Американська торговельна палата в Україні занепокоєна ухваленням законопроєктущодо регулювання фармацевтичного ринку

Американська торговельна палата в Україні висловила стурбованість через ухвалення Верховною Радою України законопроєкту №11493, який суттєво змінює регулювання фармацевтичного ринку. Американська торговельна палата в Україні вважає, що ухвалені зміни підривають прозорість регуляторної політики, порушують законодавчу процедуру, обмежують конкуренцію та доступ до ліків, знижують інвестиційну привабливість фармацевтичного сектору і створюють ризики для стабільності системи охорони здоров’я.

"Компанії-члени Палати вітають ініціативи, спрямовані на забезпечення фінансової доступності лікарських засобів для населення», - йдеться у заяві.

Водночас вони застерігають, що запропоновані законодавчі зміни можуть мати низку негативних наслідків для ринку лікарських засобів.

Однією з головних загроз Палата вважає підрив прозорості та передбачуваності регуляторної політики, що суперечить міжнародним стандартам та створює суттєві ризики для сталого функціонування фармацевтичного ринку.

Окрім того, Американська торговельна палата в Україні вказує на порушення законодавчої процедури, оскільки внесені зміни не відповідають предмету правового регулювання первинного законопроекту, що є грубим недотриманням Регламенту Верховної Ради України.

Також, за їхніми словами, набрання чинності ухваленого закону призведе до негативного впливу на конкуренцію та можливість безперебійного постачання в Україну лікарських засобів міжнародних виробників, що може призвести до штучного обмеження доступу до лікарських засобів, необхідних для лікування пацієнтів.

Американська торговельна палата в Україні наголошує, що ухвалені законодавчі зміни призведуть до зниження інвестиційної привабливості України у фармацевтичному секторі через непередбачуваність регуляторних змін, що може призвести до скорочення податкових надходжень, зменшення асортименту доступних ліків.

Це все, на їхню думку, призведе до підвищення ризиків для стабільності системи охорони здоров'я через відсутність належної оцінки наслідків пропонованих змін та їх впливу на доступність лікарських засобів для пацієнтів.

У зв’язку з цим Американська торговельна палата закликає до перегляду ухвалених змін і проведення відкритого діалогу між владою та бізнесом. Це дозволить зберегти стабільність фармацевтичного ринку, а також уникнути можливих ризиків для здоров’я українських громадян. Окрім того, на їхню думку, при ухваленні змін щодо регулювання фармацевтичного ринку повинен бути запроваджений перехідний період мінімум на один рік.

Палата наголошує, що збалансоване та прогнозоване регулювання є критично важливим для забезпечення безперебійного постачання ліків та подальшої інтеграції української системи охорони здоров’я в європейський простір.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента України Володимира Зеленського ветувати законопроєкт через те, що він може негативно вплинути на здоров'я пацієнтів та доступність ліків.