Медицина

07:40 09.02.2022

Вимога обов'язкового введення бустерної дози не розглядається - Кузін

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Вимога обов'язкового введення бустерної дози не розглядається - Кузін

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що наразі вимога обов'язково вводити бустерну дозу не розглядається.

"Зараз ми не розглядаємо обов'язковість бустера. Його сенс полягає в персональному захисті. Та людина, яка зробила третє щеплення, захищена від омікрону та тяжкого перебігу хвороби", - пояснив Кузін під час ефіру "Суспільного".

Він зазначив, що наразі вакцинація в Україні є добровільною, за винятком переліку спеціальностей, для яких вона є обов'язковою.

Кузін додав, що бустерною дозою вакцинувалися вже півмільйона українців і що Міністерство охорони здоров'я поки що не планує розширювати перелік професій, для яких вона є обов'язковою.

Також головний лікар повідомив, коли варто чекати послаблень карантинних обмежень.

"Лише коли Україна досягне показника у 70% вакцинованого дорослого населення, ми можемо розглядати певні послаблення. Такий досвід діє в Європі та в США, тому ми маємо досягти високих показників із щеплення", - сказав він.

 

 

 

Теги: #вакцинація #коронавірус #кузін
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