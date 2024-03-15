Інвестиції

17:19 15.03.2024

Інвестори зможуть одержати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури - Шмигаль

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Інвестори зможуть одержати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури - Шмигаль

Інвестори зможуть отримати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Продовжуємо покращувати умови для великих інвестиційних проєктів. Сьогодні затвердимо документ, який дає можливість інвесторам одержати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ або електроенергію до свого заводу чи іншого об'єкта інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати.

"Крім того, інвестор тепер зможе отримати й компенсацію своїх витрат за підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж. Ми про це говорили з бізнесом. Дуже важлива й принципова історія. Це дасть додаткові інвестиції і нові великі проєкти нашій економіці", - наголосив він. 

Теги: #інвестори #компенсації

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