У МОЗ прогнозують пікові показники захворюваності на COVID-19 в Україні через тиждень-два

У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують збільшення кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 у межах 40-60 тисяч за добу та пікові значення захворюваності вже за тиждень-два, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми прогнозуємо 40-60 тисяч (захворілих - ІФ) за добу, і вже найближчими тижнями. Тобто через тиждень-два Україна виходитиме на пікові значення за кількістю випадків коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко журналістам у кулуарах парламенту у п'ятницю.

Водночас він наголосив, що в Україні не передбачається впровадження локдауну, оскільки в країні - адаптивний карантин, який "показав свою ефективність у 2021 році, коли ми проходили дві хвилі (пандемії - ІФ), тим, що в першу хвилю десять областей не заходили в "червону" зону взагалі, а восени - шість".

"Оскільки Україна велика, поширення коронавірусної хвороби, реєстрація кількості випадків та навантаження на систему охорони здоров'я неоднорідні, і коли одна область може вийти з червоного рівня епідеміологічної небезпеки, то інша може до нього зайти. Тому загальнодержавного локдауну не буде... Ми розраховуємо пройти в адаптивному карантині для того, щоб випередити цю золоту середину: щоб не зазнала колапсу система охорони здоров'я і був якомога меншим вплив на економіку нашої країни", - пояснив міністр.