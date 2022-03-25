Медицина

18:10 25.03.2022

Препарати для щитовидної залози почали надходити до аптечної мережі України

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Препарати для щитовидної залози почали надходити до аптечної мережі України

До аптечної мережі вже надійшли понад 213 тис. упаковок препарату L-тироксин для тиреоїдної терапії для пацієнтів із хворобами щитовидної залози (левотироксину) від компанії "Берлін-Хемі".

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, наприкінці минулого - початку поточного тижня до аптечних закладів почав надходити L-тироксин у дозах 50 мг, 75 мг, 100 мг, 125 мг та 150 мг.

Іще одне постачання L-тироксину від "Берлін-Хемі" очікується наступного тижня.

Крім того, МОЗ повідомляє, що дистриб'ютори доставляють до аптек препарат "Еутирокс" з тією самою діючою речовиною зі складів компанії "АСІНО".

Додатково МОЗ звернулося до виробника з проханням надати майже 50 тис. упаковок L-тироксину з різним дозуванням у вигляді гуманітарної допомоги для регіонів, де ведуться активні бойові дії – Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Чернігівської, Сумської та Київської областей.

Окрім того, військово-цивільні адміністрації закупили 13 325 упаковок препарату виробництва швейцарської компанії "Асіно Фарма", який буде розвезено до регіонів, де тривають бойові дії.

Теги: #препарат #щитовидна
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