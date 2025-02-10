Інтерфакс-Україна
Медицина
19:05 10.02.2025

П’ятірка найбільших аптечних мереж підписали декларацію про зниження цін на ліки

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П’ять найбільших аптечних ритейлерів підписали декларацію про доступність лікарських засобів, яка спрямована на зниження вартості ліків на всіх етапах, закликають виробників та дистрибьюторів приєднатися до неї.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Аптечній професійній асоціації України (АПАУ), 10 лютого декларацію підписали аптечні мережі "Аптека 9-1-1", "Бажаємо здоровʼя", "Аптека АНЦ", "Аптека Доброго Дня" і "Подорожник". Декларація має вступити в силу з 1 березня.

У рамках декларації підписанти пропонують всім учасникам ринку пропорційно знизити націнки.

Зокрема, національним виробникам пропонується знизити відпускні ціни на всі зареєстровані лікарські засоби, що реалізуються в аптечних закладах України, щодо цін, які діяли на 1 січня 2025 року. Дистриб’ютори відповідно зменшать оптові ціни, застосовуючи пропорційну виробнику знижку на свою націнку. Аптеки зобов’язуються знизити роздрібні ціни, пропорційно скорочуючи свою націнку на лікарські засоби, які постачаються постачальниками зі знижкою.

На думку підписантів, запровадження цих заходів дозволить досягти кумулятивного зниження вартості вітчизняних лікарських засобів для кінцевих споживачів.

Підписанти також взяли на себе зобов’язання не допускати прихованого підвищення цін або змін у схемах постачання, які можуть знівелювати домовленості про зниження вартості ліків.

Дистриб’ютори, зі свого боку, мають забезпечити рівномірний розподіл лікарських засобів по всій території України, щоб уникнути можливих дефіцитів.

При цьому декларанти підкреслюють, що якщо одна зі сторін порушить взяті на себе зобов’язання, інші учасники ініціативи мають право звернутися до галузевих асоціацій та ринкових регуляторів із вимогою перегляду участі порушника в програмі.

Крім того, підписанти просять Верховну Раду та Кабінет Міністрів на законодавчому рівні врегулювати питання надання за винагороду рекламних та маркетингових послуг і послуг з промоції лікарських засобів шляхом затвердження переліку заборонених послуг.

Також підписанти просять органи влади узгодити українське законодавство щодо "положення Болар" з фармацевтичним законодавством ЄС, щоб сприяти негайній доступності генеричних та біоподібних лікарських засобів після закінчення терміну дії патенту.

При цьому підписанти декларації погодилися на відкритий формат співпраці та співпрацю з антимонопольними органами для запобігання зловживанням на фармацевтичному ринку.

"Підписання декларації є кроком до зниження цін на ліки, однак її ефективність буде залежати від реального виконання зобов’язань усіма учасниками ринку. Декларація відкрита для приєднання для всіх гравців фармринку, які підтримують позицію прозорого формування ціноутворення ліків", - підкреслюють підписанти.

Як повідомлялося, минулого тижня президент України Володимир Зеленський розкритикував роботу міністра охорони здоров’я та Антимонопольного комітету через завищені ціни в деяких аптечних мережах та закладів і закликав вжити заходи, щоб виправити ситуацію.

Джерело: https://apau.org.ua/wp-content/uploads/2025/02/ДЕКЛАРАЦІЯ_ПРО_ВЗАЄМОДІЮ-10.02.2025.pdf .

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