Інвестиції

16:36 29.01.2024

АМКУ отримав повторну заявку на придбання lifecell від французької DVL Telecom із групи NJJ

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Антимонопольний комітет (АМКУ) отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom (Париж, Франція), що входить до групи NJJ, про придбання частки, яка забезпечує контроль у ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" і ТОВ "Укртауер", повідомив комітет у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

"Повторні заяви щодо набуття контролю компанією DVL Telecom (Париж, Франція) - суб'єкт господарювання, що входить разом із компанією NJJ Capital до групи NJJ, над ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер" надійшли в комітет 23 січня 2024 року", - уточнив агентству заступник голови АМКУ - державний уповноважений Максим Сандига.

Зазначається, що ці заяви комітет аналізує щодо відповідності встановленим вимогам. При цьому строки розгляду заяв про видачу дозволу на концентрацію визначені ст. 27 закону "Про захист економічної конкуренції".

В АМКУ уточнили, що отримали заяви уповноважених представників компанії NJJ Capital (Париж, Франція) і ТОВ "Глобал Білгі" (Київ, Україна) щодо видачі дозволу компанії NJJ Capital на опосередковане придбання частки у статутному капіталі "Глобал Білгі", яка забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, а також часток, що забезпечують перевищення 50% голосів у вищих органах управління "Лайфселл" та "Укртауер" 29 грудня 2023 року.

"З огляду на те, що заяви не відповідали встановленим комітетом вимогам, їх повернули заявникам листом комітету від 12 січня 2024 року №130-25/09-417е", - зазначено в тексті відповіді АМКУ.

Як повідомлялося, турецька компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про передачу 100% часток, а також усіх прав і боргів ТОВ "Лайфселл" (TM lifecell) - третього за величиною українського оператора мобільного зв'язку, а також компанію з аутсорсингу контакт-центрів ТОВ "Глобал Білгі" та провайдера послуг з оренди вишок ТОВ "Укртауер" французькій інвестиційній компанії NJJ Capital.

Рішення про підписання договору рада директорів ухвалила 20 грудня, проте ще 9 травня вирішила не розкривати інформації про можливу угоду.

Turkcell уточнив, що номінальна ціна акцій "Лайфселл" - 12 млрд 711,849 млн грн, "Глобал Білгі" - 47,226 млн грн й "Укртауер" - 1 млрд 964,04 млн грн.

NJJ Capital належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю, засновнику французької телекомунікаційної групи Iliad (материнської компанії одного з найбільших інтернет-провайдерів країни - Free), статки якого Bloomberg оцінює в $6,08 млрд.

Ньєль також має активи в медіа, зокрема значну частку в газеті Le Monde, займається венчурним фінансуванням і заснував технічну школу 42, на базі якої було запущено UNIT Factory в київській UNIT City.

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