Медицина

18:08 14.09.2022

В Україні на COVID-19 минулого тижня захворіли майже 23,9 тис. осіб, зроблено 81 тис. вакцинацій

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В Україні на COVID-19 минулого тижня захворіли майже 23,9 тис. осіб, зроблено 81 тис. вакцинацій

За тиждень із 5 до 11 вересня в Україні зафіксовано 23,864 тис. нових підтверджених випадків COVID-19, із них 3 706 у дітей та 551 у медпрацівників, повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті.

За інформацією відомства, з COVID-19 було госпіталізовано 4 734 особи, зафіксовано 70 смертей.

МОЗ також повідомляє, що за тиждень з 5 до 11 вересня вакциновано проти COVID-19 81,037 тис. осіб. При цьому 33% проведених щеплень становлять перші дози, 8% – другі, 56,5% – перші бустерні дози, 2,2% – другі бустерні дози.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 5,096 млн осіб, зафіксовано майже 109 тис. смертей.

З початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 в Україні щеплено майже 16,066 млн осіб, із них дві дози отримали 15,3 млн осіб, першу бустерну дозу отримали 2,055 млн осіб, другу бустерну - 18,581 тис. осіб.

При цьому майже 764 тис. осіб не отримали другої дози, а близько 13,2 млн осіб – першої бустерної дози.

Теги: #вакцинація #коронавірус

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