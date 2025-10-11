Інтерфакс-Україна
Медицина
11:02 11.10.2025

Учасники ринку пропонують стимулювати медичне страхування податковими пільгами

2 хв читати
Учасники ринку пропонують стимулювати медичне страхування податковими пільгами

Ввести стимули для медичного страхування у вигляді податкових пільг як для компаній, так і для фізичних осіб запропонували одразу декілька учасників конференції Forbes Health-2025 в Києві в п’ятницю.

"Дозвольте приватним компаніям якусь частину невелику від обороту або прибутку спрямовувати на медичне страхування та відносити на прямі витрати", – зазначив заступник гендиректора "Сінево Україна" Микола Скавронський.

Він пояснив, що в компанії немає корпоративного медичного страхування, а коли працівникам запропонувати на вибір або підняти зарплату на 10 тис. грн або направити ці 10 тис. грн на медичне страхування, у 100% випадків працівники обирали підвищення зарплати. За його словами, така сама ситуація і з корпоративним навчанням.

"З точки зору компанії, це майже однакові витрати, хоча це (такі стимули) створювало б додаткове благо – розумну та здорову людину", – вважає Скавронський.

За його словами, такий підхід також дозволив би розвинути приватну медицину – клініки та лабораторії, які б забрали на себе частину навантаження на державну систему охорони здоров’я.

Заступник гендиректора "Сінево Україна" зауважив, що обсяг приватного лабораторного ринку вже перевищує 20 млрд грн.

"Те, що НСЗУ залучає приватників, – це дуже правильно, але треба ще більше", – вважає він.

CEO страхової компанії "ВУСО" Андрій Артюхов додав, що необхідна також стандартизація страхових медичних продуктів та більша увага на превентивну медицину. На його думку, також варто запровадити в обов’язковому порядку на рівні держави та/або роботодавця проходження медичних чекапів.

"Багато корпоративних клієнтів бачать це своєю цінністю і дають нам завдання формувати такі продукти з ухилом на превентивну медицину. Платити, щоб людина була здорова, а не платити, коли вже захворіла", – наголосив він.

На думку Артюхова, дискусійне питання, чи буде це дорожче.

"Здоров’я не є цінністю в державі. Необхідно сформувати культуру здоров’я. У держави буде все менше грошей", – підтримує необхідність більше стимулювати людей самостійно турбуватися про власне здоров’я Сергій Орел, генеральний директор медичної мережі "Добробут", яка чверть доходів отримає від страхових компаній.

"Це питання для РНБО", – описав важливість цього питання СЕО "Тева" в Україні Дмитро Спіцин, який запропонував впроваджувати державно-приватне партнерство у медицині.

В той же час співзасновник та CEO lilo, співзасновник Helsi Самвел Акобян закликав до чесності у розробці страхових продуктів. На його думку, за вартості 10 тис. грн на рік неможливо забезпечити необхідну якість. Як уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" Акобян, вартість продуктів lilo у сегменті b2b складає від 35 тис. грн на рік, b2c – від 70 тис. грн на рік.

Джерело: https://forbes.ua/events/forbes-health-2025

 

Теги: #стимулювання #медичне_страхування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:22 08.09.2022
Новий продукт на ринку медичного страхування колективу

Новий продукт на ринку медичного страхування колективу

19:27 19.11.2020
Грузія стимулюватиме іноземних інвесторів грантами

Грузія стимулюватиме іноземних інвесторів грантами

ВАЖЛИВЕ

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

ОСТАННЄ

Член ради директорів "Дарниці" Загорій викликає власників п’яти найбільших аптечних мереж на публічну дискусію

МОЗ готує зміни функціонування системи крові, шукає можливості розширення участі приватних клінік

Інститут ім. Філатова підписав меморандум про розвиток превентивної медицини для боротьби з ускладненнями цукрового діабету

ДП "МЗУ" придбало обладнання для створення центрів ядерної медицини за 445 млн грн

Українські, австралійські та швейцарські науковці розпочали дослідження змін стану ментального здоров’я українців під час війни

Медгрупа Adonis продовжить розвиток терапії екзосомами

НСЗУ розпочала прийом заявок на участь в проєкті надання послуг довготривалого медсестринського догляду для ВПО

Медичний ІТ-сервіс Helsi планує за підсумками 2025р. збільшити виторг до $7,2-7,3 млн

Урядовий законопроєкт 13683 обмежить доступ українців до репродуктивних технологій - експерти

Латвія приєднується до проєкту НАТО "Реноватор" та бере на себе реконструкцію одного українського військового шпиталю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА