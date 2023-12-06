НКЦПФР додала ще 17 інвестпроєктів до переліку ненадійних

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала брокерські платформи MTHUB, OTX Forex, Multibankfx, ATOMPIX, FxGlory, а також ще 12 інвестпроєктів до списку ненадійних, збільшивши їх загальну кількість до 221.

Як зазначено в повідомленні регулятора в середу, до списку ввійшли також трейдингові платформи FXCC Trades, FXPIG, ERRANTE, PU Prime, Gerco Capitals (використовує назву компанії, регульованої FCA), Hyperion Financial Management/HFM (використовує назву компанії, регульованої FCA), PerfectFXOptionLive, Premium Invest Club, Globalequity FIN.NET, Ultimate FX World/Ultimatefxworld, Rightfx Trading і Litegrowth.

"Ще раз нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - додали в Комісії.

Раніше НКЦПФР повідомляла, що серед ознак, за якими інвестпроєкт можна вважати підозрілим, - відсутність відповідних дозволів і ліцензій, агресивний маркетинг, відсутність фізичного офісу, підозріла біографія співробітників.

Повний список проєктів наведено на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".