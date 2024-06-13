Інвестиції

07:01 13.06.2024

"Контінентал Фармерз Груп" у 2023 році інвестував у розширення виробництва в Україні EUR60 млн

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"Контінентал Фармерз Груп" у 2023 році інвестував у розширення виробництва в Україні EUR60 млн

Агрохолдинг "Контінентал Фармерз Груп" у 2023 році вклав у розширення виробництва в Україні EUR60 млн, які були інвестовані в будівництво нових інфраструктурних об'єктів і нарощування експорту, ця робота триватиме, повідомив генеральний директор агрохолдингу Георг фон Нолкен.

"Ми інвестували понад EUR60 млн торік у розширення та створення нових об'єктів в Україні та в нарощування експорту в інші країни. EUR23 млн ми передали країні у вигляді гуманітарної допомоги, а також забезпечили насінням і підтримали домогосподарства України", - розповів він у межах Конференції з відновлення України в Берліні в середу.

SEO агрохолдингу наголосив, що український агросектор чудово працює, проте фермерам багато чого не вистачає. Незважаючи на це, аграрії України провели посівну, навіть з урахуванням скорочення сільгоспземель, і зібрали гідний урожай.

Завдяки спільним зусиллям, міжнародній спільноті, захисту портів, механізму чорноморських перевезень експорт українських агротоварів є, за його словами, дійсно дуже непоганим.

"Це дуже важливо, оскільки, якщо ми ухвалюємо рішення про інвестування в будівництво виробничих підприємств, то потрібні додаткові фінанси. А отримати їх зараз в Україні дуже важко. У сільському господарстві, завдяки чорноземам, Україна - справжній рай. Але сільське господарство - це галузь, де потрібно ухвалювати правильні рішення. Якщо ми не матимемо обігових коштів - це крах", - пояснив Георг фон Нолкен.

Він також наголосив на складнощах, які виникають у українського агросектору через дефіцит робочої сили. Рятує в цій ситуації агрохолдинг партнерство з фермерами та мікро-, малим бізнесом. Відповідно, "Контінентал" їх підтримує і має намір робити це далі, а також інвестувати в сільське господарство.

Агрохолдинг "Мрія" і компанія CFG, об'єднані під назвою "Контінентал Фармерз Груп", працюють як єдиний бізнес з листопада 2018 року, коли "Мрія" уклала угоду з міжнародним інвестором Salic UK щодо продажу активів.

Salic заснована 2012 року. Її єдиним акціонером є Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, який інвестує у виробництво сільськогосподарської та тваринницької продукції.

 

 

Теги: #інвестиції #агрохолдинг

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