Медицина

19:43 04.02.2022

Щепленими від COVID-19 до кінця року мають бути не менше 70% дорослих українців

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Щепленими від COVID-19 до кінця року мають бути не менше 70% дорослих українців

Від COVID-19 до кінця 2022 року мають бути провакциновані не менше 70% дорослих українців і не менше 80% осіб віком від 60 років, зазначено в оновленому Національному плані вакцинації від COVID-19, затвердженому розпорядженням від 2 лютого.

Згідно з оприлюдненим у п'ятницю текстом розпорядження, обласні держадміністрації та Київська МДА повинні забезпечити охоплення вакцинацією неповнолітніх осіб віком від 12 до 18 років, а також забезпечити функціонування центрів вакцинації, постійних і тимчасових пунктів щеплень на базі закладів охорони здоров'я, зокрема з використанням сесій в організованих колективах та за місцем проживання/перебування.

Крім того, місцева влада має створити міжвідомчі регіональні координаційні комісії з виконання Нацплану під головуванням посадових осіб на рівні не нижче за заступника керівника ОДА та КМДА, а також затвердити регіональні плани вакцинопрофілактики на період до 31 грудня 2022 року.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні в середу затвердив Національний план вакцинації від COVID-19 на 2022 рік, який передбачає нарощування темпів вакцинації населення та норму щодо затвердження регіональних планів.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, у Нацплані з'явилася норма, яка передбачає затвердження регіональних планів щодо вакцинації на 2022 рік. При цьому ключовим пріоритетом на 2022 рік є подальше збільшення охоплення населення вакцинацією: завершення повного курсу вакцинації (2 дози), проактивний пошук і вакцинація тих, хто ще не прищепився, а також ревакцинація бустерною дозою тих, хто отримав базовий курс щеплення у 2021 році.

 

 

Теги: #нацплан #вакцинація #коронавірус
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