Інвестиції

19:06 27.03.2024

ОГТСУ у 2024 р. інвестує в розвиток газотранспортної системи 812,9 млн грн - регулятор

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ОГТСУ у 2024 р. інвестує в розвиток газотранспортної системи 812,9 млн грн - регулятор

ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) планує у 2024 році інвестувати в розвиток газотранспортної системи 812,923 млн грн за рахунок амортизаційних відрахувань.

Про це йдеться в постанові Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунпослуг (НКРЕКП), про затвердження плану розвитку ГТС України на 2024-2033 роки ОГТСУ, затвердженій на засіданні в середу.

"Основними напрямами Плану розвитку газотранспортної системи на перший рік (інвестиційної програми на 2024 рік) 10-річного плану розвитку є фінансування на: компресорні станції - 431 768 тис. грн (без ПДВ), газорозподільні станції - 60 226 тис. грн, газопроводи - 53 037 тис. грн", - ідеться в обґрунтуванні регулятора до ухваленого документа.

ОГТСУ також планує у 2024 р. витратити на впровадження та розвиток інформаційних технологій 85 996 тис. грн, придбання приладів діагностики та обстеження та інших приладів - 63 200 тис. грн, модернізацію та закупівлю транспортних засобів, спеціальних машин і механізмів - 53 017 тис. грн, придбання обладнання для виробництва - 48 240 тис. грн, а також будівлі виробничого призначення та проєктно-вишукувальні роботи - 17 439 тис. грн.

Загальний 10-річний план розвитку ГТС України передбачає обсяг фінансування 43,756 млрд грн.

 

Теги: #гтс #інвестиції

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