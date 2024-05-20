Інвестиції

12:29 20.05.2024

Польський держбанк BGK почне надавати гарантії за кредитами для інвестпроєктів в Україні в III кв.-2024

2 хв читати

Польський банк розвитку BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) планує почати надавати гарантії за кредитами для інвестиційних проєктів в Україні в рамках програми ЄС Ukraine Falicity у третьому кварталі 2024 року, повідомив голова правління Польського агентства інвестицій і торгівлі (PAIH) Анджей Диха.

"Реалізація інвестиційної частини програми Ukraine Facility розпочнеться в третьому кварталі 2024 року, кошти будуть передані в авторизовані державні установи в країнах-членах ЄС. У Польщі такою установою є банк BGK", - сказав він на конференції з питань українсько-польського співробітництва у сфері медицини, фармацевтики та протезування, що відбулася днями в Києві.

Диха уточнив, що наразі триває робота над змінами до законодавства, щоб BGK зміг використовувати кошти програми ЄС Ukraine Facility для здешевлення інвестиційних кредитів.

"Ми хотіли б, щоб доступ до цих коштів мали як польські, так і українські підприємства", - зазначив голова правління PAIH.

За його словами, ключовою польською установою, яка сприяє встановленню контактів та пошуку інвестиційних проєктів в Україні, є Київське представництво PAIH.

"У серпні 2022 року Київське представництво PAIH започаткувало реєстр польського бізнесу, зацікавленого у відбудові України. Наразі свою зацікавленість у роботі в Україні висловили вже понад 3 тисячі польських компаній", - зазначив Диха.

Віцепрем'єрка України - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на конференції зазначила, що необхідно зберегти зв'язки польського та українського бізнесу. "Польський бізнес є амбасадором України і демонструє Європі, що Україна - це країна, куди можна не боятися вкладати кошти", - наголосила представниця українського уряду.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року Польська державна корпорація страхування експортних кредитів (KUKE) однією з перших у світі почати страхувати інвестиції в Україну для компаній з усього світу. KUKE разом із BGK та PAIH входять до Польського фонду розвитку.

Ukraine Facility - це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму EUR50 млрд. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано EUR38,27 млрд, на інвестиційну - EUR6,97 млрд, на технічну та адміністративну - EUR4,76 млрд.

Теги: #bgk #інвестиції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:03 17.05.2024
Австрія виділяє EUR500 млн на страхування експорту та інвестицій в Україну через OeKB на п’ять років

Австрія виділяє EUR500 млн на страхування експорту та інвестицій в Україну через OeKB на п’ять років

14:58 16.05.2024
"Vodafone Україна" інвестує 10 млрд грн протягом двох років

"Vodafone Україна" інвестує 10 млрд грн протягом двох років

13:00 14.05.2024
Arricano інвестував у відновлення ТРК "Сонячна Галерея" 17,5 млн грн

Arricano інвестував у відновлення ТРК "Сонячна Галерея" 17,5 млн грн

12:12 07.05.2024
Інвестиційний потенціал Буковини продемонструють у Чернівцях на галузевому форумі FIT for Ukraine

Інвестиційний потенціал Буковини продемонструють у Чернівцях на галузевому форумі FIT for Ukraine

18:03 02.05.2024
Philip Morris інвестує $11 млн у запуск і комерціалізацію в Україні нової версії пристрою для нагрівання тютюну

Philip Morris інвестує $11 млн у запуск і комерціалізацію в Україні нової версії пристрою для нагрівання тютюну

21:53 23.04.2024
Єрмак обговорив перспективи інвестування в Україну з делегацією міжнародної групи компаній CRH

Єрмак обговорив перспективи інвестування в Україну з делегацією міжнародної групи компаній CRH

13:11 17.04.2024
"Запоріжсталь" за 2 роки війни інвестувала в підтримку обладнання понад 1,2 млрд грн, на 2024 рік план - 1 млрд грн

"Запоріжсталь" за 2 роки війни інвестувала в підтримку обладнання понад 1,2 млрд грн, на 2024 рік план - 1 млрд грн

20:53 16.04.2024
Шмигаль зустрівся з представниками американського бізнесу

Шмигаль зустрівся з представниками американського бізнесу

15:57 10.04.2024
"Укрнафта" запрошує інвесторів на конкурс із відновлення 20 свердловин

"Укрнафта" запрошує інвесторів на конкурс із відновлення 20 свердловин

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала EUR1,5 млрд від ЄС у рамках Ukraine Facility - прем'єр

Інвестори з України готові профінансувати будівництво широкої колії до портів Гданська та Клайпеди - Сольський

ОГТСУ у 2024 р. інвестує в розвиток газотранспортної системи 812,9 млн грн - регулятор

Українці заробили $850 млн на інвестиціях у криптоактиви за 2023 р. - Chainalysis

ЄС надасть Міжнародній фінансовій корпорації гарантії щодо інвестицій для України

ОСТАННЄ

Arricano інвестувала в ТРК Lukianivka вже $84 млн

Кабмін вніс зміни до статуту ЕКА для страхування інвестицій від воєнних ризиків

Україна отримала EUR1,5 млрд від ЄС у рамках Ukraine Facility - прем'єр

Concorde Capital проведе масштабну реконструкцію автостанції "Київ"

ЄІБ готовий надати допомогу Україні в запуску програм соціального житла

ЄІБ розробляє для України програму енергоефективного відновлення житлового фонду бюджетом EUR230 млн

Держава має заохотити великі контейнерні лінії повернутися в порти Одещини - топменеджер "Інтерпайпу"

ArcelorMittal Construction інвестує EUR40 млн у виробництво будматеріалів у Києві

Autodesk знову відклала публікацію річного звіту через перевірку, акції дешевшають на 7,5%

Енергетична незалежність України є значним внеском у безпеку Європи  – президент Vorex

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА