї продукції (з яких 15% - до Узбекистану), виробляти фармацевтичну продукцію локально для узбецького ринку та вивільнити близько 10% своїх потужностей в Україні для виробництва продукції, більш критично важливої для внутрішнього ринку", – наголошується у пресрелізі ЄБРР у четвер.

Зазначається, що придбання узбецької компанії для переходу до локального виробництва стало найкращою стратегічною відповіддю на розв'язану Росією війну в Україні, яка ускладнила експорт і зробила його більш витратним.

"Ця угода покращить наявність та доступність ліків в Україні та Узбекистані. Вона також підвищить прибутковість "Юрія-Фарм" і дозволить їй диверсифікувати виробничі ризики завдяки розміщенню виробництва за межами України", – наводяться в повідомленні слова управляючого директора ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Купівля активів за кордоном та вихід на міжнародний рівень діяльності зроблять "Юрія-Фарм" більш конкурентоспроможною, підсумував банкір.

ЄБРР нагадав, що основна операційна компанія "Юрія-Фарм" - ТОВ "Юрія-Фарм", яке виробляє лікарські засоби та медичні вироби, підписало початкову кредитну угоду з ЄБРР у травні 2019 року. Документ передбачав отримання компанією фінансування EUR25 млн двома траншами: перший зарезервований транш EUR15 млн призначався для модернізації пакувальних ліній, запуску виробництва ліків від раку в доступних індивідуальних дозах та реалізації заходів енергоефективності, тоді як другий незарезервований транш EUR10 млн – для покращення виробництва. Саме цей транш після його резервування та зміни призначення був використаний для придбання компанії "Река-Мед".

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором України. Банк пообіцяв інвестувати щонайменше EUR3 млрд у реальний сектор української економіки у 2022-23 роках. У 2022 році ЄБРР інвестував EUR1,7 млрд, ще EUR200 млн було мобілізовано від партнерських фінансових установ. Кредит для компанії "Юрія-Фарм" підтримується гарантією покриття першої втрати у розмірі EUR2,5 млн із Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР.

"Юрія-Фарм", за даними банку, входить до першої п'ятірки фармацевтичних виробників України, реалізує свою продукцію по всій Україні та експортує її до більш ніж 40 країн.

Компанія в 2021 році збільшила чистий прибуток на 30,2%, до 883,5 млн грн за зростання виторгу на 36,1%, до 4 млрд 562,9 млн грн.

СП ТОВ "Reka-Med Farm" (Ташкент) було введено в експлуатацію у 2006 році як спільне узбецько-російсько-британське підприємство. Згідно з інформацією на сайті, випускає інфузійні внутрішньовенні препарати. Зараз на підприємстві працює одна лінія, максимальна середньорічна потужність якої становить 18,15 млн флаконів.