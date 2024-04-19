Інвестиції

17:45 19.04.2024

ЄІБ готовий надати допомогу Україні в запуску програм соціального житла

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ЄІБ готовий надати допомогу Україні в запуску програм соціального житла

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у співпраці з Європейською комісією (ЄК) готовий надати допомогу в запуску програм соціального житла, повідомила старша спеціалістка з кредитування ЄІБ Оксана Реміга в інтерв'ю агенству "Інтерфакс-Україна".

Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку просто зараз займається реформою житлової політики, метою якої, зокрема, є гармонізація українських практик з найкращими європейськими. Один із моментів, який у законопроєкті прописаний буквально штрихом, але необхідний для гармонізації загальної рамки, це соціальне та доступне житло; надалі буде розроблено окремий закон.

"ЄІБ у співпраці з Європейською комісією зобов'язався надати допомогу для запуску цього напряму. Обговорюється можливість цільового кредиту EUR200 млн, що буде підтримано значним інвестиційним грантом від ЄК. Плюс пакет технічної допомоги, EUR12 млн, який може бути спрямований не лише на розробку техрішень, їхнє впровадження та моніторинг, а й допомогу в розробці нормативної бази", - повідомила Реміга.

Вона уточнила, що наразі триває активна дискусія між експертами, які брали участь у розробці, групами технічної допомоги, якою може бути майбутня форма цього сектору.

"Ми разом з Єврокомісією намагаємося промотувати модель, яку використовували в Європі після другої світової війни для вирішення проблеми забезпечення житлом",- зазначила вона.

За її словами, модель соціального житла передбачає, зокрема, що об'єкти мають повністю належати муніципалітету, цей сектор має бути самоокупним і фінансово стабільним.

"Які механізми це (фінстабільність - ІФ-У) можуть забезпечити? Один із найпростіших, які використовують у країнах Європи, - у споруджуваному будинку 80% приміщень відводиться під соціальне житло, яке знімають певні соціально вразливі групи за пільговою орендною платою. Це житло не можна викуповувати. Що стосується решти приміщень - житла, комерції, - то її здають за ринковою орендною платою, яка дає змогу забезпечувати функціонування об'єкта", - пояснила Реміга.

Оскільки в невеликих населених пунктах доходи від комерційних площ складніше забезпечити, ніж у великих містах, можливо, доцільніше для менших муніципалітетів створення об'єднаних регіональних офісів.

Ще один ключовий принцип політики соцжитла - недопущення геттизації.

"Споруди такого житлофонду не повинні розміщуватися компактно, будівлі мають гармонійно вписуватися в загальний міський ландшафт. Важливо також забезпечити соціальну інфраструктуру, хороший транспортний зв'язок", - зазначила Реміга.

При цьому вона зазначила, що ЄІБ не розглядає участь у програмах доступного житла, соціальної оренди з викупом.

"Ми розглядаємо програми, метою яких є створення, поліпшення якості пакета соціального житла у муніципалітетів. Однак наголошу: загалом ЄІБ не пропонує програм, кінцевою метою яких є кредити для фізосіб на житло. Лише створення житла у власності та управлінні муніципалітетів", - повідомила Реміга.

Старт програми соціального житла можна очікувати не раніше середини осені 2024 року.

"У Євросоюзі та ЄІБ, який є банком Європейського Союзу, є правило: спочатку законодавчі структурні зміни. Однак через вкрай критичну ситуацію в Україні ми готові працювати паралельно. Оскільки вже триває робота над нормативною базою, це дає змогу запускати паралельно адміністративні процедури з нашого боку. Щойно будуть зрозумілі (рамкові - ІФ-У) параметри майбутнього законодавства, навіть до того, як воно буде ухвалене та впроваджене, ми можемо розпочати працювати над проєктами", - резюмувала Реміга.

Вона додала, що майбутня кредитна програма створення соціального житла з бюджетом у EUR200 млн є пілотною.

"З урахуванням потреб України для вирішення питань житла реально потрібні мільярди. Лише після запуску та налагодження пілотного проєкту, коли зможемо побачити її ефективність і здатність муніципалітетів управляти цим пулом нерухомості, можна говорити про запуск наступних етапів. У цьому ми дуже зацікавлені", - повідомила Реміга.

Теги: #єіб #реміга

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