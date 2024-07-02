Мінекономіки оцінило перший проєкт зі значними інвестиціями в рамках платформи "Зроблено в Україні" - Свириденко

Перший проєкт зі значними інвестиціями пройшов оцінку й одержав висновок Міністерства економіки щодо доцільності в рамках програми економічної політики "Зроблено в Україні", повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко у фейсбуці у вівторок.

При цьому наголошується, що за цим проєктом уже готується спеціальний інвестиційний договір, а незабаром Мінекономіки розпочне процедуру його узгодження.

"Ще два проєкти на другому етапі розгляду. Ще п'ять проєктів готують пакет документів для подачі в Мінекономіки", - наголосила Свириденко.

Як повідомила міністерка економіки, у квітні було затверджено порядок використання коштів для підтримки проєктів зі значними інвестиціями в рамках програми "Зроблено в Україні". Ним можуть скористатися інвестори, які планують реалізувати в Україні проєкт вартістю від EUR12 млн.

Вони можуть отримати низку стимулів від держави, наприклад: можливість завозити обладнання без імпортного ПДВ, п'ять років не сплачувати податок на прибуток, можливість отримати на компенсацію до 30% капітальних інвестицій та за будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури і приєднання до мереж.

"Як це працюватиме на практиці - пояснюю на конкретній історії. Скажімо, український чи іноземний підприємець хоче побудувати завод. Він зможе отримати від держави відшкодування вартості приєднання до мереж, наприклад, до залізничних колій та компенсувати витрати за збудовані підстанції, лінії електропередачі, газогони й інші об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури", - уточнила Свириденко.

Вона наголосила, що для отримання цих стимулів інвестор підписує з Кабінетом Міністрів спеціальний інвестиційний договір. Супровід проєктів надасть Ukraine Invest. Адмініструє програму Мінекономіки.

Перша віцепрем'єрка додала, що сумарно на підтримку проєктів зі значними інвестиціями цього року в бюджет закладено 3 млрд грн.

Як повідомлялося, 26 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", щоб забезпечити ефективний діалог і об'єднати зусилля влади та бізнесу для подолання викликів і наслідків, спричинених збройною агресією РФ, стимулювання ділової активності українських виробників, популяризації та просування українського продукту, покращення інвестиційного клімату, створення економічних умов для відновлення, а також модернізації та зростання економіки.