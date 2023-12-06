Інвестиції

17:00 06.12.2023

НКЦПФР додала ще 17 інвестпроєктів до переліку ненадійних

1 хв читати
НКЦПФР додала ще 17 інвестпроєктів до переліку ненадійних

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала брокерські платформи MTHUB, OTX Forex, Multibankfx, ATOMPIX, FxGlory, а також ще 12 інвестпроєктів до списку ненадійних, збільшивши їх загальну кількість до 221.

Як зазначено в повідомленні регулятора в середу, до списку ввійшли також трейдингові платформи FXCC Trades, FXPIG, ERRANTE, PU Prime, Gerco Capitals (використовує назву компанії, регульованої FCA), Hyperion Financial Management/HFM (використовує назву компанії, регульованої FCA), PerfectFXOptionLive, Premium Invest Club, Globalequity FIN.NET, Ultimate FX World/Ultimatefxworld, Rightfx Trading і Litegrowth.

"Ще раз нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - додали в Комісії.

Раніше НКЦПФР повідомляла, що серед ознак, за якими інвестпроєкт можна вважати підозрілим, - відсутність відповідних дозволів і ліцензій, агресивний маркетинг, відсутність фізичного офісу, підозріла біографія співробітників.

Повний список проєктів наведено на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".

 

Теги: #нкцпфр #інвестпроєкти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 20.11.2023
Мережа Winetime випускає дебютні облігації на 400 млн грн

Мережа Winetime випускає дебютні облігації на 400 млн грн

10:32 13.09.2023
НКЦПФР вирішила призупинити ліцензію ФК "Житло-Капітал" - голова ФК

НКЦПФР вирішила призупинити ліцензію ФК "Житло-Капітал" - голова ФК

18:51 25.08.2023
НКЦПФР готова допустити до обігу в Україні боргові цінні папери країн G7

НКЦПФР готова допустити до обігу в Україні боргові цінні папери країн G7

11:57 22.08.2023
Голова профільного комітету ВР розкритикував діяльність НКЦПФР

Голова профільного комітету ВР розкритикував діяльність НКЦПФР

16:26 21.08.2023
Гетманцев сподівається повернути клієнтам підсанкційного "Фрідом Фінанс" доступ до їхніх активів після 10 місяців бездіяльності НКЦПФР

Гетманцев сподівається повернути клієнтам підсанкційного "Фрідом Фінанс" доступ до їхніх активів після 10 місяців бездіяльності НКЦПФР

20:23 06.07.2023
НКЦПФР підготує нову стратегію розвитку ринку капіталу до вересня

НКЦПФР підготує нову стратегію розвитку ринку капіталу до вересня

20:08 05.06.2023
НКЦПФР зареєструвала облігації "Нова пошта" на 800 млн грн і "ДТЕК Павлоградвугілля" на 10 млрд грн

НКЦПФР зареєструвала облігації "Нова пошта" на 800 млн грн і "ДТЕК Павлоградвугілля" на 10 млрд грн

14:30 28.04.2023
Якщо буде прийнято закон про Комісію, країна, інвестори і профучасники ринку відчують якісні зміни незалежно від того, коли закінчиться війна - голова НКЦПФР

Якщо буде прийнято закон про Комісію, країна, інвестори і профучасники ринку відчують якісні зміни незалежно від того, коли закінчиться війна - голова НКЦПФР

12:10 22.02.2023
Готується новий указ про примусове вилучення в Україні об'єктів прав власності РФ та його резидентів – НКЦПФР

Готується новий указ про примусове вилучення в Україні об'єктів прав власності РФ та його резидентів – НКЦПФР

19:45 04.08.2022
НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня

НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Важливо зараз запустити потік німецького обладнання як основи українських індустрій

Перші проєкти страхування від воєнних і політичних ризиків уже почали реалізовувати в Україні - Свириденко

Американський бізнес готовий до інвестицій в Україну після війни за умови гарантій безпеки

Республіка Корея допоможе оновити залізницю та аеропорти України, розробити транспортний майстер-план і систему водоочищення в Київській області

Великі міжнародні компанії готові інвестувати у звільнений Крим - Зеленський

ОСТАННЄ

Велика Британія внесе GBP20 млн у створений MIGA фонд SURE для страхування інвестицій в Україну

Тепличний комплекс із використанням геотермальної енергії побудують у Львівській області за EUR68 млн

ОАЕ створюють кліматичний фонд на $30 млрд, хочуть залучити $250 млрд до 2030р

Goldman вирішуватиме питання оплати праці з урахуванням високої конкуренції за кадри - CEO

Зростання кредитування споживачів у єврозоні в жовтні знову стало мінімальним з 2015 р.

Barclays може відмовитися від більш ніж 2,5 тис. найменш прибуткових клієнтів інвестбанкінгу - FT

Канадська Black Iron: Підписання "Інвестиційної угоди" по Шиманівському ГОКу – важливий сигнал інвесторам в світі, що в Україну можна вкладати гроші

Заступник керівника ОП Шурма закликав канадський бізнес інвестувати в Україну

Concorde Capital інвестувала близько 200 млн грн у проєкт котеджного містечка в Ірпені

Мінвідновлення готує проєкт нової дороги паралельно "Одеса-Рені"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА