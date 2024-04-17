Держава має заохотити великі контейнерні лінії повернутися в порти Одещини - топменеджер "Інтерпайпу"

Українська держава має знайти інструменти, щоб повернути в морські порти Одещини великі контейнерні лінії: Maersk, MSC, CMA та інші, заявив директор із логістики та забезпечення закупівель промислової компанії "Інтерпайп" Олексій Яновський в інтерв'ю порталу "ГМК-Центр".

"Ключовим питанням сьогодні для "Інтерпайпу" лишається відновлення прямих судозаходів великих контейнерних ліній (Maersk, MSC, CMA та інші) у порти Великої Одеси. Це дасть змогу істотно знизити вартість і терміни доставки продукції на Близький Схід, особливо на фоні обмежень через морські атаки хуситів у Червоному морі", - переконаний експерт.

За його словами, "Інтерпайп" готовий до відновлення морських контейнерних перевезень з України, коли держава знайде інструменти, щоб привести в порти Одещини великі контейнерні лінії.

"Ми чекаємо на повноцінні контейнеровози – це принципово поліпшить ситуацію з українським експортом та виробництвом", - констатував топменеджер.

Яновський також акцентував увагу на тому, що в довгостроковій перспективі Україні потрібно глибше інтегрувати власну залізничну інфраструктуру в європейську, зокрема польську.

"Будувати перевантажувальні термінали, розширювати можливості транскордонних залізничних перевезень. Тобто держава має здійснювати системні інвестиції, оскільки реалізація таких проєктів триває щонайменше два-три роки", - наголосив він.

Директор із логістики зазначив, що ключовими ринками збуту для "Інтерпайпу", крім українського, є ринки ЄС, США, а також країни Близького Сходу.

"Головним було і залишається збереження і розвиток присутності на традиційних для нас ринках, а не відкриття нових напрямків. Для логістики це означає два основні виклики: зменшення транзитних термінів доставки клієнту і, звісно, зниження вартості перевезень", - уточнив Яновський.

Він додав, що через ситуацію на польсько-українському кордоні компанія в листопаді 2023 року оцінювала свої втрати в понад $1 млн, і наразі щомісяця група втрачає приблизно таку саму суму.

"У цьому питанні, на жаль, немає істотних поліпшень ні для нас, ні для інших експортерів, і ми не прогнозуємо значного зниження витрат у найближчій перспективі", - сказав експерт.

Говорячи про питання створення власного транспортного парку або автотранспортного підприємства, Яновський пояснив, що в компанії зараз опрацьовують цей кейс.

"Однак справа навіть не у створенні окремого підприємства, а в адмініструванні, диспетчеризації цих перевезень, насамперед щодо зворотного завантаження. По суті, це окремий бізнес, яким потрібно займатися. Проте розглядаємо цю можливість регулярно (...)Ми також будемо тестувати залізничні контейнери, однак розуміємо, що для компанії це не є альтернативою внаслідок високої вартості. Розглядаємо різні варіанти на залізниці, зокрема використання піввагонів. Виконуємо певні заходи для захисту продукції від опадів, адже для труби це критично важливо. До Європи в нас іде труба без корозійно стійкого покриття за вимогою клієнтів", - пояснив менеджер.

Яновський наголосив, що відкриття українського морського коридору є надзвичайно важливою подією, оскільки надає більшої гнучкості в ухваленні логістичних рішень. Наприклад, до відкриття морського коридору компанія не могла нарощувати поставки на такі важливі ринки, як Узбекистан, Туркменістан та інші країни регіону. Тепер це стало можливим.

Перше судно з вантажем "Інтерпайпу" морським коридором вирушило в січні поточного року, воно прямувало до Г'юстона (США). Сумарно відвантажено морським коридором близько 25 тис. тонн продукції: 15 тис. тонн - до Г'юстона, близько 10 тис. тонн - до Середньої Азії через Поті, де потім здійснюється перевантаження на залізницю.

З моменту відкриття тимчасового морського коридору дунайські порти використовуються виключно підрядниками компанії для доставки контейнерів. Однак до цього, з червня-липня 2022-го, коли "Інтерпайп" повноцінно відновив відвантаження продукції, і до листопада минулого року працювали тільки з дунайських портів, здійснюючи перевалювання через майданчик в Ізмаїлі.

Говорячи про ситуацію в Червоному морі, менеджер зазначив, що криза впливає насамперед на доставку контейнерами - такі перевезення виконують великі логістичні компанії (йдеться про контейнерні лінії). З огляду на те, що вони не схильні до ризику, багато вантажів було спрямовано в обхід Суецького каналу і Баб-ель-Мандебської протоки, де і спостерігається активність хуситів. Єдиним географічно виправданим маршрутом є шлях через Атлантику та мис Доброї Надії. Для "Інтерпайпу" це означає додаткові два тижні транзиту.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Її продукцію постачають до понад 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

В "Інтерпайпі" працюють майже 10 тис. співробітників. У 2023 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

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