NEQSOL Holding у 2024 р. збільшуватиме капітальні інвестиції у Vodafone Україна й зацікавлений у нових придбаннях

NEQSOL Holding у 2024 році продовжить збільшувати капітальні інвестиції в розвиток мережі мобільного оператора Vodafone Україна. Також зацікавлений у придбанні в Україні активів у галузі будівельних матеріалів, нафтових активів, повідомив старший радник з інвестицій NEQSOL Holding Україна Павло Левченко на щорічному заході New Voice у четвер у Києві.

"Незважаючи на непростий час, ми продовжимо збільшувати поточні капітальні інвестиції в підтримку, відновлення та розвиток мережі (Vodafone Україна - ІФ-У). Наприклад, у 2023 році ми збільшили поточні капітальні витрати приблизно на 80%, і обсяг за 2022-2023 роки становив понад 7 мільярдів гривень", - сказав Левченко.

Він наголосив, що NEQSOL Holding є надійним партнером і для держави, і для своїх клієнтів.

"Щодо нашої ролі, а саме як NEQSOL Holding, іноземний стратегічний інвестор, який продовжує шукати цікаві та потенційні активи для інвестування в Україні, ми провели 2023 рік у пошуку рівноваги між попитом і пропозицією за ціною", - сказав Левченко.

За його словами, компанія вивчає активи в напрямі "будівельні матеріали", але також відкрита для пошуку нових сегментів, які можуть бути цікавими і дадуть їй змогу розширити портфель. Крім того, у фокусі уваги компанії - нафтові активи.

"Щодо нафти: нафта є складовою нашого портфеля, тому немає причин не розглядати такі активи... як із приватними інвесторами, так і з державою", - сказав Левченко.

Радник з інвестицій NEQSOL Holding Україна закликав державу відновити велику приватизацію.

"Щоб відновити ринок, ми вважаємо, що могла б лідерство проявити держава, показавши хороший приклад, відновивши приватизацію. І тут дуже важливий меседж, що інвестор-стратег принесе користь не тільки купивши актив і проінвестувавши один раз, він буде постійно робити інвестиції в post-acquisition: модернізацію, вихід на нові ринки, інвестиції в актив, що сприятиме, у свою чергу, збільшенню кількості робочих місць і податкових надходжень", - зазначив Левченко.

Він також повідомив, що офіси NEQSOL Holding в Україні, Азербайджані та штаб-квартири в Амстердамі перебувають у постійному спілкуванні з потенційними інвесторами, які хочуть стати співінвесторами та розглядають програми компанії. Їхньою головною умовою для виходу в Україну є low-risk in insurance, відновлення банківського фінансування (leverage) і project finance.

"Якщо ці елементи працюватимуть, ми вважаємо, що стратег зайде", - резюмував Левченко.

Він додав, що 2024 року NEQSOL Holding сподівається наблизитися до рівноваги між попитом і пропозицією як щодо державних активів, так і з приватними власниками.

Як повідомлялося, діяльність NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, будівельну та інші високотехнологічні сфери у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш. Група ввійшла в телекомунікаційну галузь на початку 2000-х. Мобільний оператор Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding з грудня 2019 року.