"Епіцентр" із партнером уже інвестував у INTERSPORT Polska EUR1,68 млн

ТОВ "Епіцентр К" (Київ) і його діловий партнер кіпрська Paravita Holding Limited (Нікосія) на сьогодні інвестували в польського оператора мережі магазинів спортивних товарів INTERSPORT Polska S. A. EUR1,684 млн, або PLN7,848 млн у рамках укладеної у квітні угоди про інвестиції на EUR10 млн.

"Сума, що залишилася, буде отримана після позитивного рішення антимонопольного відомства. Цю суму буде використано, зокрема, для розвитку компанії шляхом: покращення комерційної пропозиції, розвитку продажу та оптимізації процесів і витрат", - повідомляється в квартальному звіті INTERSPORT Polska на Варшавській фондовій біржі.

Компанія зазначила, що наявність цієї угоди обумовлює прийняття припущення про безперервність діяльності, незважаючи на від'ємний капітал на середину цього року в розмірі PLN20,777 млн, або EUR4,669 млн.

Проте на 26 вересня призначено збори акціонерів, порядок денний яких передбачає ухвалення рішення про продовження існування компанії у зв'язку зі збитками, що перевищують суму додаткового і резервного капіталів та 1/3 статутного капіталу.

Як повідомлялося, днями INTERSPORT Polska, "Епіцентр К" і Paravita Holding домовилися продовжити термін узгодження угоди польським антимонопольним регулятором UOKiK з початково обумовленого граничного терміну 31 серпня цього року.

Курс акцій INTERSPORT Polska поки що продовжує лихоманити: після зниження на 2,7% у вівторок, коли було оголошено про продовження термінів узгодження інвестугоди з антимонопольним відомством, у середу він підскочив до PLN1,07, проте в четвер уранці знову обвалився на 10,28% - до PLN0,96 за акцію на публікації фінансового звіту.

Згідно з ним, виручка компанії у квітні-червні цього року впала порівняно з аналогічним періодом минулого року на 22,6% - до EUR9,51 млн, тоді як від'ємна EBITDA зросла в 12 разів - до EUR1,76 млн, а чистий збиток - у 3,6 раза, до EUR2,26 млн.

З урахуванням поточної ціни акцій капіталізація польської компанії наразі становить близько EUR7,34 млн.

Як повідомлялося, INTERSPORT Polska 19 квітня цього року уклала інвестиційну угоду з "Епіцентр К", який в Україні також оперує магазинами під ТМ INTERSPORT, і Paravita Holding, яка передбачає загальний обсяг інвестицій партнера та інвестора EUR10 млн.

Передбачалося, що за підсумками рішень загальних зборів від 20 квітня Paravita Holding до 7 жовтня 2023 року поетапно за п'ять траншів викупить акції нової емісії серії I на EUR7 млн у разі схвалення угоди UOKiK. Однак допускалося, що без дозволу регулятора Paravita Holding може вкласти в компанію EUR2,875 млн за умови, що її частка не перевищить поріг у 19,9% голосів на загальних зборах акціонерів.

Крім того, угода передбачала купівлю "Епіцентр К" до кінця цього року акцій нової емісії ще на EUR3 млн з оплатою їх у натуральній формі, що включає, зокрема, будівельні матеріали.

Згідно з даними на сайті компанії, наразі найбільшими акціонерами INTERSPORT Polska є OTCF S.A. Ігор Клая (Igor Klaja) - 29,3%, Кшиштоф (Krzysztof) і Януш (Janusz) Пела - відповідно 22,53% і 11,30%, Марцін Богдані (Marcin Bogdani) - 5,7%.

У 2022/23 фінансовому році (завершився 31 березня 2023 року) виторг INTERSPORT Polska збільшився на 3,3% - до PLN239,5 млн, проте її чистий збиток зріс до PLN12,8 млн із PLN1,44 млн роком раніше.

"Війна в Україні, найгірші споживчі настрої за 20 років, значне зниження ВВП, інфляція, що галопує, підвищення базової ставки Нацбанку Польщі до найвищого майже за 20 років рівня, ціни на паливо та енергоносії майже удвічі вищі, ніж торік", - пояснила польська компанія негативний фінансовий результат.

Вона додала, що досі відчуває на собі наслідки пандемії, дефіциту та перебоїв постачань багатьох ключових постачальників товарів для спортивної сфери, а практично "відсутність зими" в першому кварталі 2023 року суттєво знизила попит покупців на товари із зимової категорії.

"Негативний фінансовий результат зумовлений переважно зростанням операційних витрат компанії, до яких належать: суттєве збільшення витрат на оренду (включно з комунальними послугами), збільшення витрат на заробітну плату, спричинене збільшенням мінімальної заробітної плати, і транспортних витрат", - наголошувалося у звіті.

Мережа INTERSPORT Polska, згідно з інформацією на сайті, включає 37 магазинів загальною площею 33,689 тис. кв. м із персоналом близько 450 осіб.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищено.